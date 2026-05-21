Harjun vanhasta ruumishuoneesta uudenlainen kulttuurikeidas kesäksi – Harjun Mori viettää avajaisia 29.5.

Harjun Mori on paikka, jossa voi viettää aikaa lounaasta myöhäisiin iltoihin asti – poiketa kahville, tulla kuuntelemaan uusia artisteja, tehdä löytöjä Mori Marketista tai jäädä viettämään iltaa ystävien kanssa. Viikonpäivät rakentuvat omien teemojensa ympärille, ja ohjelmaa on luvassa maanantaista sunnuntaihin. Kesän aikana Morissa järjestetään muun muassa indie-iltoja, Mori Nights -tapahtumia, hyvinvointisisältöjä, taideohjelmaa ja yhteisöllisiä kulttuuri-iltoja.

– Tavoitteenamme on ollut rakentaa lämmin ja yhteisöllinen tila viihtymiselle ja kohtaamisille, sanoo Harjun Morin Tiina Wright.

– Morin rakentaminen on ollut yhteisöllinen projekti, jossa on ollut mukana suuri joukko luovan alan tekijöitä, suunnittelijoita ja yhteistyökumppaneita. Olemme saaneet korvaamatonta apua muun muassa kesän ohjelmakumppaneiden ja Market-toimijoiden kuratointiin. Ainakin saamamme vastaanoton valossa projektillemme vaikuttaa olevan tilausta luovan alan tekijöiden parissa.

Matalampi kynnys luovaan yrittäjyyteen

Paitsi kesän ajan toimiva kulttuurikeidas, Harjun Mori on myös kokeilu siitä, miten luovan työn ja taiteen tekeminen voisi olla tekijöilleen nykyistä kannattavampaa.

Luovan alan tekijöiden suurimpia haasteita ovat usein näkyvyyden saaminen ja asiakkaiden tavoittaminen. Mori vastaa tähän tarjoamalla Market-alustan, jossa yrittäjät voivat testata ja myydä tuotteitaan pienellä riskillä suoraan oikealle yleisölle.

Esiintyville artisteille Mori tarjoaa paitsi uuden tapahtumatilan myös mahdollisuuden ansaita työstään reilu korvaus. Tapahtumien tuottoa jaetaan esiintyjien kanssa niin lipunmyynnistä, kuin tapahtumien aikaisesta market-, kahvila- ja wine bar -myynnistäkin.

– Pyrkimyksenämme on ollut luoda alusta, joka tarjoaa vähän reilumman korvauksen luovan työn tekemisestä. Kesän tavoitteena on testata konseptimme toimivuutta käytännössä, Harjun Morin Outi Somervuori kuvailee.

– Samalla haaveenamme on, että projektimme voisi tuoda luovan työn tekijöille uskoa ja toivoa tulevaisuuteen. Talouden pitkä laskusuhdanne on vaikuttanut moniin aloihin Suomessa, eikä tilanteeseen ole olemassa yhtä nopeaa ratkaisua. Siksi uskomme, että nyt tarvitaan uudenlaista ajattelua, rohkeita kokeiluja ja yhteisöllisyyttä.

Avajaisia juhlitaan koko päivän ajan 29.5.

Harjun Mori aloittaa toimintansa torstaina 28.5., ja virallisia avajaisia vietetään perjantaina 29. toukokuuta klo 11–23. Päivän ohjelma tarjoaa läpileikkauksen kesän tarjonnasta, sisältäen muun muassa live-musiikkia, pop up -sisältöjä, taidetta, yllätyksiä sekä luonnollisesti mahdollisuuden tutustua Morin marketin tekijöihin, kahvilaan ja wine bariin. Avajaisten ohjelma on maksuton.

Kokeiluista kohti pysyvää käyttöä

Harjun vanha ruumishuone on saanut uutta elämää kokeilukäytön kautta. Helsingin Kaupunkitilat Oy avasi pitkään tyhjillään olleen, kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuksen kokeilukäyttöön elokuussa 2025 tavoitteenaan löytää sille uusi ja elinvoimainen käyttötarkoitus. Syksyn ja talven aikana tiloissa nähtiin erilaisia kulttuuri- ja tapahtumakonsepteja, ja kesällä 2026 rakennuksen valtaa Harjun Mori.

Rakennuksen avaaminen on lisännyt alueen elävyyttä, kohtaamisia ja kulttuuritoimintaa sekä parantanut ympäristön viihtyisyyttä ja koettua turvallisuutta. Kokeilukäytöstä kertyvät kokemukset tukevat rakennuksen tulevaisuuden suunnittelua.

Lisätiedot: Harjun Mori, Outi Somevuori, puh. 050 602 95, outi@moricreative.fi

Helsingin Kaupunkitilat, vt. viestintäpäällikkö Minna Korpimies, puh. 050 387 7325, minna.korpimies@kaupunkitilat.fi