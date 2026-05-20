Messukeskus

Helsingin Messukeskus osti Heleniltä aurinkovoimalan – aurinkosähkön osuus kasvaa entisestään lähivuosina

20.5.2026 08:00:00 EEST | Messukeskus | Tiedote

Jaa

Helsingin Messukeskus ja Helen rakennuttivat Messukeskuksen katolle Helsingin suurimpiin kuuluvan aurinkovoimalan vuonna 2019. Messukeskus osti aurinkovoimalan Heleniltä toukokuun alussa. Aurinkovoimalla tuotetun sähkön osuus kasvaa entisestään syksyllä 2027, kun Messukeskuksen tulevaisuuden tapahtumatila Messukeskus Solar valmistuu ja sen katolle tuleva aurinkovoimala otetaan käyttöön.

Helen rakennutti vuonna 2019 Messukeskuksen katolle Helsingin suurimpiin kuuluvan aurinkovoimalan, jota laajennettiin vuonna 2020. Messukeskus osti aurinkovoimalan Heleniltä toukokuun alussa. Kuva: Lehtikuva / Antti Aimo-Koivisto
Helen rakennutti vuonna 2019 Messukeskuksen katolle Helsingin suurimpiin kuuluvan aurinkovoimalan, jota laajennettiin vuonna 2020. Messukeskus osti aurinkovoimalan Heleniltä toukokuun alussa. Kuva: Lehtikuva / Antti Aimo-Koivisto

Energiankäytön tehostaminen ja uusiutuvan energian hyödyntäminen ovat osa Helsingin Messukeskuksen pitkäjänteistä ympäristövastuun työtä. Vuonna 2019 Helen rakennutti Messukeskuksen katolle Helsingin suurimpiin kuuluvan aurinkovoimalan, jota laajennettiin vuonna 2020.

Messukeskus osti aurinkovoimalan Heleniltä toukokuun alussa.

”Kauppa oli meille strategisesti järkevä. Voimme hyödyntää kaiken aurinkovoimalla tuotetun sähkön itse. Paras aika eli kesäkuukaudet ovat edessä. Odotamme mielenkiinnolla, millaista tuottoa on tulossa”, Messukeskuksen kiinteistöjohtaja Mika Vakkilainen kertoo.

Aurinkosähkön hyödyntämisen seuraava vaihe alkaa syksyllä 2027, kun Messukeskuksen nykyisen pääsisäänkäynnin edustalle rakennettava tulevaisuuden tapahtumatila Messukeskus Solar valmistuu. Noin 14 metrin korkeuteen kohoavan rakennuksen katolle tulee uusi aurinkovoimala, jossa hyödynnetään niin sanottua mini-invertteritekniikkaa. Tällöin jokaisella paneelilla on oma inventteri yhden suuren keskusinventterin sijaan.

”Messukeskus Solarin aurinkovoimalan myötä itse tuotetun aurinkosähkön osuus tulee olemaan 5–6 prosenttia Messukeskuksen vuosittaisesta sähkönkulutuksesta, mikä on hyvä taso”, Vakkilainen sanoo.

Messukeskuksessa järjestetään vuosittain lähes 450 tapahtumaa, ja kävijöitä on vuodessa yli miljoona. Sähköä tarvitaan, sillä talossa voi vierailla päivässä jopa 30 000 ihmistä.

Messukeskus on Helsingin ilmastokumppanina mukana rakentamassa hiilineutraalia pääkaupunkia.

Avainsanat

helsingin messukeskusmessukeskus

Yhteyshenkilöt

Mika Vakkilainen, kiinteistöjohtaja, Helsingin Messukeskus, p. +358 50 566 9357, mika.vakkilainen@messukeskus.com

Kuvat

Kuva: Lehtikuva / Antti Aimo-Koivisto
Lataa
Helsingin Messukeskus
Lataa
Kuva: Lehtikuva / Antti Aimo-Koivisto
Lataa

Tietoja julkaisijasta

Helsingin Messukeskus on Pohjoismaiden suurimpia tapahtumataloja ja vaikuttava kohtaamismedia. Suomen suurin tapahtumajärjestäjä tuottaa laadukkaita tapahtumia sekä vuokraa tilojaan ja palvelujaan erilaisten tapahtumien areenaksi.

Suomen Messut -konserniin kuuluvat Messukeskuksen lisäksi messujärjestäjä Expomark Oy ja av-tekniikkayritys SVV Oy. Konsernin liikevaihto oli 60,5 miljoonaa euroa vuonna 2025. Messukeskuksen tulovaikutus ympäristölleen oli 245 miljoonaa euroa ja työllisyysvaikutus 3335 henkilötyövuotta (2024). I Messukeskus. The real social media. I messukeskus.com I @messukeskus 

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Messukeskus

Elokuvateatteri, Ana Kraš, Kallesø Architects, All the Way to Paris ja yhdeksän suunnittelijan käsitteellinen verstas – esimakua Habitaren 2026 runsaasta ohjelmasta13.5.2026 11:58:14 EEST | Tiedote

Habitare 2026 avaa ovensa 2. syyskuuta teemallaan Juonenkäänteitä / Plot Twists. Viiden päivän ohjelma tuo lavalle kansainvälisiä keynote-puhujia, teräviä alan keskusteluja ja yllättäviä kohtaamisia. Pohjoismaiden johtava huonekalu-, muotoilu- ja sisustustapahtuma järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 2.–6.9.2026.

Autokorjaamo 2027 -messut kokoaa alan osaamisen ja ratkaisut Helsingin Messukeskukseen ensi vuoden toukokuussa6.5.2026 10:00:00 EEST | Tiedote

Autokorjaamoala kohtaa samanaikaisesti sekä kasvavaa työmäärää että kiihtyvää teknologista murrosta. Taloudellisesti haastavista ajoista huolimatta kotimainen liikennesuorite ei ole vähentynyt, vaan on muutaman viime vuoden aikana jopa hieman kasvanut. Uusien autojen rekisteröinnit ovat pysyneet pitkään historiallisen alhaisella tasolla, minkä seurauksena Suomen autokanta ikääntyy edelleen. Tämä kehitys lisää ajoneuvojen huolto- ja erityisesti korjaustarvetta sekä kasvattaa korjausvelkaa.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye