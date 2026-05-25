SDP EDUSKUNTA

SDP:n varapuheenjohtaja Perholehto: Hallitus laahaa datakeskusten pelisääntöjen luomisessa

25.5.2026 13:46:29 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote

Jaa

Suomen ei pidä tyytyä olemaan vain hyvä alusta datainfrastruktuurille. Suomen on oltava ennen kaikkea hyvä paikka maassamme eläville ihmisille ja ympäristölle. Siksi on perusteltua edellyttää datakeskustoimijoilta enemmän yhteiskuntavastuuta, toteaa SDP:n 3. varapuheenjohtaja Pinja Perholehto.

Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP
Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP

Seuraavan hallituksen olisi syytä valmistella reilu vihreän siirtymän digistrategia, jossa huomioidaan laajemmin teknologiseen kehitykseen liittyviä kysymyksiä ja sen vaikutuksia luontoon, veroihin ja ihmisten työpaikkoihin.

- Suomi houkuttelee investointeja kestävän sähköntuotannon ansiosta, ja tämän vastineeksi voimme vaatia, että isoina uusina sähkön kuluttajina keskukset sitoutuvat esimerkiksi osallistumaan säävarman sähköntuotannon lisäämiseen, sähkönkulutuksen joustoihin, kovaan energiatehokkuuteen ja tarvittaessa tasaamaan kysyntää omalla varavoimallaan.

Perholehto toteaa, että on järjetöntä, ettei Orpo-Purran hallitus ole laatinut datakeskuksille yhteiskuntavastuun linjauksia ajoissa, vaan päätyi ainoastaan soutamaan ja huopaamaan aiheeseen liittyvän verotuksen ja tukien tiimoilta.

- Hallituksen valmistelussa olevan verohuojennusmallin pitäisi edellyttää paitsi rekisteröitymistä, myös sitä, ettei veroalennusta saa kryptojen louhintaan.

- Datakeskusten verohyvitykseen ja rekisteröintiin liittyvät poliittiset linjaukset ja etenemisaikataulu ovat edelleen ministereiden erityisavustajien neuvoteltavina. Voimaantulo heinäkuun alussa 2026 alkaen näyttää haastavalta ja datakeskustoimijat varautuvat sähköveron nousuun ilman korvaavaa mallia. Tässä taitaa olla jälleen yksi asia, jossa hallitus on sysäämässä työnsä seuraavalle hallitukselle.

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP
Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP
Lataa
Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP
Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP
Lataa
Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP
Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP
Lataa

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA

SDP:n Helena Marttila: Espoolaisopettajilta hälyttävä viesti – koulujen väkivalta on arkipäivää ja vastuu kasautuu liikaa kouluille25.5.2026 14:02:18 EEST | Tiedote

Espoon kouluissa henkilöstöön kohdistuva väkivalta on lisääntynyt hälyttävällä tavalla. Opettajien tuoreet kokemukset (HS 25.5.) kertovat arjesta, jossa väkivalta ei ole poikkeus, vaan monin paikoin jokapäiväinen ilmiö. Espoolainen kansanedustaja Helena Marttila (sd.) muistuttaa, että koulujen tilanne heijastaa suoraan sosiaali- ja terveyspalvelujen tilannetta ja vaatii hallitukselta leikkausten perumista.

SDP:n Haatainen: Kulttuuripolitiikka on murroskohdassa – yhdenvertaisuus, tekijöiden asema ja kulttuurin arvostus turvattava25.5.2026 12:00:00 EEST | Tiedote

Sivistysvaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Tuula Haatainen (sd) puhui tänään aamupäivällä Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen tilaisuudessa, jossa julkaistiin raportti Suomen kulttuuripolitiikan tilanteesta. Haataisen mukaan kulttuuripolitiikassa on aika teoille, jotka osoittavat kulttuurin arvostuksen, sekä turvaavat yhdenvertaisen pääsyn kulttuurin ja taiteen äärelle.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye