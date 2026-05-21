Päänavaus yhteysalusliikenteen sähköistämisessä – ensimmäiset päästöttömät alukset Porvoon ja Sipoon reiteille
26.5.2026 10:00:00 EEST | Elinvoimakeskukset | Tiedote
Lounais-Suomen elinvoimakeskuksen tavoitteena on kehittää saaristoliikennettä ja siirtyä ympäristöystävällisempään liikennöintiin. Viime vuosina onkin sähköistetty lauttakalustoa useilla lauttapaikoilla. Nyt myös yhteysalusliikenteessä uudet pitkäkestoiset sopimukset mahdollistavat kaluston uudistumisen ja sähköistämisen. Sipoon reitille saadaan keväällä 2027 ja Porvoon reitille syksyllä 2027 ensimmäiset sähköllä toimivat ja päästöttömät yhteysalukset avovesikaudelle.
Lounais-Suomen elinvoimakeskus on kilpailuttanut ensimmäisillä pitkillä 15 vuoden sopimuksilla Porvoon ja Sipoon saariston yhteysalusreitit. Sopimukset koskevat ympärivuotista yhteysalusliikennettä. Sipoon reittiä tulee liikennöimään Kymen Saaristoliikenne Oy 1.5.2027 alkaen ja Porvoon reittiä tulee liikennöimään 1.9.2027 alkaen FRS Finland.
FRS Finland tuo Porvoon reitille avovesikaudelle päästöttömän sähköisen uudisrakennuksen vaasalaiselta valmistajalta Callboats. Alus, tyyppiä CAT 16, kuljettaa enintään 58 matkustajaa ja on esteetön. Alus otetaan käyttöön vuoden 2027 aikana. Talvikaudella reittiä liikennöi kelirikkoalus Pörtö, jonka matkustamo modernisoidaan vastaamaan nykyisiä vaatimuksia, sekä ilmatyynyalus. Avovesikauden liikenne on reitillä päästötöntä, talvikauden aluksen käyttövoima on biodiesel.
Aluksessa hyödynnetään myös modernia autonomista teknologiaa. Vaikka aluksella on miehistö, järjestelmä pystyy seuraamaan reittiä ja avustamaan navigointia sekä rantautumista.
Sipoon reitille Kymen Saaristoliikenne Oy tuo ILS Oy:n suunnitteleman ja Loviisan TKK-telakalla rakennettavan uuden yhteysaluksen. Uusi alus liikennöi avovesikaudella päästöttömällä sähköllä ja talvella HVO:lla, eli biodieselillä. Keskitalvella reitillä liikennöi ilmatyynyalus.
Pidemmät sopimukset mahdollistavat yhteysaluskannan uudistumisen
Yhteysalusliikenteen sopimukset ovat aiemmin olleet 5 vuotisia, mikä ei kannustanut palveluntuottajia uusimaan kalustoa. Sopimuskausia on nyt pidennetty 15 vuoteen, mikä mahdollistaa uudella tavalla aluskannan kehittämisen. Tavoitteena on kehittää myös yhteysalusliikennettä kestävämpään suuntaan. Yhteysalusliikenteen aluskantaa pyritään uudistamaan ja mahdollisuuksien mukaan myös sähköistämään aluksia.
”15-vuotiset liikennöintisopimukset mahdollistavat liikennöitsijöiden investoinnit uuteen kalustoon ja päästöttömän liikenteeseen siirtymisen.” kuvaa Ilmari Viljanen, saaristoliikenteen projektipäällikkö Lounais-Suomen elinvoimakeskuksesta.
Lisätietoja:
Lounais-Suomen elinvoimakeskus, saaristoliikenteen projektipäällikkö Ilmari Viljanen, yhteydenotot Liikenteen asiakaspalvelun kautta, p. 0295 020 600
Lisäksi palveluntuottajat ja kalustotoimittajat viestivät kokonaisuudesta myös omissa kanavissaan.
Avainsanat
Elinvoimakeskukset ovat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan kuuluvia valtion aluehallinnon viranomaisia. Elinvoimakeskukset hoitavat muun muassa elinkeinoihin, maaseutuun, liikenteeseen, ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Elinvoimakeskukset
Kätkänjärven ohitusuoman rakentaminen käynnistyi Lehtimäellä (Etelä-Pohjanmaa)21.5.2026 13:19:43 EEST | Tiedote
Alajärven Lehtimäellä sijaitsevan Kätkänjärven säännöstelypadon kunnostusurakka on käynnistynyt toukokuun puolivälissä ohitusuoman rakentamisella. Sen kautta vedet ohjataan säännöstelypadon ohi kunnostuksen ajan. Kunnostustyön valmistuttua ohitusuoma muotoillaan kalatieksi. Ohitusuoma säätää myös järvestä lähtevän veden määrää vesitilanteen mukaan ja vähentää osaltaan säännöstelytarvetta.
Valkoposkihanhimuuton loppuhuipennus20.5.2026 10:59:08 EEST | Tiedote
Viimeisen viikon aikana tapahtui valkoposkihanhimuutossa paljon, mutta Pohjois-Karjalassa on edelleen paljon valkoposkihanhia ruokailemassa ja lepäilemässä ennen kevään viimeistä taivaltaan pesimäalueilleen.
Kokemäenjoen vesistöalueella vedenkorkeudet ovat tavanomaista alempana19.5.2026 08:15:00 EEST | Tiedote
Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä vedenkorkeudet ovat paikoin mittaushistorian alimmalla tasolla ajankohtaan nähden. Virtaama Kokemäenjoessa on ollut tavanomaista vähäisempi koko kevään. Tarvitaan runsaita sateita, jottei kuivuudesta muodostu suurempaa haittaa kesän aikana.
Laxfiskens vandring nedströms i Lappo å undersöks18.5.2026 08:15:00 EEST | Pressmeddelande
En undersökning har inletts i Lappo å för att utreda vandringsbeteendet och valet av vandringsrutt hos vandringsyngel av laxfisk samt dödligheten hos dessa under vandringen nedströms på ett åavsnitt mellan Lappo och havet. Utifrån resultaten ska man utvärdera förutsättningarna att återställa havsvandrande lax- och öringsbestånd, behovet av eventuella stödåtgärder för det samt behoven av att ändra Stadsfors kraftverks fiskeriekonomiska skyldigheter. Vandringsynglen hotas närmast av rovfiskars jakt, kraftverkets turbiner och dålig vattenkvalitet.
Lohikalojen alasvaelluksen onnistumista selvitetään Lapuanjoella18.5.2026 08:15:00 EEST | Tiedote
Lapuanjoella on käynnistynyt tutkimus, jolla selvitetään lohikalojen vaelluspoikasten vaelluskäyttäytymistä ja reitinvalintaa sekä kuolleisuutta alasvaelluksen aikana Lapuan ja meren välisellä jokiosuudella. Tutkimuksen tulosten perusteella pyritään arvioimaan edellytyksiä merivaelteisten lohi- ja taimenkantojen palauttamiselle, mahdollisten palauttamista tukevien toimenpiteiden tarpeellisuutta sekä Stadsforsin voimalaitoksen kalataloudellisten velvoitteiden muuttamistarpeita. Uhan vaelluspoikasille saattavat muodostaa lähinnä petokalojen saalistus, voimalaitoksen turbiinit ja heikko vedenlaatu.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme