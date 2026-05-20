Helsingfors Mässcentrum köper solkraftverk av Helen – andelen solel ökar ytterligare under de kommande åren

Effektivare energianvändning och utnyttjande av förnybar energi är en del av Helsingfors Mässcentrum långsiktiga miljöansvar. År 2019 lät Helen bygga ett av Helsingfors största solkraftverk på taket till Mässcentrum, och anläggningen utvidgades år 2020.

Mässcentrum köpte solkraftverket av Helen i början av maj.

”Affären var strategiskt vettig för oss. Vi kan själva använda all el som produceras av solkraftverket. Den bästa tiden, sommarmånaderna, ligger framför oss. Vi ser med intresse fram emot vilken avkastning vi får,” säger Mika Vakkilainen, fastighetsdirektör vid Helsingfors Mässcentrum.

Nästa steg i utnyttjandet av solel börjar hösten 2027, när framtidens evenemangsutrymme Mässcentrum Solar byggs framför den nuvarande huvudentrén. På byggnadens tak, som reser sig cirka 14 meter, installeras ett nytt solkraftverk som använder så kallad mini‑inverterteknik. Det innebär att varje panel har en egen inverter i stället för en stor central inverter.

”Med solkraftverket på Mässcentrum Solar kommer andelen egenproducerad solel att uppgå till 5–6 procent av mässcentrets årliga elförbrukning, vilket är en bra nivå,” säger Vakkilainen.

Helsingfors Mässcentrum arrangerar nästan 450 evenemang varje år och har över en miljon besökare årligen. El behövs, eftersom upp till 30 000 personer kan besöka huset under en enda dag.

Mässcentrum är klimatpartner till Helsingfors stad och deltar i arbetet för en koldioxidneutral huvudstad.