Keskustan halki katetaan kilometrin verran yhteistä pöytää Oulussa 15.8. — Mukana huima määrä ruokatoimijoita ja ohjelmaa
20.5.2026 08:03:06 EEST | Oulun kulttuurisäätiö, Oulu2026 | Tiedote
Euroopan kulttuuripääkaupungin kesän kohokohtiin lukeutuva Kesäillan kattaus -tapahtuma järjestetään lauantaina 15. elokuuta. Tapahtumassa katetaan noin kilometrin verran pöytiä halki Oulun keskustan. Mukaan on ilmoittautunut yli 50 ruokatoimijaa. Monipuolista ohjelmaa on kolmella lavalla ja katujen varsilla. Tapahtuma on kaikille avoin, pääsymaksuton ja ikärajaton.
Arctic Food Labin Kesäillan kattaus kutsuu oululaiset ja vierailijat nauttimaan ruoasta, ohjelmasta ja yhdessäolosta kaupungin keskustaan lauantaina 15. elokuuta. Pöytiä katetaan yhteensä noin kilometrin matkalle halki Oulun keskustan: Kauppatorilta Rotuaaria pitkin ja kaupungintalon edustalta Hallituskatua pitkin rautatieasemalle saakka. Tapahtuma käynnistyy klo 11:30, kun Oulun 39 kumppanikunnan kulkue lähtee Linnansaaresta kohti tapahtuma-aluetta. Toripolliisi-patsas saa ylleen kokin asun, ja Rotuaarin aukiolla kumautetaan kattilaa tapahtuman alkamisen merkiksi klo 12.
Mukaan on ilmoittautunut jo yli 50 ruokatoimijaa, niin ruokakojuja kuin kivijalkaravintoloita ja -kahviloita. Tarjolla tulee olemaan pohjoisten makujen lisäksi muun muassa aasialaisia, afrikkalaisia, meksikolaisia ja välimerellisiä ruokia. Pöytien ääreen voi istahtaa myös itse valmistettujen herkkujen kera tai vain nautiskelemaan tunnelmasta ja ohjelmasta.
Ruokateltoilla ja -rekoilla mukaan ovat ilmoittautuneet AfroLagos, Dlight of Taste, Eeden Täysannospuurot, Green Soul Catering, HAJE Pizza & Burger, Hyväkakku, J&S Burger, Kallen Pizzat, KesäillanHerkku, Koppu's Kitchen, Middle Feast, Miski, Ndidia, Oulu Treats, Oulun Juustoseura ja 4 kotimaista juustolaa, Pikku Tee Asian Street Food, Pizza pioneeri, Queen’s Treats, Raahen kaupunki ja Langin Kauppahuone, Ravintola Pekuri, Riekki Catering, Sakura chaya, Snow & Sambol, Sweetie Kitty Oulu, Terwa Foodtruck, Turkkilaiset herkut, Tyrnävän kunta ja Perunagalleria 2026, Willit sekä K-Supermarket Pekuri, S-market Herkku ja Thaiora Market.
Take away -annoksia pöytiin myyvät ravintolat ja kahvilat Amarillo, Antell Piha, Bacaro Doppio, Café Oulu, Coffee House, Grill it!, Kauppatorin Kahvilamakasiini, Kauppuri 5 Burgers, Konditoria-Kahvila Sofia, Kotipizza Hallituskatu, McDonald's Rotuaari, Pablos, Puistokahvila Makia, Gaia, Pannu, Puistola, Sarkka, Rax Pizzabuffet Pekuri, Rosso, Siipiweikot, Snellmanin puiston Pingviini jäätelökioski, Super Kioski, Tarkastamo, Teerenpeli ja Toripolliisi.
Ohjelmaa koko perheelle koko päiväksi
Ohjelmaa ja mukavia aktiviteetteja tulee olemaan katujen varsilla ja puistoissa koko tapahtuman ajan, klo 12–21. Rotuaarilla Radio Pooki -lavalla esiintyvät Kansantanssiryhmä Raito, taikuri Roope Ylitalo, SanFineira, Frosty River ja DJ NiceRice. Luvassa on myös katutanssiyhdistys OKT:n kesäjamit. Otto Karhin lavalla keikkailevat Dj Sofia, Väisänen jne, Henry Ojutkangas, The Beatles Band, Mantella ja DJ Malsson. Hallituskadulla rautatieaseman päädyssä sijaitsevan Juureva IS -lavan ohjelmassa ovat Maitopojat, Puumiehet Show, Katalat ja Moonshine Bright.
OSAO toteuttaa Snellmanin puistoon hengailualueen. Taito Pohjois-Pohjanmaa ry kutsuu tapahtumakävijöitä neulomaan ja Oulu Fungi järjestää sieniaiheisen ruoanlaittokilpailun. Laajan Oulu2026-alueen kunnat tuovat esiin oman alueensa ruokaperinnettä ja myös lavaohjelmassa kuuluu kuntien ääni.
Tapahtuma-alueen kartta, ruokatoimijoiden esittelyt ja lavojen aikataulut löytyvät verkkosivulta arcticfoodlab.fi/kesaillan-kattaus. Lisäykset ja muutokset tarjontaan ovat mahdollisia. Ruokamyyjien annokset julkistetaan verkkosivulla elokuun alussa.
”Missä ihmiset tapaavat, siellä sydämet kohtaavat”
Kaupunkikeskustan halki kulkeva kattaus tulee olemaan upea myös ulkoasultaan. OSAOn puutarha-alan opiskelijat koristavat kattauksen kukkasin. Pöytiin katetaan Proton — Pohjois-Suomen Muotoilijoiden ja Oulun ystävyyskaupungin Hangzhoun China Academy of Artin yhteistyön tuloksena syntyneet ainutlaatuiset liinat.
Muotoiluprojektissa viisi opiskelijaa on reilun vuoden aikana tutustunut kotiyliopistossaan Ouluun, pohjoiseen kulttuuriin ja tutkinut, mikä ystävyyskaupunkeja yhdistää ja suunnitellut liinoja. Ohjeeksi opiskelijat saivat, että tässä erityisen levottomassa maailmassa tämä on ystävyyden ja rauhan projekti.
Lopputuloksena on viisi pöytäliinakuosia, teemoina ihmiset, kulttuuri, luonto, arkkitehtuuri ja teknologia. Kun vieraat istuvat Kesäillan kattauksen pöytiin, toteutuu tunnuslause, jonka CAA:n opiskelijat yhdessä valitsivat: Missä ihmiset tapaavat, siellä sydämet kohtaavat.
Kesäillan kattaus kuuluu Oulu2026:n Arctic Food Lab -kokonaisuuteen. Neljättä kertaa järjestettävän tapahtuman tuotannosta vastaa Oulun kulttuurisäätiö. Tapahtuman kumppaneita ovat Proto ry, OSAO, Sanoma Media, Bauer Media, Oulu Fungi, Haurun Jäteauto, Uniresta, K-Supermarket Pekuri, Balmuir, Taito Pohjois-Pohjanmaa ry, Oulun kirjakauppa, Oulun sarjakuvakeskus, Joo Group, Otaxi, Pörhön Autoliike ja WTF Design.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pasi RuuskanenProjektipäällikkö, Arctic Food Lab Euroopan kulttuuripääkaupunki Oulu2026Puh:0400 163 987pasi.ruuskanen@oulu2026.eu
Katri JämsäTuottaja, Arctic Food Lab & Oulu2026Puh:040 542 4081katri.jamsa@oulu2026.eu
Päivi TahkokallioProto2026 Design Programme DirectorPohjois-Suomen muotoilijat
Designpöytäliinat-projekti
Katri DahlströmViestintä & markkinointi / Oulu2026Puh:0408397229katri.dahlstrom@oulu2026.euoulu2026.eu
Kuvat
Linkit
Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki
Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki vuonna 2026. Kulttuuripääkaupunkivuosi yltää 39 kumppanikuntaan pohjoisessa Suomessa. Tavoitteena on pysyvä kulttuuri-ilmastonmuutos; pysyvästi rikkaampi kulttuurielämä ja positiivinen muutos alueelle. Kulttuuri-ilmastonmuutos yhdistää kulttuuria, taidetta ja teknologiaa yllättävälläkin tavalla, luo kohtaamisia ja synnyttää vuorovaikutusta.
Oulu2026 tarjoaa tuhansia tapahtumia, teoksia ja elämyksiä! Toiminnasta vastaa Oulun kulttuurisäätiö sr. Oulu2026:n pääyhteistyökumppanit ovat Pohjolan OP ja Kaleva Media.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Oulun kulttuurisäätiö, Oulu2026
Kutsu toimittajille: Climate Clock -teossarjan mediaennakko 11.-12.6.19.5.2026 12:56:36 EEST | Kutsu
Climate Clock on yksi merkittävimmistä Oulu2026 Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden tuotannoista. Se on laajamittainen julkisen taiteen kokonaisuus, joka yhdistää kansainvälisesti arvostettuja taiteilijoita, tiedettä ja pohjoista ympäristöä. Teossarja tarkastelee aikaa, ilmastoa ja ihmisen suhdetta luontoon vaikuttavalla ja moniulotteisella tavalla. Media pääsee näkemään teokset ennen yleisöavajaisia 11.-12.6.
Euroopan kulttuuripääkaupungin tarjonta houkuttaa matkailijoita ja hurmaa asukkaat7.5.2026 11:54:54 EEST | Tiedote
Euroopan kulttuuripääkaupungin vuosi on käynnistynyt vauhdikkaasti. Tapahtumien osallistujamäärät ja alkuvuoden matkailuluvut näyttävät, että kulttuurin vetovoima on todellista. Oulu yhdessä 39 kumppanikunnan kanssa tarjoaa tulevana kesänä satoja inspiroivia ja houkuttelevia tapahtumia yllättävissäkin paikoissa. Koko vuoden kattaus on valtava: tähän mennessä projekteja on yhteensä 885 ja tuhansia yksittäisiä tapahtumia.
Oulu2026 tuo kesälle poikkeuksellisen laajan musiikkitarjonnan7.5.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Oulu2026 Euroopan kulttuuripääkaupunkivuosi näkyy kesällä laajana musiikkikokonaisuutena, joka levittäytyy Oulun seudulta laajalle Meri-Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueelle. Kesän aikana järjestetään kymmeniä festivaaleja, konsertteja ja taidetapahtumia erilaisissa ympäristöissä kaupungeista kyliin ja luonnon keskelle.
Jazz soi Euroopan kulttuuripääkaupungissa – Oulu2026 juhlistaa Jazz Suomi 100 -juhlavuotta29.4.2026 12:50:45 EEST | Tiedote
Euroopan kulttuuripääkaupunki tarjoaa ainutlaatuisen kattauksen kulttuuria, jossa jazz nousee keskeiseen rooliin. Tänä vuonna tulee kuluneeksi 100 vuotta siitä, kun ensimmäiset jazzmuusikot saapuivat Amerikasta Suomeen Andania-laivalla ja suomalaisen jazzin tarina sai alkunsa.
Oulu2026:n Perjantaiklubit startataan jazzilla 15.5.27.4.2026 09:08:07 EEST | Tiedote
Oulu2026 järjestää kerran kuussa Perjantaiklubin tiloissaan Kauppakortteli Pekurissa. Pääsymaksuttomissa tapahtumissa tarjoillaan maistiaisia Euroopan kulttuuripääkaupungin ohjelmasta eri teemoilla. Tapahtuman aikana Fotografiska Tallinnan PLAY-näyttelyyn on jatkettu aukiolo ja edullisempi sisäänpääsy.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme