Helsingfors Mässcentrum köper solkraftverk av Helen – andelen solel ökar ytterligare under de kommande åren

20.5.2026 08:00:00 EEST | Messukeskus | Tiedote

Helsingfors Mässcentrum och Helen byggde ett av Helsingfors största solkraftverk på mässcentrets tak år 2019. Mässcentrum köpte solkraftverket av Helen i början av maj. Andelen solel kommer att öka ytterligare hösten 2027 när framtidens evenemangsutrymme Mässcentrum Solar står färdigt och det nya solkraftverket på dess tak tas i bruk.

År 2019 lät Helen bygga ett av Helsingfors största solkraftverk på taket till Mässcentrum, och anläggningen utvidgades år 2020. Mässcentrum köpte solkraftverket av Helen i början av maj. Bild: Lehtikuva / Antti Aimo-Koivisto
Effektivare energianvändning och utnyttjande av förnybar energi är en del av Helsingfors Mässcentrum långsiktiga miljöansvar. År 2019 lät Helen bygga ett av Helsingfors största solkraftverk på taket till Mässcentrum, och anläggningen utvidgades år 2020.

”Affären var strategiskt vettig för oss. Vi kan själva använda all el som produceras av solkraftverket. Den bästa tiden, sommarmånaderna, ligger framför oss. Vi ser med intresse fram emot vilken avkastning vi får,” säger Mika Vakkilainen, fastighetsdirektör vid Helsingfors Mässcentrum.

Nästa steg i utnyttjandet av solel börjar hösten 2027, när framtidens evenemangsutrymme Mässcentrum Solar byggs framför den nuvarande huvudentrén. På byggnadens tak, som reser sig cirka 14 meter, installeras ett nytt solkraftverk som använder så kallad mini‑inverterteknik. Det innebär att varje panel har en egen inverter i stället för en stor central inverter.

”Med solkraftverket på Mässcentrum Solar kommer andelen egenproducerad solel att uppgå till 5–6 procent av mässcentrets årliga elförbrukning, vilket är en bra nivå,” säger Vakkilainen.

Helsingfors Mässcentrum arrangerar nästan 450 evenemang varje år och har över en miljon besökare årligen. El behövs, eftersom upp till 30 000 personer kan besöka huset under en enda dag.

Mässcentrum är klimatpartner till Helsingfors stad och deltar i arbetet för en koldioxidneutral huvudstad.

Mika Vakkilainen, fastighetsdirektör, Helsingfors Mässcentrum, tel. +358 50 566 9357, mika.vakkilainen@messukeskus.com

Helsingfors Mässcentrum är ett av Nordens största evenemangshus och en betydande mötesplattform. Finlands största evenemangsarrangör producerar högkvalitativa evenemang och hyr ut sina lokaler och tjänster som arena för olika typer av evenemang.

Förutom Mässcentrum ingår mässarrangören Expomark Oy och av-teknikföretaget SVV Oy i Finlands Mässa-koncernen. Koncernens omsättning var 60,5 miljoner euro år 2025. Mässcentrums ekonomiska påverkan på sin omgivning var 245 miljoner euro och sysselsättningseffekten 3 335 årsverken (2024). I messukeskus.com I @messukeskus

Helsingin Messukeskus osti Heleniltä aurinkovoimalan – aurinkosähkön osuus kasvaa entisestään lähivuosina20.5.2026 08:00:00 EEST | Tiedote

Helsingin Messukeskus ja Helen rakennuttivat Messukeskuksen katolle Helsingin suurimpiin kuuluvan aurinkovoimalan vuonna 2019. Messukeskus osti aurinkovoimalan Heleniltä toukokuun alussa. Aurinkovoimalla tuotetun sähkön osuus kasvaa entisestään syksyllä 2027, kun Messukeskuksen tulevaisuuden tapahtumatila Messukeskus Solar valmistuu ja sen katolle tuleva aurinkovoimala otetaan käyttöön.

Elokuvateatteri, Ana Kraš, Kallesø Architects, All the Way to Paris ja yhdeksän suunnittelijan käsitteellinen verstas – esimakua Habitaren 2026 runsaasta ohjelmasta

Habitare 2026 avaa ovensa 2. syyskuuta teemallaan Juonenkäänteitä / Plot Twists. Viiden päivän ohjelma tuo lavalle kansainvälisiä keynote-puhujia, teräviä alan keskusteluja ja yllättäviä kohtaamisia. Pohjoismaiden johtava huonekalu-, muotoilu- ja sisustustapahtuma järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 2.–6.9.2026.

Autokorjaamo 2027 -messut kokoaa alan osaamisen ja ratkaisut Helsingin Messukeskukseen ensi vuoden toukokuussa

Autokorjaamoala kohtaa samanaikaisesti sekä kasvavaa työmäärää että kiihtyvää teknologista murrosta. Taloudellisesti haastavista ajoista huolimatta kotimainen liikennesuorite ei ole vähentynyt, vaan on muutaman viime vuoden aikana jopa hieman kasvanut. Uusien autojen rekisteröinnit ovat pysyneet pitkään historiallisen alhaisella tasolla, minkä seurauksena Suomen autokanta ikääntyy edelleen. Tämä kehitys lisää ajoneuvojen huolto- ja erityisesti korjaustarvetta sekä kasvattaa korjausvelkaa.

