Keski-Suomessa kehitetty tekoälymalli mahdollistaa nykyistä tehokkaamman suolistosyöpänäytteiden analysoinnin
20.5.2026 14:00:00 EEST | Jyväskylän yliopisto | Tiedote
Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnan tutkijat onnistuivat tekoälyn avulla nopeuttamaan suolistosyöpänäytteiden analysointia ja ennustamaan solujen DNA:n virheenkorjausmekanismin toimintaa. Tutkijoiden kehittämän tekoälymallin analyysi voi lyhentää diagnoosiaikoja, tuoda kustannussäästöjä ja parantaa analyysin tarkkuutta. Tutkimus tehtiin yhteistyössä Keski-Suomen hyvinvointialueen kanssa ja se on Euroopan unionin osarahoittama.
Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnassa tehdyn tutkimuksen mukaan tekoäly mahdollistaa nykyistä tehokkaammin suolistosyöpäkasvaimista otettujen kudosnäytteiden analysoinnin ja auttaa ennustamaan solujen DNA:n virheenkorjausmekanismin toimivuutta.
Solujen oma virheenkorjausmekanismi, niin sanottu MMR-mekanismi, korjaa solujen kopioinnissa syntyvät pienet virheet. Mikäli mekanismi ei toimi, niin se vaikuttaa sekä syövän syntyyn että hoitopäätöksiin.
Tutkimusta Jyväskylän yliopistossa johtanut Liisa Petäinen kertoo kudosnäyteanalyysin olevan rutiininomaista, mutta aikaa vievää työtä.
”Syöpänäytteen analysointi patologian laboratoriossa esimerkiksi tämän MMR-mekanismin osalta voi viedä useita päiviä siinä missä tekoälyn avulla analyysi valmistuisi minuuteissa”, Petäinen sanoo.
Nopeampi analyysi voisi tuoda mukanaan kustannussäästöjä ja lyhentää potilaan diagnoosiin ja hoitoon pääsyyn kuluvaa aikaa. Samalla patologin aikaa vapautuisi muihin työtehtäviin.
Myös kasvaimen ulkopuolinen kudos sisältää hoidon kannalta tärkeää tietoa
Tällä hetkellä syöpänäytteiden analyysi perustuu pitkälti patologin tekemään arvioon, mikä on pitkälti manuaalista ja aikaa vievää työtä. Petäisen mukaan tämä on juuri se vaihe, jossa tekoäly tulee avuksi.
Tyypillisesti analyysi tehdään kudosnäytteen 20-kertaisesta suurennoksesta, mutta tutkijat testasivat analysointia tekoälyn avulla myös huomattavasti laajemmasta 5-kertaisesta suurennoksesta.
Malli toimi tutkijoiden mukaan kohtuullisesti myös tässä mittakaavassa. Petäinen on toiveikas, että tulevaisuudessa kudosnäyte voitaisiin tekoälyavusteisesti analysoida kerralla. Koko kudosnäytteen analysointi pelkän kasvainalueen sijaan nopeuttaisi seulontaa, sillä kasvainaluetta ei silloin tarvitsisi ensin tunnistaa kuvasta erikseen.
Tutkimus viittaa lisäksi siihen, että kasvaimen ulkopuoliset kudospiirteet voivat auttaa ennustamaan virheenkorjausmekanismin toimivuutta. Koko näytteen analysointi voisi siten parantaa analyysin tarkkuutta entisestään.
Tekoälymalli koulutettiin keskisuomalaisella potilasaineistolla
Tutkimus tehtiinyhteistyössä Keski-Suomen Biopankin sekä Keski-Suomen hyvinvointialueen patologien ja suolistosyöpäasiantuntijoiden kanssa. Aineistona käytettiin noin 1 300 keskisuomalaiselta suolistosyöpäpotilaalta kerättyä dataa. Mallia testattiin myös Oulun yliopistollisesta keskussairaalasta sekä Yhdysvalloista saaduilla aineistoilla.
Tutkimuksen tekemisessä mukana ollut ollut Keski-Suomen hyvinvointialueen solu- ja molekyylipatologian tutkimusjohtaja Tiina Jokela kertoo, että Suomessa on laadukkaat biopankit, rekisterit ja yhtenäinen terveydenhuoltojärjestelmä, jotka mahdollistavat korkeatasoisen tutkimuksen ja tulosten nopeamman käyttöönoton.
”Keski-Suomi on hyvä pilottiympäristö, jossa tutkimus ja kliininen työ voivat tehdä ketterästi yhteistyötä. Keski-Suomen keskussairaala Nova tutkimukseen kliinisen aineiston ja käytännön tarpeet, kun taas JYU tuo tekoäly- ja analytiikkaosaamisen,” Jokela sanoo.
Tutkijoiden mukaan uudet menetelmät täytyy aina validoida isommillakin aineistoilla, kuten tässäkin tutkimuksessa on tehty.
Tutkimus on osa Keski-Suomen AI-Hub II -hankketta, joka on Euroopan unionin osarahoittama. Tutkimus on tehty yhteistyössä Jyväskylän yliopiston, Keski-Suomen Biopankin ja Keski-Suomen hyvinvointialueen kanssa. Tutkimusta on rahoittanut myös Keski-Suomen liitto.
Tutkimuksen malli on koulutettu Suolisyöpä Keski-Suomessa 2000-2015 -hankkeen datalla. Mallin kehityksessä on hyödynnetty myös Keski-Suomen AI Hub I ja II hankkeissa kehitettyä syöväntunnistusmallia.
Yhteyshenkilöt
Liisa PetäinenTutkijaJyväskylä yliopistoliisa.h.petainen@jyu.fi
Tiina JokelaTutkimusjohtajaKeski-Suomen hyvinvointialuetiina.a.jokela@jyu.fi
Teemu RahikkaViestinnän asiantuntijaInformaatioteknologian tiedekuntaPuh:+358 50 469 9377teemu.m.rahikka@jyu.fi
