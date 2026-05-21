Kasvihuonekaasupäästöt laskivat vuonna 2025 – maankäyttösektori oli jälleen päästölähde

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kasvihuonekaasuinventaarion pikaennakkoon.

Päästöjen väheneminen selittyy miltei kokonaan energiasektorin päästöjen laskulla: sektorin kasvihuonekaasupäästöt pienenivät 2,6 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia edeltävään vuoteen verrattuna.

”Suhteellisesti tämä tarkoitti lähes kymmenen prosentin pudotusta. Laskua selittää fossiilisten polttoaineiden ja turpeen käytön vähentyminen. Erityisesti kivihiilen poltto väheni edeltävästä vuodesta. Fossiilisten polttoaineiden käyttöä korvattiin tuulivoimatuotannolla ja sähkön nettotuonnilla”, Tilastokeskuksen yliaktuaari Päivi Lindh kertoo.

Energiasektorin päästöt muodostivat 66 % Suomen kokonaispäästöistä vuonna 2025. Sektoriin lasketaan mukaan myös liikenne, jonka päästöt olivat niin ikään laskusuunnassa. Liikenteen päästömäärä pieneni 0,7 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia vuodesta 2024.

”Tämä johtui pääosin moottoribensiinin ja dieselin bio-osuuden kasvusta ja kyseisten polttoaineiden kulutuksen vähenemisestä”, yliaktuaari Tiina Myllymaa sanoo.

Laskua nähtiin myös maatalouden ja jätesektorin päästömäärissä. Maatalouden kokonaispäästöt laskivat noin 2 % edellisvuoden tasolta. Eläinten lukumäärän pieni lasku alensi sekä ruoansulatuksen että lannankäsittelyn päästöjä.

Jätesektorilla pudotusta oli 8 % vuoteen 2024 verrattuna.

”Jätteiden käsittelyn päästöt ovat pienentyneet käytännössä joka vuosi. Viime vuonna päästöjä kertyi enää noin kolmannes vuoden 2000 tasoon verrattuna”, yliaktuaari Kai Skoglund toteaa.

Pikaennakkotiedon mukaan päästöt kasvoivat viime vuonna teollisuuden prosessien ja tuotteiden käytön sektorilla. Sektorin kokonaispäästöt lisääntyivät edellisvuodesta noin 0,1 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia, mikä tarkoittaa suhteellisesti lähes 3 %:n nousua.

”Mineraaliteollisuuden päästöjen kasvu oli lähes 16 prosenttia vuonna 2025. Tämä johtui sementin valmistuksessa tarvittavan klinkkerin tuotannon lisääntymisestä. Kemianteollisuuden päästöt kasvoivat seitsemän prosenttia, kun taas metalliteollisuudessa päästöt pysyivät lähes edellisvuoden tasolla”, yliaktuaari Pia Forsell kertoo.

Maankäytön päästöt pienenivät – sektori silti merkittävä päästölähde

Maankäyttö, maankäytön muutokset ja metsätalous -sektori (LULUCF) pysytteli selvänä päästölähteenä myös vuonna 2025.

Pikaennakkotietojen mukaan sektorin päästöjen ja poistumien summa oli 9,4 miljoonaa CO₂-ekvivalenttitonnia vuonna 2025. Sektorin päästöt pienenivät 0,3 miljoonaa tonnia edeltävästä vuodesta.

Metsämaalla päästöt ylittivät eri varastoihin vuoden aikana sitoutuneen hiilen määrän, eli metsämaa oli nettopäästölähde, kuten muutkin maankäyttöluokat. Metsämaan nettopäästöt olivat 1,3 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia. Tämä oli 1,5 miljoonaa CO₂-ekvivalenttitonnia edellisvuotta enemmän.

”Elävän puuston biomassan nettonielu oli 0,9 miljoonaa hiilidioksiditonnia pienempi kuin vuodelle 2024 aiemmin raportoitu nielu”, yliaktuaari Sini Niinistö sanoo.

Arvio maankäyttösektorin päästöistä ja poistumista tarkentuu kasvihuonekaasut-tilaston seuraavassa julkistuksessa, kun laskentaan saadaan päivitettyä tietoa muun muassa pinta-aloista, puustosta ja puutuotteista.

Taakanjakosektorin päästöt ylittivät EU:n päästökiintiön

Pikaennakon mukaiset taakanjakosektorin päästöt olivat vuonna 2025 yhteensä 24,5 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia. Sektorin päästöt laskivat 5 % edellisvuodesta. Vuodelle 2025 annettu päästökiintiö ylittyi päästöjen laskusta huolimatta, koska EU:n taakanjakoasetuksen määrittelemät kiintiöt pienenevät vuosittain.

”Vuoden 2025 pikaennakkotieto Suomen taakanjakosektorin päästöistä on 0,6 miljoonaa tonnia kyseiselle vuodelle määritettyä päästökiintiötä korkeampi”, yliaktuaari Päivi Lindh kertoo.

Taakanjakosektorin päästöt saadaan, kun vähennetään kokonaispäästöistä (ilman maankäyttösektoria) päästökaupan päästöt sekä kotimaan lentoliikenteen CO2-päästöt.

EU:n päästökaupan piiriin kuuluvien laitosten yhteenlasketut päästöt olivat pikaennakon mukaan 11,9 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia. Päästökaupan päästöt laskivat 11 % vuodesta 2024.

Vuoden 2025 päästö- ja poistumatiedot on laskettu pikaennakossa karkeammalla tasolla ja karkeammilla menetelmillä kuin sitä edeltävien vuosien tiedot. Ne tarkentuvat, kun kaikki laskennassa käytettävät tiedot valmistuvat. Kasvihuonekaasut-tilaston ennakkotiedot julkistetaan joulukuussa 2026 ja viralliset tiedot maaliskuussa 2027.

Kasvihuonekaasuinventaarion tilastotietojen tuottamiseen osallistuvat Tilastokeskus, Suomen ympäristökeskus ja Luonnonvarakeskus.