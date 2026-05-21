Harjun vanhasta ruumishuoneesta uudenlainen kulttuurikeidas kesäksi – Harjun Mori viettää avajaisia 29.5.
26.5.2026 14:47:13 EEST | Helsingin Kaupunkitilat Oy | Tiedote
Harjun vanha ruumishuone herää eloon kulttuurin, musiikin ja luovien tekijöiden kesäkotina. Musiikin, tapahtumien, designmyymälän, kahvilan ja wine barin yhdistävä kulttuurikeidas Harjun Mori on samalla kokeilu luovan työn uudenlaisesta ansaintamallista.
Harjun Mori on paikka, jossa voi viettää aikaa lounaasta myöhäisiin iltoihin asti – poiketa kahville, tulla kuuntelemaan uusia artisteja, tehdä löytöjä Mori Marketista tai jäädä viettämään iltaa ystävien kanssa. Viikonpäivät rakentuvat omien teemojensa ympärille, ja ohjelmaa on luvassa maanantaista sunnuntaihin. Kesän aikana Morissa järjestetään muun muassa indie-iltoja, Mori Nights -tapahtumia, hyvinvointisisältöjä, taideohjelmaa ja yhteisöllisiä kulttuuri-iltoja.
– Tavoitteenamme on ollut rakentaa lämmin ja yhteisöllinen tila viihtymiselle ja kohtaamisille, sanoo Harjun Morin Tiina Wright.
– Morin rakentaminen on ollut yhteisöllinen projekti, jossa on ollut mukana suuri joukko luovan alan tekijöitä, suunnittelijoita ja yhteistyökumppaneita. Olemme saaneet korvaamatonta apua muun muassa kesän ohjelmakumppaneiden ja Market-toimijoiden kuratointiin. Ainakin saamamme vastaanoton valossa projektillemme vaikuttaa olevan tilausta luovan alan tekijöiden parissa.
Matalampi kynnys luovaan yrittäjyyteen
Paitsi kesän ajan toimiva kulttuurikeidas, Harjun Mori on myös kokeilu siitä, miten luovan työn ja taiteen tekeminen voisi olla tekijöilleen nykyistä kannattavampaa.
Luovan alan tekijöiden suurimpia haasteita ovat usein näkyvyyden saaminen ja asiakkaiden tavoittaminen. Mori vastaa tähän tarjoamalla Market-alustan, jossa yrittäjät voivat testata ja myydä tuotteitaan pienellä riskillä suoraan oikealle yleisölle.
Esiintyville artisteille Mori tarjoaa paitsi uuden tapahtumatilan myös mahdollisuuden ansaita työstään reilu korvaus. Tapahtumien tuottoa jaetaan esiintyjien kanssa niin lipunmyynnistä, kuin tapahtumien aikaisesta market-, kahvila- ja wine bar -myynnistäkin.
– Pyrkimyksenämme on ollut luoda alusta, joka tarjoaa vähän reilumman korvauksen luovan työn tekemisestä. Kesän tavoitteena on testata konseptimme toimivuutta käytännössä, Harjun Morin Outi Somervuori kuvailee.
– Samalla haaveenamme on, että projektimme voisi tuoda luovan työn tekijöille uskoa ja toivoa tulevaisuuteen. Talouden pitkä laskusuhdanne on vaikuttanut moniin aloihin Suomessa, eikä tilanteeseen ole olemassa yhtä nopeaa ratkaisua. Siksi uskomme, että nyt tarvitaan uudenlaista ajattelua, rohkeita kokeiluja ja yhteisöllisyyttä.
Avajaisia juhlitaan koko päivän ajan 29.5.
Harjun Mori aloittaa toimintansa torstaina 28.5., ja virallisia avajaisia vietetään perjantaina 29. toukokuuta klo 11–23. Päivän ohjelma tarjoaa läpileikkauksen kesän tarjonnasta, sisältäen muun muassa live-musiikkia, pop up -sisältöjä, taidetta, yllätyksiä sekä luonnollisesti mahdollisuuden tutustua Morin marketin tekijöihin, kahvilaan ja wine bariin. Avajaisten ohjelma on maksuton.
Kokeiluista kohti pysyvää käyttöä
Harjun vanha ruumishuone on saanut uutta elämää kokeilukäytön kautta. Helsingin Kaupunkitilat Oy avasi pitkään tyhjillään olleen, kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuksen kokeilukäyttöön elokuussa 2025 tavoitteenaan löytää sille uusi ja elinvoimainen käyttötarkoitus. Syksyn ja talven aikana tiloissa nähtiin erilaisia kulttuuri- ja tapahtumakonsepteja, ja kesällä 2026 rakennuksen valtaa Harjun Mori.
Rakennuksen avaaminen on lisännyt alueen elävyyttä, kohtaamisia ja kulttuuritoimintaa sekä parantanut ympäristön viihtyisyyttä ja koettua turvallisuutta. Kokeilukäytöstä kertyvät kokemukset tukevat rakennuksen tulevaisuuden suunnittelua.
Lisätiedot: Harjun Mori, Outi Somevuori, puh. 050 602 95, outi@moricreative.fi
Helsingin Kaupunkitilat, vt. viestintäpäällikkö Minna Korpimies, puh. 050 387 7325, minna.korpimies@kaupunkitilat.fi
Avainsanat
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
Helsingin Kaupunkitilat Oy vuokraa ja kehittää kaupungin kulttuurihistoriallisesti merkittäviä tiloja, alueita ja kauppapaikkoja. Yhtiön omistaa Helsingin kaupunki. Kohteitamme ovat Torikorttelit, Teurastamo, Tukkutorin alue, Hakaniemen kauppahalli, Vanha kauppahalli, Hietalahden kauppahalli sekä torit. Tehtävänämme on kasvattaa Helsinkiä vetovoimaisemmaksi ja kilpailukykyisemmäksi kehittämällä kaupunki- ja ruokakulttuuria, sekä tori- ja kauppahallitoimintaa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin Kaupunkitilat Oy
Ufon Laulukerhot tuovat nimekkäät artistit Teurastamon kesäiltoihin21.5.2026 14:13:55 EEST | Tiedote
Ufo Mustosen legendaariset Laulukerhot järjestetään kesällä 2026 Teurastamon tunnelmallisella pihalla Helsingissä. Intiimien liveiltojen artistivieraina vierailevat kesän mittaan Laura Moisio, Kanerva, Tuure Kilpeläinen, Kauko Röyhkä ja Emilia Sisco. Kaikkiin tapahtumiin on vapaa pääsy.
Korealaisia leivonnaisia, blinejä ja artesaanisuklaata – Teurastamon Pääsiäismarkkinat kokoaa kevään maut yhteen24.3.2026 11:25:10 EET | Tiedote
Teurastamon pääsiäismarkkinat järjestetään lauantaina 28.3.2026 klo 11–18 Helsingin Teurastamolla. Maksuton koko perheen tapahtuma kokoaa yhteen runsaan joukon ruokatuottajia, käsityöläisiä ja pääsiäistunnelmaa. Palmusunnuntain aattona järjestettävillä markkinoilla on lapsille tarjolla maksuton virpomisoksatyöpaja Skidit-kollektiivin luotsaamana.
Harjun ruumishuoneen kokeilukäytöstä positiivisia tuloksia – ensi kesän toimijahaku on nyt auki17.3.2026 14:42:25 EET | Tiedote
Helsingin Kaupunkitilat Oy avasi pitkään tyhjillään olleen Harjun vanhan ruumishuoneen kokeilukäyttöön viime elokuussa. Rakennuksen käyttöönotto on tuonut alueelle mukavaa elämää ja positiivisia kohtaamisia, mutta myös parantanut ympäristön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.
Taiteen kimppakämppä HARJU ROOMIES tuo kuoleman teemat Harjun vanhalle ruumishuoneelle4.2.2026 09:17:54 EET | Tiedote
HARJU ROOMIES on monitaiteellinen näyttely- ja esityskokonaisuus Harjun vanhalla ruumishuoneella 7.–28.2.2026. Forum Boxin jäsentaiteilijoiden ryhmänäyttelyn lisäksi ”taiteen kimppakämppään” asettuvat helmikuuksi Jenni Kivelä & Kiltit ihmiset, Höyhentämö sekä Recover Laboratory.
Graffiti- ja katutaiteen mestareiden töitä esillä Harjun ruumishuoneella13.1.2026 08:30:00 EET | Tiedote
Katutaidegalleria All City Agency on avannut ovensa Harjun vanhalla ruumishuoneella. Pitkän linjan graffitimaalarit toivottavat ohikulkijat tervetulleiksi tutustumaan urbaaniin taiteeseen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme