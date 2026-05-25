SDP:n varapuheenjohtaja Perholehto: Hallitus laahaa datakeskusten pelisääntöjen luomisessa
25.5.2026 13:46:29 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Suomen ei pidä tyytyä olemaan vain hyvä alusta datainfrastruktuurille. Suomen on oltava ennen kaikkea hyvä paikka maassamme eläville ihmisille ja ympäristölle. Siksi on perusteltua edellyttää datakeskustoimijoilta enemmän yhteiskuntavastuuta, toteaa SDP:n 3. varapuheenjohtaja Pinja Perholehto.
Seuraavan hallituksen olisi syytä valmistella reilu vihreän siirtymän digistrategia, jossa huomioidaan laajemmin teknologiseen kehitykseen liittyviä kysymyksiä ja sen vaikutuksia luontoon, veroihin ja ihmisten työpaikkoihin.
- Suomi houkuttelee investointeja kestävän sähköntuotannon ansiosta, ja tämän vastineeksi voimme vaatia, että isoina uusina sähkön kuluttajina keskukset sitoutuvat esimerkiksi osallistumaan säävarman sähköntuotannon lisäämiseen, sähkönkulutuksen joustoihin, kovaan energiatehokkuuteen ja tarvittaessa tasaamaan kysyntää omalla varavoimallaan.
Perholehto toteaa, että on järjetöntä, ettei Orpo-Purran hallitus ole laatinut datakeskuksille yhteiskuntavastuun linjauksia ajoissa, vaan päätyi ainoastaan soutamaan ja huopaamaan aiheeseen liittyvän verotuksen ja tukien tiimoilta.
- Hallituksen valmistelussa olevan verohuojennusmallin pitäisi edellyttää paitsi rekisteröitymistä, myös sitä, ettei veroalennusta saa kryptojen louhintaan.
- Datakeskusten verohyvitykseen ja rekisteröintiin liittyvät poliittiset linjaukset ja etenemisaikataulu ovat edelleen ministereiden erityisavustajien neuvoteltavina. Voimaantulo heinäkuun alussa 2026 alkaen näyttää haastavalta ja datakeskustoimijat varautuvat sähköveron nousuun ilman korvaavaa mallia. Tässä taitaa olla jälleen yksi asia, jossa hallitus on sysäämässä työnsä seuraavalle hallitukselle.
Yhteyshenkilöt
Pinja PerholehtoKansanedustajaPuh:040 059 6521pinja.perholehto@eduskunta.fi
