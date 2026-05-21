Päänavaus yhteysalusliikenteen sähköistämisessä – ensimmäiset päästöttömät alukset Porvoon ja Sipoon reiteille

Lounais-Suomen elinvoimakeskuksen tavoitteena on kehittää saaristoliikennettä ja siirtyä ympäristöystävällisempään liikennöintiin. Viime vuosina onkin sähköistetty lauttakalustoa useilla lauttapaikoilla. Nyt myös yhteysalusliikenteessä uudet pitkäkestoiset sopimukset mahdollistavat kaluston uudistumisen ja sähköistämisen. Sipoon reitille saadaan keväällä 2027 ja Porvoon reitille syksyllä 2027 ensimmäiset sähköllä toimivat ja päästöttömät yhteysalukset avovesikaudelle.