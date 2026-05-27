Satamaoperaattorit ry 120 vuotta – merkitys vain kasvaa haasteellisina aikoina

Suomi on aina ollut saari. Satamat ja satamien toiminta on ollut elintärkeää saaressa asuvalle kansalle. Laivojen lastausta ja purkua, ahtaustoimintaa ja nykykielellä satamaoperointia on aina tarvittu.

Satamaoperaattorit ry juhlii 28.5.2026 toimintansa 120 vuotta. ”Nykypäivänä satamatoiminnan merkitys ja alan yhdistyksen tarve vain kasvaa,” toteaa Satamaoperaattorit ry:n toimitusjohtaja Juha Mutru. ”Kokonaisturvallisuus ja huoltovarmuus ovat teemoja, joiden ympärillä nyt teemme työtä.”

Ensimmäiset alan yritykset perustettiin 1800-luvun lopulla, ja toimialan toimintaa puolustava yhdistys ”The Stevedores Federation of Finland” perustettiin vuonna 1906 turkulaisen ahtausliikkeen omistaja A.E. Ericksonin aloitteesta.

Yhdistyksen alkuperäinen tarkoitus oli mm. pitää ahtausalan hinnoittelu sopivalla tasolla, jopa koko Itämeren alueella. Kova ja pysyvä neuvottelukumppani oli 1905 perustettu Kuljetustyöntekijäin liitto ry eli nykyisen AKT:n edeltäjä, jonka kanssa työehdot nykyisinkin neuvotellaan.

1920-luvulla yhdistyksen nimi muuttui Lastauttajain liitoksi. Tehtävät laajenivat henkilöstön työturvallisuuden ja työolojen parantamiseen 1950-luvulla, jolloin perustettiin erillinen Satamien Sosiaaliyhdistys ry, nykyisin Satamien Kehittämisyhdistys ry.



Uudelle vuosituhannelle tultaessa toimiala muuttui ja yhdistyksen nimi sen mukana. ”Nykyinen nimi, Satamaoperaattorit ry, kuvaa hyvin jäsenyritysten toimintaa. Kyse ei ole vain lastauksesta ja purkamisesta, vaan sataman operatiivisen toiminnan organisoinnista, järjestelmien kehittämisestä ja asiakkaiden sujuvasta palvelusta,” painottaa Satamaoperaattorit ry:n puheenjohtaja Ari-Pekka Saari. ”Kiteytettynä voisi todeta, että työmme on laaja-alaista palvelutoimintaa, jossa on pidettävä hyvää huolta henkilöstön hyvinvoinnista ja osaamisesta.”