Turun suurin aurinkovoimala vihitään käyttöön Bayerin tuotantolaitoksella
26.5.2026 10:05:00 EEST | Bayer Suomi | Tiedote
Bayerin ja Turku Energian yhteistyössä toteuttama Turun suurin aurinkovoimala vihitään virallisesti käyttöön 26. toukokuuta 2026. Lähes 7 000 aurinkopaneelin voimala tuottaa puhdasta energiaa Bayerin Turun tuotantolaitokselle, jossa valmistetaan ehkäisyvälineitä maailmanlaajuisille markkinoille. Tuotantolaitoksen käyttämä sähkö on paikallisesti tuotettua, kotimaista ja uusiutuvaa.
Hanke on osa Bayerin systemaattista vastuullisuustyötä, jota yhtiö tekee sekä globaalilla tasolla että paikallisesti. Bayer Suomi on ollut omien toimintojen osalta hiilineutraali jo vuodesta 2021. Bayerin liiketoiminnot eli lääkkeet, kuluttajaterveys ja ravitsemus, antavat yhtiölle mahdollisuuden tukea terveydenhuollon saatavuutta, ruokaturvaa ja ilmastotoimia sekä edistää kestävämpää maataloutta.
”Voimala lisää Bayerin Turun tuotantolaitoksen energiankäytön omavaraisuusastetta vahvistaen samalla huoltovarmuutta ja vähentäen riippuvuutta fossiiliseen energiaan liittyvistä geopoliittisista heilahteluista. Samalla hanke tukee innovaatiota ja tutkimusta: hankkeessa pilotoidaan edistyksellistä kaksipuolisiin kennoihin perustuvaa teknologiaa, jossa sähköä tuotetaan paneelien molemmilta puolilta”, kertoo Bayerin Suomen toimitusjohtaja Tomi Penttilä.
Turkulaista edelläkävijyyttä ilmastoasioissa
Voimalan on rakennuttanut ja sen omistaa Turku Energia, joka myy voimalan tuottaman sähkön Bayerille. Voimala koostuu 6720 aurinkopaneelista, joiden arvioitu tuotantomäärä on yhteensä 3400 MWh vuodessa. Tämä vastaa noin 230 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosittaista sähkönkulutusta. Kooltaan voimala on lähes neljä hehtaaria eli kuuden jalkapallokentän kokoinen.
Aurinkovoimalan arvioidaan vähentävän 15 vuoden aikana jopa 3000 tonnia hiilidioksidipäästöjä, mikä vastaa 23 000 kerrostaloasunnon sähkön hiilidioksidipäästöjä vuoden ajalta. Bayer ja Turku Energia ovat solmineet myös monivuotisen, tuulivoimaan perustuvan sähkösopimuksen, jonka energia tuotetaan paikallisesti Suomen Hyötytuulen Oosinselän tuulipuistossa.
”Turun suurin maa-asenteinen aurinkovoimala on nyt käyttöönotettu ja tuottaa aurinkoenergiaa Bayerille. Aurinkovoimalassa testattava uusi teknologia, eli kaksipuoleiset paneelit sekä valkoinen heijastussora ovat ensimmäisten tulosten perusteella osoittaneet toimivuutensa ja nostaneet aurinkovoimalan tuottoa. Bayer on erinomainen esimerkki yrityksestä, joka määrätietoisesti edistää kestävää kehitystä konkreettisin toimin, ja olemme iloisia saadessamme olla mukana yhteistyössä edistämässä heidän uusiutuvan energian tavoitteitaan”, sanoo myyntijohtaja Harri Salo Turku Energiasta.
Bayerin aurinkovoimalahanke tukee osaltaan myös Turun kaupungin ilmastotavoitteita.
”Paras mahdollinen lahja 800 vuotta täyttävälle Turulle on hiilineutraalius vuonna 2029. Turun ilmasto- ja ympäristötyöhön on kuulunut alusta asti, että mukaan kutsutaan alueen elinkeinoelämä ja yritykset. Alueen elinvoiman ylläpitäminen ja kestävä kasvu edellyttää uudistumista ja innovointia. Bayer ja Turku Energia ovat ilmastojoukkueemme kantavia voimia, minkä myös tämä investointi osoittaa”, kommentoi Turun pormestari Piia Elo.
Puhdasta energiaa naisterveyden tueksi
Turun tuotantolaitos on keskeinen osa Bayerin globaalia ehkäisyliiketoimintaa. Turussa valmistettavia ehkäisyvälineitä viedään 130 maahan yli miljardin euron arvosta, ja Turku tunnetaan maailman ehkäisypääkaupunkina. Bayerin tavoitteena on tarjota moderni ehkäisy 100 miljoonalle naiselle kehittyvissä maissa vuoteen 2030 mennessä; vuonna 2025 luku oli 68 miljoonaa.
Bayer on merkittävä taloudellinen toimija Suomessa. Turun tuotantolaitokseen on investoitu 250 miljoonaa euroa, ja yhtiö panostaa vuosittain noin 65 miljoonaa euroa tutkimukseen ja kehitykseen. Turussa valmistettujen hormonikierukoiden myynti oli vuonna 2025 1,4 miljardia euroa. Bayer kuuluu myös Suomen suurimpiin yhteisöveronmaksajiin.
Taustatietoa Bayerin Turun aurinkovoimalasta:
- Aurinkovoimalan arvioitu vuosittainen tuotanto on 3 400 MWh, joka vastaa noin 230 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosittaista sähkönkulutusta.
- Aurinkopaneelien määrä 6720.
- Paneeliston nimellisteho on 3,36 MWp eli noin 1000 omakotipaneeliston verran.
- Voimalan maapinta-ala on neljä hehtaaria.
- Business Finland on myöntänyt voimalan rakentamiseen tukea siinä käytettävän uuden innovatiivisen paneeliteknologian vuoksi. Voimalan aurinkopaneelit on valmistettu kaksipuolisista kennoista ja niiden molemmat puolet tuottavat sähköä.
- Aurinkovoimalassa testataan heijastavan materiaalin käyttämistä maanpinnassa kaksipuoleisten paneelien alla tuotannon tehostamiseksi. Heijastavana materiaalina on käytetty Euroopan valkoisinta kalkkikiveä Paraisilta ja sitä on lisätty 10 %:n alalle aurinkovoimalan pinta-alasta. Energiantuotanto on kasvanut tähän mennessä noin 10 % heijastavan materiaalin alueella verrattuna alueeseen, jossa materiaalia ei ole käytössä.
- Paneelien kaksipuoleisuuden vuoksi voimalan tuotto on noin 10 % parempi kuin vastaavalla yksipuolisella paneelilla.
- Paneeleissa on Solasence-sensorit olosuhteiden seurantaa varten. Paneelikentälle asennettavalla sovelluksella voidaan seurata energian tuotantoa ja olosuhteita, ja tätä tietoa voidaan jakaa myös muiden organisaatioiden käyttöön, esimerkiksi Ilmatieteen laitokselle sääennusteiden parantamiseksi.
- Voimalan perustus rakennettiin osittain käyttäen kierrätettyjä betonipalkkeja. Kierrätettyjen palkkien osuus oli 40 %.
- Aurinkovoimala on suomalainen avainlipputuote.
Lisätiedot:
Aino Försti-Smith, viestintäjohtaja, Bayer Suomi
aino.forsti-smith@bayer.com Puh. 040 687 9995
Harri Salo, myyntijohtaja, Turku Energia
harri.salo@turkuenergia.fi
Puh. 050 5573 760
Bayer Suomessa
Tuotevalikoimassamme Suomessa ovat Bayerin reseptilääkkeet ja itsehoitovalmisteet sekä kasvinsuojeluaineet ja torjunta-aineet. Kansainvälinen toimintamme Suomessa keskittyy reseptilääkkeisiin: tutkimukseen ja tuotekehitykseen, tuotantoon ja Suomessa valmistettujen lääkkeiden vientiin yli 130 maahan. Suomesta johdetaan myös useita Bayerin kansainvälisiä kliinisiä tutkimuksia. Bayer työllistää Suomessa noin 1000 henkilöä. Lisätietoja www.bayer.fi
Globaali Bayer
Kansainvälisen Bayer-konsernin ydinosaaminen on Life Science -alalla terveydenhoidon ja ravitsemuksen parissa. Missiomme ”Health for all, Hunger for none” mukaisesti, yrityksen tuotteet ja palvelut on suunniteltu ihmisiä ja maapalloa hyödyttäviksi ratkaisemalla kasvavan ja ikääntyvän väestön tuomia suuria haasteita. Bayer on sitoutunut edistämään kestävää kehitystä ja haluaa vaikuttaa positiivisesti liiketoimintojensa kautta. Samalla Bayer haluaa parantaa tuottavuuttaan ja tuoda lisäarvoa innovaatioiden ja kasvun kautta. Bayer tunnetaan luotettavana ja laadukkaana yrityksenä ympäri maailmaa. Vuonna 2025 Bayer-konserni työllisti noin 88 000 henkilöä, ja sen myynti oli 45,6 miljardia euroa. Tutkimuksen ja tuotekehityksen kustannukset olivat 5,8 miljardia euroa. Lisätietoja www.bayer.com
Turku Energia
Turku Energia -konserni kuuluu Suomen suurimpien energiayhtiöiden joukkoon. Liikevaihtomme vuonna 2023 oli 408,4 miljoonaa euroa. Turku Energiassa työskentelee noin 330 ammattilaista. Turku Energia on Varsinais-Suomen johtava sähkön ja lämmön myyjä ja siirtäjä. Toimintaamme kuuluu myös energiaverkostojen ja energiatuotantolaitosten kehittäminen, rakentaminen ja ylläpitäminen sekä sähköisen liikenteen kehittäminen Turun seudulla. Toimitamme ympäristöä, elämänlaatua ja kilpailukykyä parantavia energiapalveluita 130 000 taloudelle ja yritykselle. Asiakaslupauksemme on "Olemme lähellä, näemme kauas". Olemme mukana rakentamassa hiilineutraalia Turkua. www.turkuenergia.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Bayer Suomi
Bayerin maksamien yhteisöverojen taustalla on korkea jalostusarvo12.11.2025 08:00:00 EET | Tiedote
Bayerin maksamien yhteisöverojen taustalla on korkea jalostusarvo. Vuonna 2024 Bayer maksoi veroja Suomeen yhteensä 125,9 miljoonaa euroa, mikä tekee siitä yhden maan suurimmista yhteisöveronmaksajista. Yrityksen tuotteita viedään 130 maahan ympäri maailmaa. Lääkkeiden korkea jalostusarvo tekee koko alasta merkittävän osan Suomen uudistuvaa taloutta.
Tomi Penttilä Bayerin toimitusjohtajaksi Suomessa10.6.2025 07:55:00 EEST | Tiedote
Tomi Penttilä on nimitetty Bayerin uudeksi toimitusjohtajaksi Suomessa 1.8.2025 alkaen. Penttilä jatkaa edelleen Bayerin Turun tuotantolaitoksen johtajana. Nykyinen toimitusjohtaja Christiane Temminghoff siirtyy Saksaan Bayerin globaalin taloushallinnon organisaatioon.
Työikäisten naisten terveys vaikuttaa yksilön ja yhteiskunnan hyvinvointiin23.5.2025 11:56:08 EEST | Tiedote
Naisten terveydestä ja sen vaikutuksista tarvitaan enemmän tietoa, tutkimusta ja keskustelua. Kyse ei ole ainoastaan yksilön omasta hyvinvoinnista, vaan myös laajemmin urapolkuihin, työelämään ja tätä kautta koko kansantalouteen liittyvistä teemoista.
Sydänlääke transtyretiinivälitteisen sydänamyloidoosin hoitoon sai myyntiluvan EU:ssa27.3.2025 13:24:14 EET | Tiedote
Euroopan komissio on myöntänyt myyntiluvan akoramidiisille (kauppanimi Beyonttra™) transtyretiinivälitteisen sydänamyloidoosin hoitoon(1). Hyväksyntä perustuu vaiheen III ATTRibute-CM-tutkimukseen(2).
Bayer jatkaa panostusta tutkimukseen: Yhteistyö alkaa FinnGenin kanssa4.12.2024 08:00:00 EET | Tiedote
Bayer aloittaa yhteistyön suomalaisen FinnGen-tutkimushankkeen kanssa, joka on yksi maailman suurimmista geenitutkimushankkeista. Yhteistyön tavoitteena on syventää ymmärrystä sairauksien geneettisestä taustasta sekä siitä, miten niihin voidaan kehittää uusia innovatiivisia ja vaikuttavia hoitoja.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme