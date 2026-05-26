Helsingin yliopisto

Kutsu 4.6.: Tutkimus tuo toivoa – tiedettä potilaan parhaaksi

26.5.2026 10:00:58 EEST | Helsingin yliopisto | Kutsu

Jaa

Tervetuloa viettämään Toivon päivää 4.6. ja kuulemaan, kuinka suomalaista huippututkimusta viedään käytäntöön potilaiden parhaaksi. Neljä Meilahden kampuksen tutkijaa kertoo tarinansa siitä, kuinka tutkimus ja potilaiden kohtaaminen kulkevat käsi kädessä – ja tuovat ihmisille toivoa.  

Ilmakuva Meilahden kampusalueesta - etualalla Biomedicum
Ilmakuva Meilahden kampusalueesta - etualalla Biomedicum Unigrafia Unigrafia

Helsingin yliopiston ja yliopistosairaalan tiivis yhteistyö perustuu innovatiivisten, osin ainutlaatuisten suomalaisten tutkimusaineistojen ja hoitomenetelmien hyödyntämiseen. Tule vaikuttumaan siitä, mihin tiede nykypäivänä pystyy ja miten intohimoisten tutkijoiden halu auttaa potilaita muuttuu toivoa tuottaviksi hoitokäytännöiksi. 

Aika: ke 4.6.2026 klo 14 – 17.15
PaikkaTerkko Health Hub, kokoustila Cube, Haartmaninkatu 4  
Saapuminen, ks. HSL:n reittiopas.  
Ilmoittautuminen:  viimeistään 28.5.
Ilmoittautuminen – täytä lomake

Voit tulla tutustumaan HUSin 3D-laborarotioon jo klo 14.00  tai pelkästään kuulemaan tutkijoiden esityksiä klo 14.45. Tilaisuuden jälkeen tarjoamme kevyttä syötävää. 

Ohjelma 

14.00 Tutustuminen 3D-laboratorioon , kokoontuminen Siltasairaalan aulassa
14.40 siirtyminen Siltasairaalasta Terkkoon
14.45 Tutkimus tuo toivoa -tilaisuus

  • Tervetulotoivotus, viestintäpäälliköt
  • Neljä tutkijapuheenvuoroa á 10min + 5 min toimittajien kysymyksille

15.50 keskustelua
16.00 ruokailu ja vapaata seurustelua
17.15 tilaisuus päättyy

Puhujat:

14.50 - 15.05
Tulevaisuuden syöpähoidot ovat yhä yksilöllisempiä 
Sari Jäämaa, LT, Syöpätautien erikoislääkäri, HUS Syöpäkeskus

Pitkäaikainen työ syövän molekyylibiologisen taustan selvittämiseksi on johtanut siihen, että merkittävä määrä uusia syövän hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä otetaan käyttöön vuosittain. Uudet syöpälääkkeet mahdollistavat aiempaa tehokkaamman ja kohdennetumman hoidon.

15.05-15.20
Geenitiedosta tehoa ja turvallisuutta lääkehoitoihin
Mikko Niemi, farmakogenetiikan professori, ylilääkäri, kliininen farmakologia Helsingin yliopisto ja HUS Diagnostiikkakeskus

Geenitestejä hyödynnetään jo rutiinisti lääkehoitojen tehon ja turvallisuuden parantamisessa – mutta tulisiko niiden käyttöä laajentaa? Euroopassa käynnistyy suomalaistutkijoiden vetämä tutkimushanke, jossa selvitetään geenitestaukseen perustuvan hoidon vaikutuksia aivoinfarktin uusiutumisen ehkäisyssä.

15.20-15.35
Voiko geenitieto auttaa tunnistamaan glaukoomariskin ajoissa?
Joni Turunen, dosentti, silmätautien erikoislääkäri, Silmägenetiikan tutkimusryhmä, HUS Silmätautien klinikka, Helsingin yliopisto ja Folkhälsanin tutkimuskeskus

Glaukooma on yksi yleisimmistä näköä uhkaavista taudeista ja perinnöllisillä tekijöillä on siinä merkittävä rooli. Geenitutkimus tunnistaa suuren riskin henkilöt jo ennen oireiden ilmaantumista ja voi tulevaisuudessa auttaa kohdentamaan seulontaa tehokkaammin.

15.35-15.50

Miksi lapsiluku jää toivottua pienemmäksi?  
Sanna Vuoristo, FT, Dosentti, Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta, Tutkimusohjelmayksikkö ja Clinicum, Naistentaudit

Tutkimusten mukaan lapsia saadaan toivottua vähemmän. Mistä tämä johtuu ja mistä löytyvät ratkaisut? 


Lämpimästi tervetuloa! 

Helsingin yliopiston ja HUSin viestintä  

Hannamaija Helander 
viestintäpäällikkö 
Helsingin yliopisto, Meilahden kampus 

p. 0400 675 820, hannamaija.helander@helsinki.fi 

&
Varja Siirtola 
 viestintäasiantuntija 
HUS 
p.040 573 5522, varja.siirtola@hus.fi 

Avainsanat

helsingin yliopistohussyöpälääkehoidotglaukoomatutkimustiedelapsettomuustoivon päivä

Yhteyshenkilöt

Helsingin yliopisto on kansainvälinen tiedeyhteisö, johon kuuluu yli 40 000 opiskelijaa ja työntekijää. Teemme tieteellisiä läpimurtoja maailman parhaaksi. Vahvuutemme ovat tulevaisuuden teknologiat, kestävä planeetta, yksilöllinen terveys sekä oppivat ja muuntuvat yhteiskunnat. Helsingin yliopisto kuuluu maailman parhaan yhden prosentin joukkoon. Yliopisto on perustettu vuonna 1640.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto: Maksullinen tutkinto avoimessa korkeakoulussa ei auta ratkaisemaan koulutustason noston haastetta22.5.2026 12:23:27 EEST | Tiedote

Helsingin yliopiston rehtori ja hallitus pitävät korkeakoulutettujen määrän ja osaamistason nostamista välttämättömänä tavoitteena. Hallituksen esittämä malli maksullisista tutkinnoista avoimessa korkeakouluopetuksessa ei kuitenkaan ole oikea keino tavoitteen saavuttamiseen. Nuorten tutkintokoulutusten säilyttäminen saavutettavana ja maksuttomana on tärkeä osa suomalaista demokratiaa ja yhdenvertaisuutta. Helsingin, Itä-Suomen ja Jyväskylän yliopistot ovatkin hankkeen ohjausryhmässä esittäneet osaamistason nostoon vaihtoehdoksi maksullisia lyhyttutkintoja.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye