Helsingin Messukeskus osti Heleniltä aurinkovoimalan – aurinkosähkön osuus kasvaa entisestään lähivuosina
20.5.2026 08:00:00 EEST | Messukeskus | Tiedote
Helsingin Messukeskus ja Helen rakennuttivat Messukeskuksen katolle Helsingin suurimpiin kuuluvan aurinkovoimalan vuonna 2019. Messukeskus osti aurinkovoimalan Heleniltä toukokuun alussa. Aurinkovoimalla tuotetun sähkön osuus kasvaa entisestään syksyllä 2027, kun Messukeskuksen tulevaisuuden tapahtumatila Messukeskus Solar valmistuu ja sen katolle tuleva aurinkovoimala otetaan käyttöön.
Energiankäytön tehostaminen ja uusiutuvan energian hyödyntäminen ovat osa Helsingin Messukeskuksen pitkäjänteistä ympäristövastuun työtä. Vuonna 2019 Helen rakennutti Messukeskuksen katolle Helsingin suurimpiin kuuluvan aurinkovoimalan, jota laajennettiin vuonna 2020.
Messukeskus osti aurinkovoimalan Heleniltä toukokuun alussa.
”Kauppa oli meille strategisesti järkevä. Voimme hyödyntää kaiken aurinkovoimalla tuotetun sähkön itse. Paras aika eli kesäkuukaudet ovat edessä. Odotamme mielenkiinnolla, millaista tuottoa on tulossa”, Messukeskuksen kiinteistöjohtaja Mika Vakkilainen kertoo.
Aurinkosähkön hyödyntämisen seuraava vaihe alkaa syksyllä 2027, kun Messukeskuksen nykyisen pääsisäänkäynnin edustalle rakennettava tulevaisuuden tapahtumatila Messukeskus Solar valmistuu. Noin 14 metrin korkeuteen kohoavan rakennuksen katolle tulee uusi aurinkovoimala, jossa hyödynnetään niin sanottua mini-invertteritekniikkaa. Tällöin jokaisella paneelilla on oma inventteri yhden suuren keskusinventterin sijaan.
”Messukeskus Solarin aurinkovoimalan myötä itse tuotetun aurinkosähkön osuus tulee olemaan 5–6 prosenttia Messukeskuksen vuosittaisesta sähkönkulutuksesta, mikä on hyvä taso”, Vakkilainen sanoo.
Messukeskuksessa järjestetään vuosittain lähes 450 tapahtumaa, ja kävijöitä on vuodessa yli miljoona. Sähköä tarvitaan, sillä talossa voi vierailla päivässä jopa 30 000 ihmistä.
Messukeskus on Helsingin ilmastokumppanina mukana rakentamassa hiilineutraalia pääkaupunkia.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mika Vakkilainen, kiinteistöjohtaja, Helsingin Messukeskus, p. +358 50 566 9357, mika.vakkilainen@messukeskus.com
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
Helsingin Messukeskus on Pohjoismaiden suurimpia tapahtumataloja ja vaikuttava kohtaamismedia. Suomen suurin tapahtumajärjestäjä tuottaa laadukkaita tapahtumia sekä vuokraa tilojaan ja palvelujaan erilaisten tapahtumien areenaksi.
Suomen Messut -konserniin kuuluvat Messukeskuksen lisäksi messujärjestäjä Expomark Oy ja av-tekniikkayritys SVV Oy. Konsernin liikevaihto oli 60,5 miljoonaa euroa vuonna 2025. Messukeskuksen tulovaikutus ympäristölleen oli 245 miljoonaa euroa ja työllisyysvaikutus 3335 henkilötyövuotta (2024). I Messukeskus. The real social media. I messukeskus.com I @messukeskus
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Messukeskus
Helsingfors Mässcentrum köper solkraftverk av Helen – andelen solel ökar ytterligare under de kommande åren20.5.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Helsingfors Mässcentrum och Helen byggde ett av Helsingfors största solkraftverk på mässcentrets tak år 2019. Mässcentrum köpte solkraftverket av Helen i början av maj. Andelen solel kommer att öka ytterligare hösten 2027 när framtidens evenemangsutrymme Mässcentrum Solar står färdigt och det nya solkraftverket på dess tak tas i bruk.
Elokuvateatteri, Ana Kraš, Kallesø Architects, All the Way to Paris ja yhdeksän suunnittelijan käsitteellinen verstas – esimakua Habitaren 2026 runsaasta ohjelmasta13.5.2026 11:58:14 EEST | Tiedote
Habitare 2026 avaa ovensa 2. syyskuuta teemallaan Juonenkäänteitä / Plot Twists. Viiden päivän ohjelma tuo lavalle kansainvälisiä keynote-puhujia, teräviä alan keskusteluja ja yllättäviä kohtaamisia. Pohjoismaiden johtava huonekalu-, muotoilu- ja sisustustapahtuma järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 2.–6.9.2026.
Kutsu medialle: Arctic Lights Comic Con 16.-17.5.20266.5.2026 15:11:51 EEST | Kutsu
Hyvä toimittaja, Maailmalla vakiintunut comic con -konsepti ottaa nyt näkyvän askeleen myös kotimaisessa tapahtumakentässä, kun Arctic Lights Comic Con järjestetään ensimmäistä kertaa Helsingin Messukeskuksessa 16.-17.5.2026
Autokorjaamo 2027 -messut kokoaa alan osaamisen ja ratkaisut Helsingin Messukeskukseen ensi vuoden toukokuussa6.5.2026 10:00:00 EEST | Tiedote
Autokorjaamoala kohtaa samanaikaisesti sekä kasvavaa työmäärää että kiihtyvää teknologista murrosta. Taloudellisesti haastavista ajoista huolimatta kotimainen liikennesuorite ei ole vähentynyt, vaan on muutaman viime vuoden aikana jopa hieman kasvanut. Uusien autojen rekisteröinnit ovat pysyneet pitkään historiallisen alhaisella tasolla, minkä seurauksena Suomen autokanta ikääntyy edelleen. Tämä kehitys lisää ajoneuvojen huolto- ja erityisesti korjaustarvetta sekä kasvattaa korjausvelkaa.
Helsingin Messukeskuksen vastuullisuusvuosi 2025: Vastuullisuus vauhdittaa kasvua ja kansainvälistymistä5.5.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Helsingin Messukeskus jatkoi vuonna 2025 pitkäjänteistä vastuullisuustyötä ja otti edistysaskeleita kaikilla vastuullisuuden osa-alueilla. Tuore vastuullisuusraportti kertoo Messukeskuksen vastuullisuusvuodesta 2025.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme