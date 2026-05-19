Keskustan halki katetaan kilometrin verran yhteistä pöytää Oulussa 15.8. — Mukana huima määrä ruokatoimijoita ja ohjelmaa

Arctic Food Labin Kesäillan kattaus kutsuu oululaiset ja vierailijat nauttimaan ruoasta, ohjelmasta ja yhdessäolosta kaupungin keskustaan lauantaina 15. elokuuta. Pöytiä katetaan yhteensä noin kilometrin matkalle halki Oulun keskustan: Kauppatorilta Rotuaaria pitkin ja kaupungintalon edustalta Hallituskatua pitkin rautatieasemalle saakka. Tapahtuma käynnistyy klo 11:30, kun Oulun 39 kumppanikunnan kulkue lähtee Linnansaaresta kohti tapahtuma-aluetta. Toripolliisi-patsas saa ylleen kokin asun, ja Rotuaarin aukiolla kumautetaan kattilaa tapahtuman alkamisen merkiksi klo 12.

Mukaan on ilmoittautunut jo yli 50 ruokatoimijaa, niin ruokakojuja kuin kivijalkaravintoloita ja -kahviloita. Tarjolla tulee olemaan pohjoisten makujen lisäksi muun muassa aasialaisia, afrikkalaisia, meksikolaisia ja välimerellisiä ruokia. Pöytien ääreen voi istahtaa myös itse valmistettujen herkkujen kera tai vain nautiskelemaan tunnelmasta ja ohjelmasta.

Ruokateltoilla ja -rekoilla mukaan ovat ilmoittautuneet AfroLagos, Dlight of Taste, Eeden Täysannospuurot, Green Soul Catering, HAJE Pizza & Burger, Hyväkakku, J&S Burger, Kallen Pizzat, KesäillanHerkku, Koppu's Kitchen, Middle Feast, Miski, Ndidia, Oulu Treats, Oulun Juustoseura ja 4 kotimaista juustolaa, Pikku Tee Asian Street Food, Pizza pioneeri, Queen’s Treats, Raahen kaupunki ja Langin Kauppahuone, Ravintola Pekuri, Riekki Catering, Sakura chaya, Snow & Sambol, Sweetie Kitty Oulu, Terwa Foodtruck, Turkkilaiset herkut, Tyrnävän kunta ja Perunagalleria 2026, Willit sekä K-Supermarket Pekuri, S-market Herkku ja Thaiora Market.

Take away -annoksia pöytiin myyvät ravintolat ja kahvilat Amarillo, Antell Piha, Bacaro Doppio, Café Oulu, Coffee House, Grill it!, Kauppatorin Kahvilamakasiini, Kauppuri 5 Burgers, Konditoria-Kahvila Sofia, Kotipizza Hallituskatu, McDonald's Rotuaari, Pablos, Puistokahvila Makia, Gaia, Pannu, Puistola, Sarkka, Rax Pizzabuffet Pekuri, Rosso, Siipiweikot, Snellmanin puiston Pingviini jäätelökioski, Super Kioski, Tarkastamo, Teerenpeli ja Toripolliisi.

Ohjelmaa koko perheelle koko päiväksi

Ohjelmaa ja mukavia aktiviteetteja tulee olemaan katujen varsilla ja puistoissa koko tapahtuman ajan, klo 12–21. Rotuaarilla Radio Pooki -lavalla esiintyvät Kansantanssiryhmä Raito, taikuri Roope Ylitalo, SanFineira, Frosty River ja DJ NiceRice. Luvassa on myös katutanssiyhdistys OKT:n kesäjamit. Otto Karhin lavalla keikkailevat Dj Sofia, Väisänen jne, Henry Ojutkangas, The Beatles Band, Mantella ja DJ Malsson. Hallituskadulla rautatieaseman päädyssä sijaitsevan Juureva IS -lavan ohjelmassa ovat Maitopojat, Puumiehet Show, Katalat ja Moonshine Bright.

OSAO toteuttaa Snellmanin puistoon hengailualueen. Taito Pohjois-Pohjanmaa ry kutsuu tapahtumakävijöitä neulomaan ja Oulu Fungi järjestää sieniaiheisen ruoanlaittokilpailun. Laajan Oulu2026-alueen kunnat tuovat esiin oman alueensa ruokaperinnettä ja myös lavaohjelmassa kuuluu kuntien ääni.

Tapahtuma-alueen kartta, ruokatoimijoiden esittelyt ja lavojen aikataulut löytyvät verkkosivulta arcticfoodlab.fi/kesaillan-kattaus. Lisäykset ja muutokset tarjontaan ovat mahdollisia. Ruokamyyjien annokset julkistetaan verkkosivulla elokuun alussa.

”Missä ihmiset tapaavat, siellä sydämet kohtaavat”

Kaupunkikeskustan halki kulkeva kattaus tulee olemaan upea myös ulkoasultaan. OSAOn puutarha-alan opiskelijat koristavat kattauksen kukkasin. Pöytiin katetaan Proton — Pohjois-Suomen Muotoilijoiden ja Oulun ystävyyskaupungin Hangzhoun China Academy of Artin yhteistyön tuloksena syntyneet ainutlaatuiset liinat.

Muotoiluprojektissa viisi opiskelijaa on reilun vuoden aikana tutustunut kotiyliopistossaan Ouluun, pohjoiseen kulttuuriin ja tutkinut, mikä ystävyyskaupunkeja yhdistää ja suunnitellut liinoja. Ohjeeksi opiskelijat saivat, että tässä erityisen levottomassa maailmassa tämä on ystävyyden ja rauhan projekti.

Lopputuloksena on viisi pöytäliinakuosia, teemoina ihmiset, kulttuuri, luonto, arkkitehtuuri ja teknologia. Kun vieraat istuvat Kesäillan kattauksen pöytiin, toteutuu tunnuslause, jonka CAA:n opiskelijat yhdessä valitsivat: Missä ihmiset tapaavat, siellä sydämet kohtaavat.

Kesäillan kattaus kuuluu Oulu2026:n Arctic Food Lab -kokonaisuuteen. Neljättä kertaa järjestettävän tapahtuman tuotannosta vastaa Oulun kulttuurisäätiö. Tapahtuman kumppaneita ovat Proto ry, OSAO, Sanoma Media, Bauer Media, Oulu Fungi, Haurun Jäteauto, Uniresta, K-Supermarket Pekuri, Balmuir, Taito Pohjois-Pohjanmaa ry, Oulun kirjakauppa, Oulun sarjakuvakeskus, Joo Group, Otaxi, Pörhön Autoliike ja WTF Design.