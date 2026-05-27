Jukolan viesti 2028 suunnistetaan Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksen kupeessa
27.5.2026 08:55:01 EEST | HSY | Tiedote
Kesällä 2028 Espoossa ja Kirkkonummella, Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksen läheisyydessä järjestetään yksi Suomen suurimmista urheilutapahtumista, Venlojen ja Jukolan viesti. Maailman suurimman suunnistusviestitapahtuman aikana HSY tuo tunnetuksi ekoteollisuuskeskuksen monipuolista ja modernia jätehuollon ja kiertotalouden keskittymää, jossa käsitellään muun muassa pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen kodeista kerätty biojäte. Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY ja järjestäjäseura Espoon Suunta ry allekirjoittivat yhteistyösopimuksen 7.5.2026.
Kesällä 2028 Venlojen ja Jukolan viestit suunnistetaan Espoossa ja Kirkkonummella Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksen tuntumassa. Tapahtumaan odotetaan noin 20 000 suunnistajaa. Suunnistajien lisäksi tapahtumassa vierailee lähes saman verran muita kävijöitä. Kyseessä on yksi Suomen suurimmista urheilutapahtumista.
”On hienoa saada näin merkittävä urheilutapahtuma aivan ekoteollisuuskeskuksen läheisyyteen ja tuoda samalla esille kiertotalouden tärkeyttä kilpailijoille ja vierailijoille”, kommentoi HSY:n käyttöpäällikkö Tiila Korhonen.
”Meille on kunnia-asia tehdä yhteistyötä HSY:n kanssa. Sen ansiosta kilpailijat pystyvät tapahtuman aikana nauttimaan muun muassa puhdasta suomalaista hanavettä teltta-alueella”, kertoo Espoo Suunta ry:n puheenjohtaja Riina Korjamo.
”Vastuullisuus ja kierrättäminen ovat suunnistajille ja Jukolan viestille tärkeitä aiheita. Esimerkiksi tapahtuman rakentamisessa hyödynnetään aiemmissa viesteissä käytössä ollutta kalustoa ja syntyvät jätteet kierrätetään asianmukaisesti", Korjamo jatkaa.
Nykyinen kiertotalouden keskittymä, entinen kaatopaikka – Ämmässuon toiminnot tutuiksi Jukolassa
HSY on mukana tapahtuman järjestelyissä ja huolehtii sovitusti muun muassa alueen vesihuoltopalveluista. Tapahtuma-alueella suunnistajia palvelee HSY:n hanavesibaari, josta saa raikasta hanavettä. HSY:n infopisteessä jaetaan tietoa vesihuollon ja kiertotalouden teemoista. HSY on mukana myös viestien aikana pidettävässä Metsä‑Areenassa asiantuntijapuheenvuoroilla.
Suunnistajat liikkuvat ekoteollisuuskeskuksen läheisyydessä Espoon ja Kirkkonummen metsissä, mutta ekoteollisuuskeskuksen porttien sisäpuolelle heillä ei ole pääsyä.
”Turvallisuussyistä emme valitettavasti voi päästää suunnistajia ekoteollisuuskeskuksen alueelle, mutta olemme muuten mukana tapahtuman järjestelyissä. Lisäksi tarjoamme osalle vierailijoista ja median edustajille opastettuja kierroksia ja kerromme, miten edistämme kiertotaloutta alueellamme”, Korhonen kertoo.
Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksessa edistetään kiertotaloutta monipuolisesti. HSY käsittelee siellä muun muassa noin miljoonan pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen asukkaan kodeista kerätyn biojätteen lannoitteeksi maatalouden käyttöön. Entinen kaatopaikka on nykyään moderni jätehuollon ja kiertotalouden keskittymä, jossa HSY, yritykset ja muut toimijat kehittävät ratkaisuja yhteistyössä.
HSY ja Espoon Suunta allekirjoittivat strategisen viestinnän kumppanuussopimuksen 7.5.2026.
Lisätietoja:
HSY:n käyttöpäällikkö Tiila Korhonen, +358 50 307 2448, tiila.korhonen@hsy.fi
Espoo-Jukola 2028 tapahtuman lisätiedot: Harri Hollo, +358 40 7440900, harri.hollo@jukola.com
Avainsanat
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
Tuotamme HSY:ssä kunnallisia vesihuollon ja jätehuollon palveluja sekä tietoa pääkaupunkiseudusta ja ympäristöstä.
Tehdään yhdessä maailman kestävin kaupunkiseutu!
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta HSY
Ennakkotiedote HSY:n hallituksen kokouksesta 29.5.2026 – saneerausvelka hallintaan uudella investointiohjelmalla27.5.2026 07:00:00 EEST | Tiedote
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän hallituksen kokous pidetään perjantaina 29.5.2026. Kokouksen esityslista on nähtävissä osoitteessa: https://hsy10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_frames Hallitus päättää muun muassa vesihuollon ja jätehuollon investointiohjelmien hyväksymisestä vuosille 2027–2046. Hyväksytyt ohjelmat viedään lausunnoille jäsenkuntiin. Hallitus päättää myös vesihuollon omaisuudenhallintasuunnitelman hyväksymisestä. Hallitus päättää Espoon Maarinsolmun vesihuollon saneerauksen ja johtosiirtojen hankesuunnitelman sekä valurautaisten vesijohtoputkien ja putkiosien hankinnan hyväksymisestä. Hallitus saa tiedoksi pääkaupunkiseudun vuoden 2025 Ilmanlaadun ja ennakkotiedot kasvihuonekaasupäästöistä sekä Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) seurantakatsauksen vuodelta 2025. Hallitus saa tiedoksi lisäksi HSY:n osavuosikatsauksen tammi-huhtikuulta 2026 sekä omistajaohjaukselle annettavan kvartaaliraportin tammi-maaliskuulta 2026. Ys
Ennenaikaisesti purettujen rakennusten keski-ikä on vain 37 vuotta pääkaupunkiseudulla25.5.2026 09:11:14 EEST | Tiedote
Rakennuksia puretaan yllättävän varhain pääkaupunkiseudulla. HSY:n selvityksen mukaan rakennuksia purettiin ennenaikaisesti keskimäärin jo 37 vuoden ikäisinä vuosina 2024–2025. Ennenaikainen purkaminen koskee erityisesti toimistorakennuksia. Purkamisen taustalla ovat kaupungistuminen ja kaupunkirakenteen jatkuva muutos.
Ämmässuolta löytyy tilaa luonnolle ja kiertotalouden edistämiselle – niityt ja lintujen tekopesät tukevat uhanalaisia lajeja19.5.2026 08:44:55 EEST | Tiedote
HSY on edistänyt luonnon monimuotoisuutta Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksessa rakentamalla pääskyhotellin uhanalaisille pääskyille sekä tekopesät kattohaikaralle ja huuhkajalle. Vanhan kaatopaikan päälle perustettu kukkiva keidas tarjoaa sopivan elinympäristön erilaisille pörriäisille ja pölyttäjille. Teolliselle alueelle mahtuu useita luonnon kohteita, vaikka siellä on monenlaisia toimijoita edistämässä jätehuoltoa ja kiertotaloutta. Ämmässuolla käsitellään myös pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen kodeista kerätty biojäte lannoitteeksi maatalouteen.
Taloyhtiöt on rakennettu ilmastoon, jota ei enää ole12.5.2026 09:10:00 EEST | Tiedote
Ilmastonmuutos on muuttanut merkittävästi niitä olosuhteita, joihin valtaosa suomalaisista taloyhtiöistä on aikanaan rakennettu. Pitkittyneet hellejaksot sekä lisääntyneet sade- ja sulamisvedet haastavat kiinteistöjen kuntoa ja arvoa sekä asumismukavuutta. HSY:n koordinoimassa Taloyhtiöt muuttuvassa ilmastossa (TALVI) -hankkeessa on kehitetty maksuttomia työkaluja, jotka auttavat taloyhtiöitä varautumaan ilmastonmuutokseen käytännönläheisesti.
Harmittomilta tuntuvat vaaralliset jätteet voivat aiheuttaa vaaratilanteita Sortti-asemilla11.5.2026 08:30:00 EEST | Tiedote
Väärin lajitellut vaaralliset jätteet, kuten akut, paristot ja aerosolipullot, voivat aiheuttaa tulipaloja ja vaaratilanteita Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n Sortti-asemilla sekä jätteen kuljetuksen ja käsittelyn aikana. Siksi vaaralliset jätteet ja akulliset sähkölaitteet tulee aina toimittaa asianmukaisiin keräyspisteisiin. Kodin vaaralliset jätteet voi tuoda Sortti-asemille maksutta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme