”Kerran chatti pelasti mut itsemurhalta”. Sekasin on auttanut nuoria jo 10 vuoden ajan

Sekasin-chat ja Sekasin Gaming ovat merkittävässä roolissa nuorten mielenterveyden tukemisessa. Toiminnan ansiosta yhä useampi nuori uskaltaa puhua pahasta olostaan ja saa apua.

”Saamme tasaisin väliajoin kuulla, kuinka olemme pelastaneet nuoren hengen. Paitsi, että se on hieno kiitos työstämme, se myös alleviivaa, kuinka paljon vaikutusta hyvällä kohtaamisella voi olla”, toiminnanjohtaja Johanna Virtanen avaa.

Toiminnan pitkästä historiasta huolimatta työ nuorten mielenterveyden tukemiseksi on edelleen kesken. Nuorten pahoinvointi ja palvelujen kuormitus näkyvät arjessa joka päivä. Siksi matalan kynnyksen auttamisen tarve ei ole vähentynyt – päinvastoin.

Asiakaskyselyyn vastanneista nuorista 36 % prosenttia kertoo, että olisi satuttanut itseään ilman keskustelua Sekasin-chatissa. Jopa 79 % kyselyyn vastanneista nuorista on onnistunut saamaan uusia ystäviä Sekasin Gamingistä.

”Mielestäni voidaan puhua jo Sekasin-ilmiöstä. Viimeiset 10 vuotta osoittavat, että oikea-aikainen kohtaaminen, kuulluksi tuleminen ja helposti saavutettava apu voivat muuttaa yksittäisten nuorten elämän suuntaa ja samalla koko yhteiskunnan tapaa kohdata mielenterveyden haasteita”, Virtanen kertoo.

TV-sarjasta keskeiseksi auttamiskanavaksi

Ylen palkittu draamasarja Sekasin kuvasi nuorten mielenterveyden haasteita tavalla, joka tuntui monesta samaistuttavalta ja aidolta. Samalla se avasi keskustelua aiheista, joista puhuttiin vielä 2010-luvun puolivälissä huomattavasti vähemmän kuin tänä päivänä: ahdistuksesta, yksinäisyydestä, itsetuhoisuudesta ja avun hakemisen vaikeudesta.

Sarjan ympärille rakentui vuosien aikana laaja auttamisen kokonaisuus, jota organisoi Sekasin Kollekitiivi. Sen keskeinen ajatus on ollut yksinkertainen: apua pitää tarjota siellä, missä nuoret jo ovat. Kymmenet tuhannet nuoret ovat saaneet tukea matalalla kynnyksellä verkossa anonyymisti tilanteissa, joissa muuta tukea ei ole ollut saatavilla. 12–29-vuotiaat saavat tukea Sekasin-chatin ja 16-29-vuotiaat Discord-alustalla toimivan Sekasin Gaming -verkkoyhteisön kautta.

Sekasin juhlii auttamalla nuoria

Sekasin juhlii kymmenvuotista taivaltaan auttamalla nuoria. Juhlinta käynnistyy Sekasin Gamingin 24 h-livestreamilla, joka alkaa lauantaina 30.5. klo 15. Livestreamissa katsotaan kaikki Sekasin-sarjan tuotantokaudet, jonka lisäksi luvassa on pelailua, vieraita, arvontoja sekä yllätysnumeroita.

Lisäksi Sekasin-chat tarjoaa apua nuorille vuorokauden ympäri sunnuntaista 31.5. klo 15 sunnuntaihin 7.6. klo 24 asti. Ympärivuorokautisella aukiololla chat pyrkii vastaamaan nuorten toiveeseen olla auki myös öisin, kun avun tarve voi korostua sekä tukemaan niitä nuoria, joille kesäloman alku voi olla ahdistava tai ikävä kokemus.