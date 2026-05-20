Oulu2026-ohjelmassa laaja urheilutarjonta

Euroopan kulttuuripääkaupunki kokoaa lajinsa huippuja useassa lajissa Ouluun kesällä. Lisäksi Oulu2026-ohjelmassa on laaja tarjonta tapahtumia, jossa pääsee itse liikkumaan ja haastamaan itseään.

“Urheilu yhdistää ihmisiä jaettujen kokemusten ja yhteisöllisyyden kautta. Se luo hetkiä, joita juhlitaan ja muistellaan yhdessä. Urheilukulttuuri ja sen ympärille syntyvät yhteisöt ovat luonteva osa Oulu2026-ohjelmaa. Kulttuuri elää myös kentillä, halleissa ja katsomoissa”, Oulu2026-ohjelmapäällikkö Henri Turunen luonnehtii.

Kansainvälistä huippuyleisurheilua ja ainutlaatuista tunnelmaa on tarjolla 1. heinäkuuta, kun Oulun Pyrinnön järjestämä Challenger Oulu tuo seuran omat huippu-urheilijat, eri lajien kotimaiset kärkinimet sekä kansainväliset vieraat Raattiin.

Lajeina ovat naisilla 100 metriä, 400 metriä, 800 metriä, 5000 metriä, seiväs, pituus ja keihäs sekä miehillä 100 metriä, 200 metriä, 800 metriä, 110 metrin aidat, korkeus, kuula ja moukari. Kisatunnelmaa nostatetaan jo 30.6. Meet & Greet -tapahtumassa Rotuaarilla.

Challenger Oulu 1.7., Raatin stadion

SM-kisat, pohjoismaiden nuoret lahjakkuudet ja huima talviklassikko

Frisbeegolfin junioreiden SM-kisat kokoaa Suomen parhaat nuoret frisbeegolfpelaajat Ouluun elokuussa. Juniorien Suomen mestaruuksista kilpaillaan 7.–9.8. Meri-Toppilan frisbeegolfpuistossa, joka tarjoaa huipputason puitteet niin pelaajille kuin yleisölle.

Kilpailu pelataan kolmen päivän aikana, ja mestaruudet ratkotaan kolmen kierroksen yhteistuloksella. Tapahtuma on yleisölle maksuton ja avoin kaikille frisbeegolfista kiinnostuneille.

Frisbeegolfin SM 2026 – Juniorit, 7.–9.8., Meri-Toppila

Oulu isännöi myös Barents Summer Games -urheilukisoja 21.–23.8. Tapahtuma kokoaa yhteen yli 1000 nuorta 15–25-vuotiasta urheilijaa tukijoukkoineen Pohjois-Suomesta, -Ruotsista ja -Norjasta. Kisaviikonlopun aikana kilpaillaan yhteensä viidessätoista kilpailulajissa ympäri Oulua. Lajeina ovat muun muassa jalkapallo, suunnistus, tennis, yleisurheilu ja lentopallo.

Kisaviikonlopun avaa perjantai-iltana 21.8. järjestettävä kaikille avoin avajaisseremonia klo 20. Ohjelma yhdistää liikunnan ja kulttuurin sisältäen muun muassa voimistelun ja tanssin yhdistävän kenttäohjelman. Barents Summer Games on yleisölle avoin ja maksuton tapahtuma.

Barents Summer Games 21.–23.8., ympäri Oulua

Urheiluvuoden huipentaa joulukuussa pelattava Talviklassikko, jossa kohtaavat Oulun Kärpät ja HIFK. Ottelusta ei varmasti tunnetta ja vauhtia puutu, kun oululaisille aina rakas vastustaja saapuu Raksilan tekojääkentälle. Lisäksi kun kausi 2026–2027 on tulevan sarjauudistuksen vuoksi niin sanottu superkausi, on ottelussa rutkasti jännitettävää.

Talviklassikko 12.12., Raksilan Tekojääkenttä

Haasta itsesi ja nauti liikunnan ilosta

Urheilun seuraamisen lisäksi Euroopan kulttuuripääkaupunkivuosi tarjoaa mahdollisuuden itsensä haastamiseen ja liikunnan ilosta nauttimiseen.

Oulu2026-ohjelmassa on runsaasti juoksutapahtumia, kuten Siikajokilaakso-maastot useilla paikkakunnilla 6.6.–8.8., Midnight Sun Run Oulu 4.7. ja Kiiminki-maraton 29.8.

Lisäksi kesäkuussa pääsee kokeilemaan tankotanssia Pole dance for everybody –tapahtumassa Oulun Hiukkavaarassa ja lehmäjoogaa Sievissä 12.7. sekä tanssimaan Sievin Järvikylän Lemmensillan tansseihin 16.7. On PoP Liikkua goes Barents -tapahtumapäivät tarjoavat liikuntakokeiluja Barents Summer Games Oulun yhteydessä 19.–23.8.

Seikkailu-urheilun ystäville on tarjolla Kajaanissa Lost in Kainuu Adventure Race 3.–5.9. ja Ärjä Arctic –tapahtumakokonaisuus 18.7.–15.8.

Euroopan kulttuuripääkaupungin tapahtumien tarjonnan löydät verkkosivulta Oulu2026.eu.