Kiinteistöliitto ei suosittele parvekegrillaamisen kieltämistä taloyhtiöissä

25.5.2026 10:49:56 EEST | Kiinteistöliitto | Tiedote

Kiinteistöliitto ei suosittele, että taloyhtiöt ryhtyvät kieltämään grillaamista parvekkeilla. Kiinteistöliitto on jo pitkään pitänyt esillä parvekegrillaamisen paloturvallisuuteen liittyviä näkökohtia, mutta huoli asiasta on noussut ajankohtaisesti esiin Helsingissä viikonloppuna grillaamisen seurauksena syttyneen tulipalon jälkeen.

Jos paloviranomaiset ovat antaneet paikallisia määräyksiä paloturvallisuudesta, niitä on asumisessa noudatettava. Taloyhtiöiden on myös järjestysmääräyksiä ja pelastussuunnitelmia laatiessaan huomioitava nämä viranomaisen asettamat reunaehdot taloyhtiössä tapahtuvalle toiminnalle.  Kiinteistöliitossa seurataan tarkasti viranomaisten ohjeistusta siitä, pitäisikö paloturvallisuusmääräyksiä nyt aiheutuneiden vahinkojen vuoksi tiukentaa. Tällaisesta tiukentamisesta ei kuitenkaan tällä hetkellä ole viitteitä.

”Aiheutuneet todella valitettavat vahingot herättävät toivottavasti taloyhtiöt konkreettisesti huomaamaan, että parvekkeella grillatessa paloturvallisuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota”, sanoo Kiinteistöliiton toimitusjohtaja Mia Koro-Kanerva.

Grillatessa pitää varmistaa, ettei kuuman grillin lähellä ole syttyviä materiaaleja. Kuumaa grilliä ei myöskään koskaan saa jättää valvomatta. Grillatessa on tärkeää pitää lähellä sammutuspeitettä tai muita sammuttamiseen sopivia välineitä. Jos grillaamiseen käytetään kaasugrilliä, on huolehdittava, että kaasupullo letkuineen suljetaan kunnolla grillaamisen jälkeen.

”Grillaaminen katsotaan lähtökohtaisesti osaksi normaalia elämää, jota taloyhtiöillä ei ole keinoja kieltää. Taloyhtiön ainoa puuttumiskeino sääntöjen rikkomiseen on huoneiston hallintaanotto, joka oikeudessa todennäköisesti katsottaisiin liian järeäksi puuttumiskeinoksi grillaamiseen – ainakin, jos grillaamisella ei ole vaarannettu paloturvallisuutta”, Koro-Kanerva toteaa.

Parvekegrillaaminen ei riitä perusteeksi myöskään vuokrasuhteen purkamiselle, jos sitä ei ole erikseen kielletty vuokrasopimuksessa.

Kiinteistöliitto huolissaan paloturvallisuuden vaarantavista rakennusvirheistä

Helsingin Kalasatamassa lauantaina syttyneen kerrostalopalon tutkinnassa on ilmennyt, että palo levisi poikkeuksellisen nopeasti talon kattorakenteisiin. Asiantuntijat ovat epäilleet syyksi rakennusvirhettä.

”On todella tärkeää, että rakentamisessa noudatetaan kaikkia paloturvallisuuteen vaikuttavia ohjeita ja sääntöjä. Pahimmillaan rakennusvirheillä voi olla hengenvaarallisia seurauksia”, Mia Koro-Kanerva toteaa.

Vuonna 1907 perustetun Kiinteistöliiton muodostavat 23 alueellista yhdistystä ja valtakunnallinen toimialajärjestö, Suomen Vuokranantajat ry. Kiinteistöliittoon kuuluu noin 30 000 taloyhtiötä, joissa asuu yhteensä lähes kaksi miljoonaa ihmistä.

Kiinteistöliitto on kiinteistönomistajien edunvalvoja, kiinteistöalan asiantuntijaorganisaatio ja alan johtava vaikuttaja. Jäsenillä on käytössään alan tuorein tieto ja kiinteistöalaan erikoistuneiden asiantuntijoiden palvelut. Lue lisää Kiinteistöliiton valtakunnallisista ja alueellisista palveluista www.kiinteistoliitto.fi

