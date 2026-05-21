Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun uusi työelämäprofessori Susanna Horn: ”Tutkin, miten kiertotaloutta toteutetaan käytännössä, jotta se tuottaa mahdollisimman suuret ympäristöhyödyt ja samalla arvoa yrityksille”

Uusi työelämäprofessori Susanna Horn vahvistaa kauppakorkeakoulussa kestävän liiketoiminnan tutkimusta, erityisesti kiertotalouden tutkimusta, sekä tähän tutkimukseen liittyvien toimijaverkostojen luomista. Hän työskentelee kauppakorkeakoulussa yritysten ympäristöjohtamisen alla, mutta on samalla osa Cefmof-rahoitteisen vetytutkimusprojektin asiantuntijajoukkoa.

- Tämä on monitahoinen tehtävä, jossa pääsen työskentelemään ja verkostoitumaan niin kiertotalous- kuin vetypuolen toimijoiden kanssa. Tutkimme esimerkiksi vetyjärjestelmän liiketoimintaa ja taloudellista kestävyyttä, sekä kemian laitoksen tutkijoiden kanssa uusien innovaatioiden ympäristövaikutuksia. Tutkimuksen lisäksi opetan ja ohjaan, kertoo Horn.

Kiertotaloudesta paras hyöty yrityksille

Horn johtaa ja kehittää innovatiivisia tutkimushankkeita, jotka keskittyvät kiertotalouden liiketoimintamallien, käytäntöjen ja ratkaisujen kehittämiseen, sekä osallistuu liiketoimintaekosysteemien ja kumppanuuksien luomiseen. Hornin mukaan Suomessa olisi paljon uutta tehtävää tällä alalla.

- Keskityn tutkimaan, miten kiertotaloutta toteutetaan käytännössä, jotta se tuottaa mahdollisimman suuret ympäristöhyödyt ja samalla arvoa yrityksille. Tämä edellyttää laajempaa näkökulmaa kiertotalouteen. Kierrättämisen lisäksi siihen kuuluvat käyttöiän pidentäminen esimerkiksi korjaamisen ja uudelleenkäytön kautta sekä kulutuksen vähentäminen. Kyse on siitä, miten resursseja hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti ja vaikuttavasti, Horn kertoo.

Hornin mukaan kiertotaloutta pitäisi tarkastella nykyistä käytännönläheisemmin, sillä sitä pidetään usein yleisratkaisuna lähes kaikkiin haasteisiin. Todellisuudessa kiertotalous koostuu monista erilaisista toimintatavoista, joilla on hyvin erilaiset vaikutukset.

- Kiertotaloudesta tulisi puhua konkreettisemmin esimerkiksi sen kautta, millaisia muutoksia se tarkoittaa liiketoiminnan arvoketjuissa. Lisäksi yrityksissä hyviksi todettuja ratkaisuja tulisi ottaa laajemmin käyttöön, yhteiskehittää uusia ratkaisuja yritysten kanssa sekä luoda uusia yhteyksiä eri toimijoiden välille.

Monenlaiset muutosajurit ohjaavat

Horn sanoo, että yrityksiä ohjaavat muutoksiin monenlaiset muutosajurit. Näitä ovat muun muassa lakisääteiset vaatimukset, kuluttajakysynnän muutokset, toimitusketjujen kehitys sekä hinnat ja markkinat. Toisaalta myös omaa kustannusrakennetta pitää suojata.

- Niin suurten kuin pienten yritysten on edistettävä muutosta. Isommissa yrityksissä vakiintuneista toimintatavoista luopuminen voi olla hitaampaa, mutta niillä on merkittävä rooli muutoksen edistäjinä, sillä ne voivat vaikuttaa laajasti omiin arvoketjuihinsa. Pienet yritykset puolestaan voivat olla ketterämpiä ja nopeampia muuttumaan. Eri muutosajurit vievät yrityksiä eteenpäin, mutta etenemistahti ei ole kaikille sama, sanoo Horn.

Laajaa kokemusta yritysyhteistyöstä

Horn tuo työelämäprofessorina vahvan käytännön näkökulman ja toimii sillanrakentajana tutkimuksen ja työelämän välillä, edistäen monialaista yhteistyötä tutkimuslaitosten, teollisuuden, julkisen sektorin ja kansainvälisten toimijoiden kesken. Hänellä on laajaa kokemusta yritysyhteistyöstä.

- Odotan työelämäprofessuurilta paljon, tehtävä antaa akateemisen vapauden tutkia tärkeiksi kokemiani kestävyysaiheita, sanoo Horn.

- On hienoa, että Jyväskylän yliopistossa tehdään paljon poikkitieteellistä tutkimusta kestävyyden teemoihin liittyen. Kemian laitoksen kanssa teemme jo paljon yhteistyötä. Samoin kauppakorkeakoulun sisällä eri oppiaineiden kuten viestinnän johtamisen ja yritysten ympäristöjohtamisen sekä taloustieteen puolelta voi nousta hyviä yhteistyömahdollisuuksia, hän listaa.

Horn iloitsee, että tutkimus yliopistossa on yhteistyöhön pohjautuvaa ja tutkimuksessa voidaan keskittyä asioihin, joille juuri nyt on tarve.

- Odotan myös innolla Cefmof-yhteistyötä ja kansainvälistä yhteistyötä muun muassa Japanin suuntaan.

- Olen työskennellyt Jyväskylän yliopistossa aiemmin jo kahdesti. Olen viihtynyt täällä aina hyvin, joten on kiva tulla tuttuun ympäristöön, sanoo Horn, jolla on ollut myös yritysten ympäristöjohtamisen dosentuuri 1.1.2025 lähtien.

Susanna Horn on väitellyt Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa yritysten ympäristöjohtamisesta vuonna 2011. Jyväskylän yliopistolla työskentelyn lisäksi hän on toiminut metalliteollisuuden alalla seitsemän vuotta ja Suomen ympäristökeskuksessa tutkijana seitsemän vuotta. Horn on aloittanut 1.3.2026 työskentelyn työelämäprofessorina Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa 40 % osuudella, jonka lisäksi hän toimii johtavana tutkijana Suomen ympäristökeskuksessa 60 % työajalla.

Lisätietoja:

Susanna Horn

susanna.x.horn@jyu.fi

