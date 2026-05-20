Aikamatka Tampereelle 1900-luvun alkuun – Vapriikki avaa uuden valokuvanäyttelyn

-Vuosisadan ensimmäiset vuosikymmenet tunnetaan Euroopan historiassa nimellä belle époque, kaunis aikakausi, joka oli suhteellisen rauhan, vaurastumisen ja uudistumisen aikaa. Tyylillisesti kausi tunnetaan art nouveausta eli suomalaisittain jugendista, kertoo näyttelyn tutkija Antti Liuttunen.

Myös Tampereella kaupungin siluetti muuttui, teollisuus kasvoi ja aatemaailma kuohui, mutta arkinen elämä eli omaa rytmiään puutalokortteleissa ja tehdaspihoilla.

-Näyttelyssä käydään läpi Tamperetta alueittain, ja esitellään niiden miljöitä, rakennuksia ja asukkaita, Liuttunen kertoo.

-Samalla nostetaan esiin mielenkiintoisia tapahtumia, ilmiöitä ja henkilöitä, joista saattaa löytää jänniä yhtymäkohtia myös meidän aikaamme.

Valokuvat pääosassa

Näyttelyn sisältö on laaja ja monipuolinen. Valokuvat ovat pääosassa, mutta lisäksi näyttelytilaan on lavastettu kaksi interiööriä, joista toinen esittää säätyläisten asuinhuonetta ja toinen työväestön asuntoa. Niiden esineet ovat Tampereen historiallisten museoiden kokoelmista.

-Jäljellä ei ole enää ketään, joka olisi omin silmin nähnyt, millainen paikka 1900-luvun alun Tampere oli. Se on todellakin jo mennyt maailma, sanoo Liuttunen.

Valokuvat pystyvät kuitenkin murtamaan ajan vallan.

-Valokuvat ovat konkreettisia todisteita menneestä; niistä voimme havainnoida katunäkymiä, teollisuuslaitoksia ja kaupunkilaisten arkea. Valokuva on ylivertainen menneisyyden tallentaja, Liuttunen toteaa.

Ainutlaatuisia kuvia arkistoista

Näyttelyssä on esillä satoja valokuvia, jotka muodostavat edustavan läpileikkauksen vanhaan Tampere-kuvastoon. Vapriikin kuva-arkiston kokoelmista löytyy suuri määrä valokuvia 1900-luvun alun Tampereesta niin ammattilaisten kuin amatöörienkin ikuistamina, eri muistiorganisaatioiden suunnitelmallisen tallennustyön tuloksena tai perhealbumeihin kerättyinä. Näyttelyssä on esillä kaikkein rakastetuimpia, monille jo tuttuja kuvia, mutta paljon myös harvinaisuuksia ja jopa ennen näkemättömiä otoksia.

-William Lomax, Arthur Laurent, Axel Tammelander, Ida Nyman, Werner Gestrin, Juho Holmstén-Heiniö, Gustin Lojander, Eino Bergius ja kumppanit. Tampereella oli paitsi ammattikuvaajia, myös monia taitavia ja aktiivisia harrastajia, kertoo Liuttunen.

Nostalgiaa ja visuaalista vaikuttavuutta

Näyttely on avoimen nostalginen, mutta myös viihdyttävä ja jopa dramaattinen. Esillepano on visuaalisesti vaikuttava. Valokuvat kertovat tarinan kaupungista, joka kasvoi ja muuttui, mutta säilytti oman luonteensa ja yhteisöllisyytensä.

-Haluamme tarjota museokävijälle paitsi laajan ja kiinnostavan tietopaketin, myös esteettisen elämyksen, mahdollisuuden lumoutua vanhasta Tampereesta uskomattoman kauniiden valokuvien kautta, sanoo Liuttunen.

-Lisäksi näyttely muistuttaa siitä, että kerran menetettyä ei saada enää milloinkaan takaisin.

Syksyllä julkaisu

Näyttelyyn liittyy julkaisu Mennyt maailma – Tampere 1900-luvun alussa, joka ilmestyy syksyllä. Teos tulee myyntiin Vapriikin museokauppaan.