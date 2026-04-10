Kesän mökkeilykausi alkaa – tarkista talven jälkeen ainakin nämä asiat

Tilastokeskuksen mukaan kesämökkejä oli vuoden 2025 lopussa kaikkiaan 485 475 kappaletta. Vuosina 2020–2025 kesämökkejä rakennettiin lisää 12 690 kappaletta.

Talven aikana moni on käynyt mökillään vain satunnaisesti. Jos käynneissä on ollut pidempi tauko, on tärkeää tarkistaa mökki ja sen pihapiiri ennen mökkikesän varsinaista aloitusta. ”Keväällä on oleellista käydä tarkistuslistan avulla läpi niin pihapiiri kuin itse mökkikin. Näin mitään ei unohdu ja mökkiä on turvallista käyttää”, kertoo Pohjantähden korvausasiantuntija Suvi Santajärvi.

Näin aloitat mökkikauden turvallisesti

Tarkista mökin kunto ulkoapäin

Kierrä mökki ja muut pihapiirin rakennukset ja arvioi, onko kaikki niin kuin pitääkin. Onko ikkunat, seinät ja katot ehjät?



Varmista, että sähköt ja vesijohdot toimivat normaalisti

Talven kelit ja jyrsijät ovat voineet vahingoittaa sähkö- ja vesijohtoja. Jos huomaat niiden toiminnassa ongelmia, kutsu ammattilainen apuun.



Tarkista ulkovesipostit ja hanojen liitokset

Kytke vesi valvotusti ja valuta vettä hitaasti. Seuraa tilannetta, älä jätä vettä valumaan itsekseen. Tarkkaile silmämääräisesti vuotoja, kiinnitä erityisesti huomiota siihen, tihkuuko allaskaapeissa vesi tai viemäriputkista vettä.



Tarkista hormien ja tulisijojen kunto

Takka ja puukiuas hormeineen on hyvä tarkistaa halkeamien tai muiden vaurioiden varalta. Jos havaitset ongelmia, kutsu paikalle nuohooja. Nuohouksen tarkoituksena on puhdistaa tulisijat ja savuhormit sekä samalla arvioida niiden kuntoa. Pelastuslain mukaan mökin tulisijat ja hormit tulee nuohota vähintään kolmen vuoden välein.



Aloita pitkään käyttämättä olleiden tulisijojen lämmitys maltilla ja lämmitä niitä ensin pikkuhiljaa. Näin voit välttää ilmalukon, joka saattaa sysätä kaikki savut sisälle, vaikka tulisija ensin tuntuisikin vetävän hyvin. Savu- ja nokivahinko voi olla suuri, jos asiaan ei pystytä reagoimaan nopeasti. Noki voi tummentaa mökin rakenteet, eikä savun haju välttämättä irtoa pinnoista ja tekstiileistä ilman hajunpoistokäsittelyä.



Siivoa mökki sisältä

Puhtaassa mökissä on mukava aloittaa mökkeilykausi, mutta siivoamisen laiminlyönti voi olla myös uhka terveydelle. Ole erityisen tarkkana, jos huomaat merkkejä jyrsijöiden vierailusta. Siivoa mahdolliset jyrsijöiden papanat kostealla liinalla ja desinfiointiaineella. Älä missään nimessä imuroi. Imurointi voi levittää myyräkuumetta, joka tarttuu ihmiseen yleensä pölytartuntana hengitysteitse.



Tarkista ruokakaappien sisältö

Heitä vanhentumaan päässyt kuivaruoka pois. Mikäli säilytät muita kuin tölkkiruokia mökillä, ruoat kannattaa pakata ilmatiiviiseen muovilaatikkoon. Näin ruoka ei houkuttele jyrsijöitä. Jos näet ruokakaapissa jyrsijöiden jätöksiä, kuivaruoka on hyvä hävittää, ellei se ole ollut tiiviissä ja kestävässä astiassa. Siivoa kaappi huolella.



Varmista, että lääkekaapissa on kaikki tarvittava

Mökin lääkekaappiin kannattaa varata niin haavanhoitovälineitä eli puhdistusainetta, laastareita sekä sidetaitoksia ja rasvalappuja kuin allergia- ja särkylääkkeitäkin. Mökiltä on hyvä löytyä myös terävät pinsetit tai punkkipihdit, hyttys- ja punkkikarkotteita sekä aurinkovoidetta. Kylmäpakkaus on hyvä lisä, sillä se auttaa moneen vaivaan, esimerkiksi palovammoihin, kuhmuihin, auringonpolttamiin sekä hyönteisten puremiin.

Testaa palo- ja häkävaroittimet – Vain toimiva varoitin pelastaa

Palovaroitin on pakollinen kiinteistön varuste, joka havaitsee savun ja muut palokaasut. Se ei kuitenkaan reagoi ilmassa olevaan hiilimonoksidiin eli häkään. Häkä on hajutonta, mautonta, väritöntä ja myrkyllistä kaasua, jota ihminen ei voi havaita. Häkävaroitin täydentääkin palovaroittimen antamaa turvaa.



Puhdista vesikourut ja katot lehdistä ja oksista

Vesi ohjautuu paremmin rakennuksesta pois, kun se pääsee virtaamaan vapaasti.



Tarkista laiturin ja veneen kunto

Tarkista laiturin kiinnitykset sekä rakenteet ja veneen kunto. Varmistu myös siitä, että pelastusliivit ovat hyvässä kunnossa ja edelleen sopivan kokoiset käyttäjilleen.



Tarkista mökin pihapiiri

Tarkista, onko mökin pihapiirissä kaatuneita tai kaatumisvaarassa olevia puita, joista voi aiheutua vaaraa.



Huolehdi siitä, että mökin koordinaatit ovat esillä

Mökin koordinaatit auttavat tilanteessa, jos mökille pitää hälyttää apua. Puhelimeen ladattava 112-sovellus on myös hyvä apu – sen kautta voi soittaa hätäpuhelun ja samalla se välittää soittajan sijainnin.







Suojeluohjeiden noudattaminen vaikuttaa vakuutuskorvauksiin

Mökin voi vakuuttaa tulipalon, rikoksen, putkivuodon, luonnonilmiön ja rikkoutumisen varalta, mutta korvattavuuteen sekä korvauksen määrään vaikuttavat oleellisesti myös vakuutusyhtiön suojeluohjeiden noudattaminen. ”Jos suojeluohjeita on jätetty noudattamatta ja laiminlyönti on aiheuttanut vahingon tai vaikuttanut sen laajuuteen, voi vakuutusyhtiö alentaa maksettavaa korvausta. Vähennyksen määrä on tyypillisesti 20–25 prosenttia, mutta arviointi on aina tapauskohtaista. Kannattaa siis tutustua suojeluohjeisiin huolella”, muistuttaa Santajärvi.

”Nykyään tarjolla on erilaisia palo-, murto- ja vuotovaroitinjärjestelmiä, joista on yhteys vartiointiliikkeeseen. Jos mökille on asennettu tällainen järjestelmä, saa usein alennusta kotivakuutusmaksuista”, huomauttaa Santajärvi.