Älypuhelinten käyttö vähenee pienillä lapsilla – pelkkä rajoittaminen ei silti riitä
20.5.2026 09:15:00 EEST | DNA Oyj | Tiedote
DNA panostaa vahvasti ja pitkäjänteisesti lasten digiturvataitojen kehittämiseen yhteistyökumppaninsa Suojellaan Lapsia ry:n kanssa, joka on järjestänyt pienille koululaisille digiturvatyöpajoja jo useamman vuoden ajan. Tänä keväänä yhtiö jakoi lisäksi digitaitojen tehtävävihkoja yli 230 000 suomalaiseen kotiin. Vaikka älypuhelinten käyttö aloitetaan aiempaa myöhemmin, lapset kohtaavat verkossa suuriakin riskejä – ja siksi digiturvataitojen merkitys korostuu entisestään. Aihe korostuu juuri nyt, kun koululaisten kesälomat alkavat ennen vanhempien lomakautta. Kesäkuussa moni lapsi viettää pitkiä aikoja kotona ja verkossa ilman aikuisen valvontaa, mikä lisää riskiä kohdata haitallista sisältöä tai epäasiallisia yhteydenottoja.
Digimaailman pulmatilanteissa toimimista opettava tehtävävihko jaettiin keväällä Aku Ankan, Helsingin Sanomien sekä Aamulehden mukana yli 230 000 kotiin eri puolella Suomea. Sanoman mukaan lähes neljä viidestä (79 %) kohderyhmään kuuluvista kertoi kiinnostuksensa aihetta kohtaan lisääntyneen tehtävävihon saamisen myötä. Vihko on ladattavissa myös netissä.
Digiturvatyöpajat ovat etätyöpajoja 5–9-vuotiaille ja niihin osallistutaan koulussa tai päiväkodissa opettajan johdolla koko luokan voimin. Yhdessä Suojellaan Lapsia ry:n kanssa järjestettyihin työpajoihin on osallistunut viimeisen parin vuoden aikana jo lähes 30 000 lasta yli 170 paikkakunnalta. Syksyn 2026 työpajojen aikataulut löytyvät Suojellaan Lapsia ry:n sivuilta.
”Työ on tärkeää ja vasta alussa. On hyvä ymmärtää, että pelkkä ruutuajan rajoittaminen ei suojaa lapsia digiympäristöissä, sillä verkko on sosiaalisesti hyvin haastava. Lapset tarvitsevat digiturvataitoja ja aikuisen tukea”, sanoo DNA:n viestinnästä, vastuullisuudesta ja brändin kehityksestä vastaava johtaja Vilhelmiina Wahlbeck.
Vanhemmat huolissaan – mutta itsenäinen käyttö alkaa edelleen varhain
DNA:n tuoreen Koululaistutkimuksen mukaan tänä vuonna enää 4,5 prosentilla 5–6-vuotiaista ja 9 prosentilla 7-vuotiaista on oma älypuhelin. Tämä tarkoittaa erittäin jyrkkää, kymmenien prosenttiyksiköiden laskua kahden vuoden takaiseen verrattuna.
Samaan aikaan lasten itsenäinen älypuhelimen käyttö alkaa monissa perheissä edelleen varhain. Reilu viidesosa (21 %) 5–16-vuotiaista oman älypuhelimen omistavista lapsista aloitti laitteen käytön itsenäisesti heti. Vanhempien kiinnostus ja huoli lasten digiarjesta on kuitenkin kasvanut. Noin 80 prosenttia vanhemmista haluaa tietää, missä keskusteluryhmissä lapsi on mukana sekä sen, mitä lapsi sosiaalisessa mediassa julkaisee. Lisäksi 67 prosenttia vanhemmista on huolissaan siitä, että tuntematon henkilö lähestyy lasta verkossa seksuaalisessa tarkoituksessa.
”On erittäin positiivista, että vanhemmat ovat entistä kiinnostuneempia lasten digiarjesta. Samalla tutkimus osoittaa, että pelkkä kiinnostus ei riitä, vaan lapset tarvitsevat konkreettisia taitoja ja ohjausta”, Wahlbeck sanoo.
Suositus: alle 13-vuotiaille ei omaa älypuhelinta
DNA ja Suojellaan Lapsia ry eivät suosittele omaa älypuhelinta tai laitteen itsenäistä käyttöä alle 13-vuotiaille lapsille, sillä heidän sosiokognitiiviset kykynsä eivät vielä riitä riskien tunnistamiseen tai uhkatilanteissa toimimiseen.
Älylaitteiden käyttöä kannattaa harjoitella ensin yhdessä aikuisen kanssa. Aikuisten on tärkeä muistaa, että mikään teknologia tai turva-asetus ei korvaa läsnäoloa eikä täysin suojaa lasta verkossa.
”Lasten digiturva ei ratkea pelkillä rajoituksilla. He tarvitsevat taitoja, ymmärrystä ja aikuisen tukea. Tilannetta voi verrata liikennetaitoihin: ensin reittiä kuljetaan yhdessä aikuisen kanssa, tunnistetaan mahdolliset vaaranpaikat, opetellaan turvalliset tienylitykset ja käydään säännöt yhdessä läpi. Vasta sitten on aika kokeilla itsenäistä kulkemista. Siksi arkeen tarvitaan konkreettisia tapoja harjoitella digiturvataitoja”, sanoo toiminnanjohtaja, erityisasiantuntija Nina Vaaranen-Valkonen Suojellaan Lapsia ry:stä.
Lisätietoja medialle:
johtaja Vilhelmiina Wahlbeck, viestintä, vastuullisuus ja brändin kehitys, puh. 044 040 1671, vilhelmiina.wahlbeck@dna.fi
toiminnanjohtaja Nina Vaaranen-Valkonen, Suojellaan Lapsia ry, puh. 040 747 8829, nina.vaaranen-valkonen@suojellaanlapsia.fi
DNA:n viestintä, puh. 044 044 8000, viestinta@dna.fi
DNA on yksi Suomen johtavista tietoliikenneyhtiöistä. Yhdessä katsomme turvallisempaan ja älykkäämpään tulevaisuuteen. Tarjoamme yhteydet, palvelut ja laitteet koteihin sekä töihin ja pidämme näin huolta yhteiskunnan digitalisaatiosta. Asiakkaamme ovat jo vuosien ajan olleet mobiilidatan käyttömäärissä maailman kärkijoukossa. DNA:lla on noin 3,7 miljoonaa matkaviestin- ja kiinteiden verkkojen liittymäasiakkuutta. Meidät on palkittu lukuisia kertoja erinomaisena työnantajana ja perheystävällisenä työpaikkana. Vuonna 2025 liikevaihtomme oli 1 128 miljoonaa euroa ja meillä työskentelee noin 1 600 henkilöä ympäri Suomea. DNA on osa Telenoria, joka on Pohjoismaiden johtava tietoliikenneyhtiö. Lisätietoa osoitteessa www.dna.fi, Facebookissa @DNA.fi, Instagramissa ja Threadsissa @dna_fi sekä LinkedInissä @DNA-Oyj.
