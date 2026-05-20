Aikamatka Tampereelle 1900-luvun alkuun – Vapriikki avaa uuden valokuvanäyttelyn

26.5.2026 10:16:13 EEST | Vapriikki | Tiedote

Vapriikki avaa 4.6. uuden näyttelyn, joka johdattaa kävijän aikamatkalle Tampereen menneisyyteen historiallisin valokuvin. Vapriikin kuva-arkiston kuvien kautta kävijä pääsee kokemaan, millaiselta Tampere näytti 1900-luvun alussa, viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana ennen Suomen itsenäistymistä - teollisuuskaupunki rakennuksineen, katuineen, toreineen, tehtaineen ja ihmisineen.

Raukean kesäinen alkuillan hetki Hämeenkadun ja Kuninkaankadun risteyksessä vuonna 1913. Kaupunkilaiset liikkuvat jalan, hevosella tai taksilla. Vasemmalla on Blomin talo ja oikealla Pulla-Helinin talo. Gustav Arvidsson, Vapriikin kuva-arkisto

-Vuosisadan ensimmäiset vuosikymmenet tunnetaan Euroopan historiassa nimellä belle époque, kaunis aikakausi, joka oli suhteellisen rauhan, vaurastumisen ja uudistumisen aikaa. Tyylillisesti kausi tunnetaan art nouveausta eli suomalaisittain jugendista, kertoo näyttelyn tutkija Antti Liuttunen.

Myös Tampereella kaupungin siluetti muuttui, teollisuus kasvoi ja aatemaailma kuohui, mutta arkinen elämä eli omaa rytmiään puutalokortteleissa ja tehdaspihoilla.

-Näyttelyssä käydään läpi Tamperetta alueittain, ja esitellään niiden miljöitä, rakennuksia ja asukkaita, Liuttunen kertoo.

-Samalla nostetaan esiin mielenkiintoisia tapahtumia, ilmiöitä ja henkilöitä, joista saattaa löytää jänniä yhtymäkohtia myös meidän aikaamme.

Valokuvat pääosassa

Näyttelyn sisältö on laaja ja monipuolinen. Valokuvat ovat pääosassa, mutta lisäksi näyttelytilaan on lavastettu kaksi interiööriä, joista toinen esittää säätyläisten asuinhuonetta ja toinen työväestön asuntoa. Niiden esineet ovat Tampereen historiallisten museoiden kokoelmista.

-Jäljellä ei ole enää ketään, joka olisi omin silmin nähnyt, millainen paikka 1900-luvun alun Tampere oli. Se on todellakin jo mennyt maailma, sanoo Liuttunen.

Valokuvat pystyvät kuitenkin murtamaan ajan vallan.

-Valokuvat ovat konkreettisia todisteita menneestä; niistä voimme havainnoida katunäkymiä, teollisuuslaitoksia ja kaupunkilaisten arkea. Valokuva on ylivertainen menneisyyden tallentaja, Liuttunen toteaa.

Ainutlaatuisia kuvia arkistoista

Näyttelyssä on esillä satoja valokuvia, jotka muodostavat edustavan läpileikkauksen vanhaan Tampere-kuvastoon. Vapriikin kuva-arkiston kokoelmista löytyy suuri määrä valokuvia 1900-luvun alun Tampereesta niin ammattilaisten kuin amatöörienkin ikuistamina, eri muistiorganisaatioiden suunnitelmallisen tallennustyön tuloksena tai perhealbumeihin kerättyinä. Näyttelyssä on esillä kaikkein rakastetuimpia, monille jo tuttuja kuvia, mutta paljon myös harvinaisuuksia ja jopa ennen näkemättömiä otoksia.

-William Lomax, Arthur Laurent, Axel Tammelander, Ida Nyman, Werner Gestrin, Juho Holmstén-Heiniö, Gustin Lojander, Eino Bergius ja kumppanit. Tampereella oli paitsi ammattikuvaajia, myös monia taitavia ja aktiivisia harrastajia, kertoo Liuttunen.

Nostalgiaa ja visuaalista vaikuttavuutta

Näyttely on avoimen nostalginen, mutta myös viihdyttävä ja jopa dramaattinen. Esillepano on visuaalisesti vaikuttava. Valokuvat kertovat tarinan kaupungista, joka kasvoi ja muuttui, mutta säilytti oman luonteensa ja yhteisöllisyytensä.

-Haluamme tarjota museokävijälle paitsi laajan ja kiinnostavan tietopaketin, myös esteettisen elämyksen, mahdollisuuden lumoutua vanhasta Tampereesta uskomattoman kauniiden valokuvien kautta, sanoo Liuttunen.

-Lisäksi näyttely muistuttaa siitä, että kerran menetettyä ei saada enää milloinkaan takaisin.

Syksyllä julkaisu

Näyttelyyn liittyy julkaisu Mennyt maailma – Tampere 1900-luvun alussa, joka ilmestyy syksyllä. Teos tulee myyntiin Vapriikin museokauppaan.

Yhteyshenkilöt

Tutkija
Antti Liuttunen
040 800 7600
antti.liuttunen@tampere.fi

Tähtitalvikki PoikajärviViestintäasiantuntija

Puh:050 321 1189

Kuvat

Raukean kesäinen alkuillan hetki Hämeenkadun ja Kuninkaankadun risteyksessä vuonna 1913. Kaupunkilaiset liikkuvat jalan, hevosella tai taksilla. Vasemmalla on Blomin talo ja oikealla Pulla-Helinin talo.
Tampereen Kauppaseura rakennutti vuonna 1905 toimitalonsa Laukontorin ja Kirkkokadun kulmatontille. Suunnittelijana oli arkkitehti August Krook, itsekin Kauppaseuran jäsen. Talosta haluttiin rakennuttajan toiveesta kodikas, ja siksi Krook sovelsi rakennuksensa arkkitehtuuriin suomalaisten puukirkkojen piirteitä. Graniitilla verhoillussa pohjakerroksessa oli puoteja. Kerhohuoneisto ravintoloineen, soittoparvineen ja biljardisaleineen oli toisessa kerroksessa. Kesällä ruokailtiin isolla terassilla. Salin kattoon oli maalattu linnunrata pienten sähkölamppujen toimittaessa tähtien virkaa. Tampereen Sanomat kirjoitti: ”Kun tummenevana iltana linnunradan tähtiin kiinnitetyt pienet sähkövalot, nappulata painettua, alkavat kimaltaa, kun torvien sävelet parvelta pauhuna kiirivät pitkin taivaanlakea ja kuu-ukko Hatanpään takaa peilaa kasvojansa alla vierivän virran välkkeeseen, silloin on Kauppaseuran juhlasali epäilemättä hauskin seurustelusali kaupungissamme.”
Pyynikistä tuli Tampereen ensimmäinen huvila-alue 1800-luvun puolivälissä. Tampereen varakkain henkilö, tukkukauppias Gustaf Oskar Sumelius rakennutti perheelleen kesänviettopaikan aivan Joselininniemen kärkeen vuonna 1874. Huvilan suunnittelijana oli rakennusmestari Johan Wallenius. Sumelius kuoli vuonna 1895, mutta huvila jäi perheen käyttöön aina tontin vuokraoikeuden päättymiseen, vuoteen 1907 saakka. Rakennus purettiin 1910-luvulla. Kuvassa vietetään kesäpäivää Sumeliuksen huvilan rannassa.
Samoihin aikoihin vuonna 1899, kun Venäjän keisari Nikolai II julkaisi Suomen perustuslakia loukkaavan helmikuun manifestin, suunniteltiin myös Juhannuskylään Johanneksen kirkkoa (Tuomiokirkkoa). Kirkon rakennustyöt aloitettiin vuonna 1902, ja se valmistui keväällä 1907. Uusi suomalainen kirkko toi vastapainon kosken itäpuolen kaupunkikuvaa siihen asti hallinneelle ortodoksikirkolle.
Tietoja julkaisijasta

Vapriikissa viihtyvät kaikenikäiset museovieraat. Voit tutustua kerralla yli kymmeneen näyttelyyn. Historiaa, luonnontieteitä ja tekniikkaa. Vapriikki kuuluu Tampereen historiallisiin museoihin, joita ovat myös Museo Milavida ja Amurin museokortteli.

