Rakennusalan kiertotalouden green deal etenee – joukko RT:n jäsenyrityksiä liittyi mukaan yhteiseen kattositoumukseen

Rakennusteollisuus lähti mukaan kiertotalouden green dealiin ensimmäisenä toimialana syksyllä 2025. Tavoitteena on edistää green dealin tavoitteita ja kannustaa erityisesti pk-yrityksiä vähentämään luonnonvarojen käyttöä sekä asettamaan kunnianhimoisia kiertotaloustavoitteita.

Vuoteen 2035 mennessä mukaan halutaan RT:n jäsenyritykset laajasti. Erityisesti pk-yrityksiä ajatellen sitoutumisesta on tehty helppoa yhteisen kattositoumuksen kautta. Ensimmäinen kattositoumukseen liittyneiden yritysten ryhmä julkistettiin 21.5.2026 RT:n sidosryhmätapahtumassa, Kevätharjakaisissa.

Kiertotalouden green dealiin lähtivät ensimmäisten joukossa mukaan ATL-Rakennushuolto Oy, Helsingin Talosiirto Oy, Japusa Oy, Kaiwur Oy, Lakaisutekniikka Infra Oy, Louhintahiekka Oy, M & R Vaulamo Oy, Maajukka Oy, Meri-Porin Kuormaus Oy, Pylon Rakennus Oy, Rakennusbetoni- ja Elementti Oy, Rakennusliike R. Lempinen Oy, Rakennusliike U. Lipsanen Oy, RepoPartners Oy, Sansse Oy ja Talotekniikka Lehtilä Oy.

Oman, yrityskohtaisen sitoumuksen ovat jo aiemmin tehneet Finnfoam Oy, GRK Oyj, Skanska Oy ja YIT Oyj.

”Tarvitsemme mukaan enemmän yrityksiä”

Nyt kattositoumuksen kautta mukaan lähteneet yritykset sitoutuvat tunnistamaan omat kiertotaloustoimensa, asettamaan niille tavoitteet ja seuraamaan edistymistä. Ne saavat RT:ltä täyden tuen ja työkalut tavoitteisiin päästäkseen.

RT pitää uusien yritysten liittymistä merkittävänä edistysaskeleena, mutta korostaa, että työ on vasta alussa.

”Mukana on nyt kaikkiaan 20 yritystä. Tarvitsemme lisää liittyjiä, jotta alan kiertotalousmurros saadaan aidosti vauhtiin. Kattositoumus on rakennettu juuri siksi, että kaiken kokoisten yritysten olisi mahdollisimman helppoa lähteä mukaan konkreettisiin toimiin”, kiertotalouden edistämisestä vastaava johtaja Juha Laurila sanoo.

Kiertotalouden green deal on ympäristöministeriön ja alan toimijoiden vapaaehtoinen sitoumusmalli, jonka tavoitteena on vähentää luonnonvarojen kulutusta ja vauhdittaa siirtymää vähähiiliseen kiertotalouteen. Rakennusalalla vaikutusmahdollisuudet ovat suuret, sillä Suomessa yli puolet luonnonvarojen käytöstä liittyy rakennettuun ympäristöön.