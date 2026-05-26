Kutsu 4.6.: Tutkimus tuo toivoa – tiedettä potilaan parhaaksi

Helsingin yliopiston ja yliopistosairaalan tiivis yhteistyö perustuu innovatiivisten, osin ainutlaatuisten suomalaisten tutkimusaineistojen ja hoitomenetelmien hyödyntämiseen. Tule vaikuttumaan siitä, mihin tiede nykypäivänä pystyy ja miten intohimoisten tutkijoiden halu auttaa potilaita muuttuu toivoa tuottaviksi hoitokäytännöiksi.

Aika: ke 4.6.2026 klo 14 – 17.15

Paikka: Terkko Health Hub, kokoustila Cube, Haartmaninkatu 4

Ilmoittautuminen: viimeistään 28.5.

Voit tulla tutustumaan HUSin 3D-laborarotioon jo klo 14.00 tai pelkästään kuulemaan tutkijoiden esityksiä klo 14.45. Tilaisuuden jälkeen tarjoamme kevyttä syötävää.

Ohjelma

14.00 Tutustuminen 3D-laboratorioon , kokoontuminen Siltasairaalan aulassa

14.40 siirtyminen Siltasairaalasta Terkkoon

14.45 Tutkimus tuo toivoa -tilaisuus

Tervetulotoivotus, viestintäpäälliköt

Neljä tutkijapuheenvuoroa á 10min + 5 min toimittajien kysymyksille

15.50 keskustelua

16.00 ruokailu ja vapaata seurustelua

17.15 tilaisuus päättyy

Puhujat:

14.50 - 15.05

Tulevaisuuden syöpähoidot ovat yhä yksilöllisempiä

Sari Jäämaa, LT, Syöpätautien erikoislääkäri, HUS Syöpäkeskus

Pitkäaikainen työ syövän molekyylibiologisen taustan selvittämiseksi on johtanut siihen, että merkittävä määrä uusia syövän hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä otetaan käyttöön vuosittain. Uudet syöpälääkkeet mahdollistavat aiempaa tehokkaamman ja kohdennetumman hoidon.

15.05-15.20

Geenitiedosta tehoa ja turvallisuutta lääkehoitoihin

Mikko Niemi, farmakogenetiikan professori, ylilääkäri, kliininen farmakologia Helsingin yliopisto ja HUS Diagnostiikkakeskus

Geenitestejä hyödynnetään jo rutiinisti lääkehoitojen tehon ja turvallisuuden parantamisessa – mutta tulisiko niiden käyttöä laajentaa? Euroopassa käynnistyy suomalaistutkijoiden vetämä tutkimushanke, jossa selvitetään geenitestaukseen perustuvan hoidon vaikutuksia aivoinfarktin uusiutumisen ehkäisyssä.

15.20-15.35

Voiko geenitieto auttaa tunnistamaan glaukoomariskin ajoissa?

Joni Turunen, dosentti, silmätautien erikoislääkäri, Silmägenetiikan tutkimusryhmä, HUS Silmätautien klinikka, Helsingin yliopisto ja Folkhälsanin tutkimuskeskus

Glaukooma on yksi yleisimmistä näköä uhkaavista taudeista ja perinnöllisillä tekijöillä on siinä merkittävä rooli. Geenitutkimus tunnistaa suuren riskin henkilöt jo ennen oireiden ilmaantumista ja voi tulevaisuudessa auttaa kohdentamaan seulontaa tehokkaammin.

15.35-15.50

Miksi lapsiluku jää toivottua pienemmäksi?

Sanna Vuoristo, FT, Dosentti, Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta, Tutkimusohjelmayksikkö ja Clinicum, Naistentaudit

Tutkimusten mukaan lapsia saadaan toivottua vähemmän. Mistä tämä johtuu ja mistä löytyvät ratkaisut?



Lämpimästi tervetuloa!

Helsingin yliopiston ja HUSin viestintä

Hannamaija Helander

viestintäpäällikkö

Helsingin yliopisto, Meilahden kampus

p. 0400 675 820, hannamaija.helander@helsinki.fi

Varja Siirtola

viestintäasiantuntija

HUS

p.040 573 5522, varja.siirtola@hus.fi