Muistutuskutsu medialle: Mistä syntyy uusi kasvu? Tervetuloa Etlan seminaariin 26.5. klo 9.30
25.5.2026 10:48:12 EEST | Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA | Kutsu
- Miten suomalaiset toimialat ovat pystyneet sopeutumaan maailmankaupassa tapahtuviin muutoksiin muihin EU-maihin verrattuna?
- Miten ulkomaankaupassa ja ympäristösääntelyssä tapahtuvat muutokset vaikuttavat kotimaisten yritysten innovaatioihin?
- Mikä on kustannustehokkain tapa vähentää päästöjä Suomen teollisuudessa?
Suomi tarvitsee kipeästi talouskasvua ja uusia kasvun lähteitä. Ilmastonmuutoksen synnyttämät uudet kestävän kehityksen tavoitteet ja kansainvälistymisen aiheuttama kilpailun kiristyminen ovat vauhdittaneet liiketoimintaympäristön ja innovaatiomallien kehittymistä. Uusia kasvun lähteitä on siis jo syntynyt, mutta tieto, miten niiden luomista ja hyödyntämistä parhaiten edistetään, on edelleen vähäistä.
Etla on selvittänyt monivuotisessa Business Finlandin rahoittamassa tutkimushankkeessa “How to boost R&D through internationalization and sustainability?” uusia talouskasvun lähteitä. Samalla on tutkittu, miten ympäristösääntely ja maailmanmarkkinoiden muutokset voisivat edistää kasvua Suomessa. Nyt järjestettävä hankkeen loppuseminaari kokoaa tutkimustyön tulokset yhteen.
Aika: Tiistaina 26.5. klo 9.30
Paikka: FLIK, Tapahtumastudio ELIEL, Sanomatalo, Töölönlahdenkatu 2 TAI Livestriimi
Lämpimästi tervetuloa joko paikan päälle tai livestriimin päähän kuuntelemaan ja keskustelemaan!
Seminaarin ohjelma
klo 9 alkaen kahvitarjoilu
09.30–09.35 Tervetuloa / tiedottaja Justiina Airas, Etla
09.35–09.50 Kansainvälisen kaupan shokit ja innovaatiot / tutkimuspäällikkö Terhi Maczulskij, Etla
09.50–10.05 Päästökaupan vaikutukset yritysten tuottavuuteen ja innovaatiotoimintaan / tutkimuspäällikkö Terhi Maczulskij, Etla
10.05–10.25 Do R&D spillovers support the low-carbon transition? (in English) / tutkimuspäällikkö Natalia Kuosmanen, Etla
10.25–10.45 Suomen tavaraviennin heikko kehitys johtuu sekä suorituskyvystä että tuotevalikoimasta / vanhempi tutkija Ville Kaitila, Etla
10.45–11.00 Kysymyksiä ja keskustelua
Yhteyshenkilöt
Tytti SulanderViestintäjohtaja, ETLAPuh:040-505 1241tytti.sulander@etla.fi
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla
Arkadiankatu 23 B
00100 HELSINKI
09 609 900
http://www.etla.fi
ETLA eli Elinkeinoelämän tutkimuslaitos tutkii, ennustaa ja arvioi. Etla on yksityinen, voittoa tavoittelematon asiantuntijaorganisaatio.
Lue lisää julkaisijalta Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA
Muistutuskutsu medialle: Yrityskauppojen ja yritysjärjestelyjen tuottavuusvaikutukset18.5.2026 14:15:00 EEST | Kutsu
Suomessa on jälleen rikottu ennätyksiä yrityskaupoissa, kun Kone osti TK Elevatorin. Etla on selvittänyt Business Finlandin rahoittamassa monivuotisessa FLOW-tutkimushankkeessa paitsi yrityskauppojen ja yritysjärjestelyjen tuottavuusvaikutuksia, myös yritysten markkinoille tulon ja markkinoilta poistumisen vaikutuksia tuottavuuteen. Lisäksi hankkeessa tutkitaan työvoiman liikkuvuuden ja aineettoman pääoman hallinnan vaikutuksia tuottavuuden dynamiikkaan. Tulokset tukevat tehokkaampaa teollisuus- ja innovaatiopolitiikkaa.
Mihin vielä tarvitaan Etlaa? Juhlavuoden erikoishaastattelussa Arto Nybergin vieraana on Aki Kangasharju18.5.2026 09:17:52 EEST | Tiedote
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos täyttää tänä vuonna 80 vuotta. Juhlavuosi huipentuu syyskuussa Finlandia-talossa järjestettävään seminaariin, jonka yhteydessä julkaistaan juhlakirja ”Suomi 2051”. Kirjassa eturivin taloustutkijat tarkastelevat Suomen talouden tilaa ja esittävät tutkimukseen pohjautuvat arviot siitä, miten Suomen talous saadaan kestävälle pohjalle vuoteen 2051 mennessä – ja millaisia yhteiskunnallisia valintoja se meiltä vaatii. Mihin vielä tarvitaan Etlaa, kysyy tänään julkaistussa erikoishaastattelussa toimittaja Arto Nyberg, kun haastateltavana on Etlan toimitusjohtaja Aki Kangasharju.
Kutsu medialle: Yrityskauppojen ja yritysjärjestelyjen tuottavuusvaikutukset12.5.2026 10:02:00 EEST | Kutsu
Suomessa on jälleen rikottu ennätyksiä yrityskaupoissa, kun Kone osti TK Elevatorin. Etla on selvittänyt Business Finlandin rahoittamassa monivuotisessa FLOW-tutkimushankkeessa paitsi yrityskauppojen ja yritysjärjestelyjen tuottavuusvaikutuksia, myös yritysten markkinoille tulon ja markkinoilta poistumisen vaikutuksia tuottavuuteen. Lisäksi hankkeessa tutkitaan työvoiman liikkuvuuden ja aineettoman pääoman hallinnan vaikutuksia tuottavuuden dynamiikkaan. Tulokset tukevat tehokkaampaa teollisuus- ja innovaatiopolitiikkaa.
Etla: Iranin sodan vaikutukset Suomen teollisuuteen jäävät maltillisiksi - teollisuuden lisäksi kasvua luvassa myös rakentamiseen ja palvelualoille11.5.2026 00:01:00 EEST | Tiedote
Suomen tehdasteollisuus jatkaa kasvussa tänä vuonna ja kasvu leviää nyt myös rakentamiseen ja palvelualoille. Näin arvioi Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla kevään toimialakohtaisessa ennusteessaan. Teollisuuden näkymät ovat kuitenkin kaksijakoiset: metalliteollisuudella pyyhkii hyvin, kun taas kemian- ja metsäteollisuuden näkymät ovat heikommat. Persianlahden tilanne aiheuttaa epävarmuutta monille toimialoille, mutta Etla arvioi, että vaikutukset teollisuuteen jäävät maltillisiksi. Teollisuuden vientiä tukee Suomen vientikysynnän kasvu sekä kilpailukyky, joka on varovaisillakin mittareilla kohtuullisella tasolla.
