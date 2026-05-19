Kesä 2026 – Jyväskylän yliopiston asiantuntijat taustoittavat kesän tiedeaiheita

Jyväskylän yliopistossa työskentelee monta luonnon ja ympäristöasioiden tuntijaa. Tarvitsetko tietoa linnuista, planktonista tai marjoista löytyvistä terveysvaikutteisten aineiden kemiasta?

Kesän mittaan voit kysyä myös kestävästä kulutuksesta ja liiketoiminnasta, vihreästä vedystä tai valon ja lämmön biologiasta, kemiasta ja fysiikasta.

Jos tarvitset tietämystä arjen turvallisuuteen tai maanpuolustukseen liittyen, tutkimuksestamme löydät monia näkökulmia.

Kesällä liikutaan ja leikitään. Sivustolta löydät asiantuntijamme kertomaan tutkittua tietoa liikunnasta, kuntoilusta ja lasten kannustamisesta fyysiseen aktiivisuuteen. Tarjolla on psykologian tutkimuksen tuomaa tietoa ihmissuhdeasioista ja monitieteistä osaamista niin työelämän asioista kuin tekoälymurroksesta.

Jyväskylän yliopiston viestintäyksikkö palvelee koko kesän osoitteessa viestinta@jyu.fi. Etsimme sinulle mielellämme myös muiden alojen asiantuntijoita.

Aurinkoista ja tuotteliasta kesää!

Katso tästä listaus kesän tiedeaiheiden asiantuntijoistamme:

https://www.jyu.fi/fi/meista/medialle/etsitko-asiantuntijaa

Lisätietoja:

Liisa Harjula

viestintäpäällikkö

viestinta@jyu.fi

p. 040 805 4403