Älypuhelinten käyttö vähenee pienillä lapsilla – pelkkä rajoittaminen ei silti riitä

Digimaailman pulmatilanteissa toimimista opettava tehtävävihko jaettiin keväällä Aku Ankan, Helsingin Sanomien sekä Aamulehden mukana yli 230 000 kotiin eri puolella Suomea. Sanoman mukaan lähes neljä viidestä (79 %) kohderyhmään kuuluvista kertoi kiinnostuksensa aihetta kohtaan lisääntyneen tehtävävihon saamisen myötä. Vihko on ladattavissa myös netissä.

Digiturvatyöpajat ovat etätyöpajoja 5–9-vuotiaille ja niihin osallistutaan koulussa tai päiväkodissa opettajan johdolla koko luokan voimin. Yhdessä Suojellaan Lapsia ry:n kanssa järjestettyihin työpajoihin on osallistunut viimeisen parin vuoden aikana jo lähes 30 000 lasta yli 170 paikkakunnalta. Syksyn 2026 työpajojen aikataulut löytyvät Suojellaan Lapsia ry:n sivuilta.

”Työ on tärkeää ja vasta alussa. On hyvä ymmärtää, että pelkkä ruutuajan rajoittaminen ei suojaa lapsia digiympäristöissä, sillä verkko on sosiaalisesti hyvin haastava. Lapset tarvitsevat digiturvataitoja ja aikuisen tukea”, sanoo DNA:n viestinnästä, vastuullisuudesta ja brändin kehityksestä vastaava johtaja Vilhelmiina Wahlbeck.

Vanhemmat huolissaan – mutta itsenäinen käyttö alkaa edelleen varhain

DNA:n tuoreen Koululaistutkimuksen mukaan tänä vuonna enää 4,5 prosentilla 5–6-vuotiaista ja 9 prosentilla 7-vuotiaista on oma älypuhelin. Tämä tarkoittaa erittäin jyrkkää, kymmenien prosenttiyksiköiden laskua kahden vuoden takaiseen verrattuna.

Samaan aikaan lasten itsenäinen älypuhelimen käyttö alkaa monissa perheissä edelleen varhain. Reilu viidesosa (21 %) 5–16-vuotiaista oman älypuhelimen omistavista lapsista aloitti laitteen käytön itsenäisesti heti. Vanhempien kiinnostus ja huoli lasten digiarjesta on kuitenkin kasvanut. Noin 80 prosenttia vanhemmista haluaa tietää, missä keskusteluryhmissä lapsi on mukana sekä sen, mitä lapsi sosiaalisessa mediassa julkaisee. Lisäksi 67 prosenttia vanhemmista on huolissaan siitä, että tuntematon henkilö lähestyy lasta verkossa seksuaalisessa tarkoituksessa.

”On erittäin positiivista, että vanhemmat ovat entistä kiinnostuneempia lasten digiarjesta. Samalla tutkimus osoittaa, että pelkkä kiinnostus ei riitä, vaan lapset tarvitsevat konkreettisia taitoja ja ohjausta”, Wahlbeck sanoo.

Suositus: alle 13-vuotiaille ei omaa älypuhelinta

DNA ja Suojellaan Lapsia ry eivät suosittele omaa älypuhelinta tai laitteen itsenäistä käyttöä alle 13-vuotiaille lapsille, sillä heidän sosiokognitiiviset kykynsä eivät vielä riitä riskien tunnistamiseen tai uhkatilanteissa toimimiseen.

Älylaitteiden käyttöä kannattaa harjoitella ensin yhdessä aikuisen kanssa. Aikuisten on tärkeä muistaa, että mikään teknologia tai turva-asetus ei korvaa läsnäoloa eikä täysin suojaa lasta verkossa.

”Lasten digiturva ei ratkea pelkillä rajoituksilla. He tarvitsevat taitoja, ymmärrystä ja aikuisen tukea. Tilannetta voi verrata liikennetaitoihin: ensin reittiä kuljetaan yhdessä aikuisen kanssa, tunnistetaan mahdolliset vaaranpaikat, opetellaan turvalliset tienylitykset ja käydään säännöt yhdessä läpi. Vasta sitten on aika kokeilla itsenäistä kulkemista. Siksi arkeen tarvitaan konkreettisia tapoja harjoitella digiturvataitoja”, sanoo toiminnanjohtaja, erityisasiantuntija Nina Vaaranen-Valkonen Suojellaan Lapsia ry:stä.

