SOL tukee Suomen ensimmäistä Oulun yliopistoon perustettua ammattikasvatuksen professuuria
20.5.2026 09:05:54 EEST | SOL Yhtiöt | Tiedote
Oulun yliopistoon perustetaan ammattikasvatuksen professuuri vastaamaan työelämän ja koulutusjärjestelmän muuttuviin osaamistarpeisiin. SOL on mukana lahjoittajana tukemassa professuurin perustamista.
Oulun yliopiston uusi ammattikasvatuksen professuuri vastaa työelämän ja koulutusjärjestelmän muuttuviin osaamistarpeisiin. Professuuri on Suomessa alansa ainoa ja sen ydintehtävänä on kehittää ja tutkia ammattikasvatusta tiiviissä vuoropuhelussa työelämän kanssa. SOL on mukana professuurin lahjoittajana, sillä kaikki SOLin palvelut perustuvat koulutettujen osaajien työpanokseen. Yhteiskunnalle kriittisillä aloilla, kuten puhtaus- ja kiinteistöpalveluissa, ammatillisen koulutuksen laatu on keskeistä.
“Kun ymmärrämme työn muutosta, voimme uudistaa oppimista niin, että osaaminen pysyy kehityksen edellä, ei sen perässä. Ammattikasvatuksen professuurin konkreettisin vaikutus näkyy siinä, että tutkimus kytkee työelämän nopeat muutokset suoraan koulutuksen käytäntöihin. Rakennamme siltaa koulutuksen ja työelämän välille, jotta osaaminen pysyy ajan tasalla yksilöiden, organisaatioiden ja koko yhteiskunnan hyväksi”, sanovat dekaani, professori Maija Lanas sekä jatkuvan oppimisen professori Anu Kajamaa.
Ammatillisen koulutuksen merkitys korostuu, kun työurat pirstaloituvat ja osaamisvaatimukset muuttuvat nopeasti. Ammatillinen koulutus on yhä useammin myös keino päivittää osaamista ja rakentaa uusia siirtymiä työuran eri vaiheissa. Oppiminen tapahtuu yhä enemmän tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa. Samalla korostuvat yksilölliset oppimispolut ja laadukas ohjaus, jotta siirtymät koulutuksen ja työelämän välillä ovat sujuvia.
“SOLin palvelut syntyvät ammattilaisten osaamisesta, ja siksi meille ammatillisen koulutuksen arvostus ja laatu ovat iso asia. Kun arjen kannalta tärkeät palvelut halutaan pitää toimivina, osaajia pitää olla riittävästi ja osaamisen on uudistuttava työn mukana. Ammatillinen koulutus on monelle suorin reitti työelämään ja myös väylä erikoistua ja kasvaa uralla. Haluamme omalta osaltamme olla vahvistamassa ammattikoulutuksen edellytyksiä”, sanoo SOLin henkilöstöjohtaja Heidi Johansson.
SOL-konserni on suomalainen perheyhtiö, joka tuottaa siivous-, kiinteistö-, turvallisuus-, talotekniikka-, pesula-, toimitila-, henkilöstö- ja logistiikkapalveluja sekä niistä koostuvia monipalveluratkaisuja yritys- ja kuluttaja-asiakkaille Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa.
Heidi JohanssonSOLPuh:+358407418484heidi.johansson@sol.fi
