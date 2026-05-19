Taloyhtiöiden ryhdyttävä tarvittaviin toimiin parvekkeiden turvallisuuden varmistamiseksi
22.5.2026 14:27:00 EEST | Kiinteistöliitto | Tiedote
Onnettomuustutkintakeskus on tehnyt onnettomuusvaarailmoituksen parvekkeiden putoamissuojana käytetyistä sementtikuitulevyistä. Otkesin tekemissä tutkimuksissa on varmistunut, että sementtikuituiset levyt voivat olla liian heikkoja estämään parvekkeelta putoamista.
Otkesin ilmoituksen tarkoittamia levyjä voi olla kymmenillätuhansilla parvekkeilla, joilla sementtikuitulevyä on käytetty kaiteen alapuolisena putoamissuojana. Rakennusten omistajat eli taloyhtiöt ovat vastuussa kiinteistön turvallisuudesta, joten yhtiöiden on ryhdyttävä toimiin parvekkeiden turvallisuuden varmistamiseksi.
”Taloyhtiöiden kannattaa ensin selvittää, onko parvekkeilla käytetty sementtikuitulevyä. Jos on, täytyy ryhtyä tarkempiin toimiin eli kutsua paikalle asiantuntija selvittämään parvekkeiden turvallisuutta. Selvitysten tekemisen ja mahdollisten korjaustöiden ajaksi voi olla tarpeen myös määrätä parvekkeet tilapäiseen käyttökieltoon”, neuvoo Kiinteistöliiton vanhempi lakiasiantuntija Tapio Haltia.
Tapio Haltiavanhempi lakiasiantuntijaPuh:09 1667 6361tapio.haltia@kiinteistoliitto.fi
Vuonna 1907 perustetun Kiinteistöliiton muodostavat 23 alueellista yhdistystä ja valtakunnallinen toimialajärjestö, Suomen Vuokranantajat ry. Kiinteistöliittoon kuuluu noin 30 000 taloyhtiötä, joissa asuu yhteensä lähes kaksi miljoonaa ihmistä.
Kiinteistöliitto on kiinteistönomistajien edunvalvoja, kiinteistöalan asiantuntijaorganisaatio ja alan johtava vaikuttaja. Jäsenillä on käytössään alan tuorein tieto ja kiinteistöalaan erikoistuneiden asiantuntijoiden palvelut. Lue lisää Kiinteistöliiton valtakunnallisista ja alueellisista palveluista www.kiinteistoliitto.fi
