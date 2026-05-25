SDP:n varapuheenjohtaja Perholehto: Hallitus laahaa datakeskusten pelisääntöjen luomisessa

Seuraavan hallituksen olisi syytä valmistella reilu vihreän siirtymän digistrategia, jossa huomioidaan laajemmin teknologiseen kehitykseen liittyviä kysymyksiä ja sen vaikutuksia luontoon, veroihin ja ihmisten työpaikkoihin.

- Suomi houkuttelee investointeja kestävän sähköntuotannon ansiosta, ja tämän vastineeksi voimme vaatia, että isoina uusina sähkön kuluttajina keskukset sitoutuvat esimerkiksi osallistumaan säävarman sähköntuotannon lisäämiseen, sähkönkulutuksen joustoihin, kovaan energiatehokkuuteen ja tarvittaessa tasaamaan kysyntää omalla varavoimallaan.

Perholehto toteaa, että on järjetöntä, ettei Orpo-Purran hallitus ole laatinut datakeskuksille yhteiskuntavastuun linjauksia ajoissa, vaan päätyi ainoastaan soutamaan ja huopaamaan aiheeseen liittyvän verotuksen ja tukien tiimoilta.

- Hallituksen valmistelussa olevan verohuojennusmallin pitäisi edellyttää paitsi rekisteröitymistä, myös sitä, ettei veroalennusta saa kryptojen louhintaan.

- Datakeskusten verohyvitykseen ja rekisteröintiin liittyvät poliittiset linjaukset ja etenemisaikataulu ovat edelleen ministereiden erityisavustajien neuvoteltavina. Voimaantulo heinäkuun alussa 2026 alkaen näyttää haastavalta ja datakeskustoimijat varautuvat sähköveron nousuun ilman korvaavaa mallia. Tässä taitaa olla jälleen yksi asia, jossa hallitus on sysäämässä työnsä seuraavalle hallitukselle.