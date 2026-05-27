Jukolan viesti 2028 suunnistetaan Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksen kupeessa

Kesällä 2028 Venlojen ja Jukolan viestit suunnistetaan Espoossa ja Kirkkonummella Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksen tuntumassa. Tapahtumaan odotetaan noin 20 000 suunnistajaa. Suunnistajien lisäksi tapahtumassa vierailee lähes saman verran muita kävijöitä. Kyseessä on yksi Suomen suurimmista urheilutapahtumista.

”On hienoa saada näin merkittävä urheilutapahtuma aivan ekoteollisuuskeskuksen läheisyyteen ja tuoda samalla esille kiertotalouden tärkeyttä kilpailijoille ja vierailijoille”, kommentoi HSY:n käyttöpäällikkö Tiila Korhonen.

”Meille on kunnia-asia tehdä yhteistyötä HSY:n kanssa. Sen ansiosta kilpailijat pystyvät tapahtuman aikana nauttimaan muun muassa puhdasta suomalaista hanavettä teltta-alueella”, kertoo Espoo Suunta ry:n puheenjohtaja Riina Korjamo.

”Vastuullisuus ja kierrättäminen ovat suunnistajille ja Jukolan viestille tärkeitä aiheita. Esimerkiksi tapahtuman rakentamisessa hyödynnetään aiemmissa viesteissä käytössä ollutta kalustoa ja syntyvät jätteet kierrätetään asianmukaisesti", Korjamo jatkaa.

Nykyinen kiertotalouden keskittymä, entinen kaatopaikka – Ämmässuon toiminnot tutuiksi Jukolassa



HSY on mukana tapahtuman järjestelyissä ja huolehtii sovitusti muun muassa alueen vesihuoltopalveluista. Tapahtuma-alueella suunnistajia palvelee HSY:n hanavesibaari, josta saa raikasta hanavettä. HSY:n infopisteessä jaetaan tietoa vesihuollon ja kiertotalouden teemoista. HSY on mukana myös viestien aikana pidettävässä Metsä‑Areenassa asiantuntijapuheenvuoroilla.

Suunnistajat liikkuvat ekoteollisuuskeskuksen läheisyydessä Espoon ja Kirkkonummen metsissä, mutta ekoteollisuuskeskuksen porttien sisäpuolelle heillä ei ole pääsyä.

”Turvallisuussyistä emme valitettavasti voi päästää suunnistajia ekoteollisuuskeskuksen alueelle, mutta olemme muuten mukana tapahtuman järjestelyissä. Lisäksi tarjoamme osalle vierailijoista ja median edustajille opastettuja kierroksia ja kerromme, miten edistämme kiertotaloutta alueellamme”, Korhonen kertoo.

Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksessa edistetään kiertotaloutta monipuolisesti. HSY käsittelee siellä muun muassa noin miljoonan pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen asukkaan kodeista kerätyn biojätteen lannoitteeksi maatalouden käyttöön. Entinen kaatopaikka on nykyään moderni jätehuollon ja kiertotalouden keskittymä, jossa HSY, yritykset ja muut toimijat kehittävät ratkaisuja yhteistyössä.

HSY ja Espoon Suunta allekirjoittivat strategisen viestinnän kumppanuussopimuksen 7.5.2026.

