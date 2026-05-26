Vihreiden Mari Holopainen kritisoi Orpon hallituksen “tehotonta linjaa” – velkalaiva jatkaa seilaamistaan ja luottamus murentuu

Holopainen huomautti puheessaan, että alijäämä ja velkaantuminen kertovat julkisen talouden tilanteesta vain osan.

– Ne ovat enemmänkin mittareita seurauksista kuin koko talouden kestävyyden mitta. Olennaista on se, vahvistavatko päätökset talouden kestävää kasvua, työllisyyttä ja julkisen sektorin pitkän aikavälin rahoituspohjaa, Holopainen totesi.

Holopainen myönsi hallituskauden talouspolitiikan epäonnistumisen johtuvan osittain maailmanpolitiikan epävakaudesta, rakennusalan hiljenemisestä ja suhdanteista. Holopainen kuitenkin muistutti, ettei tämä ole koko totuus ja nosti esiin esimerkin Tanskasta.



– Tanskan valtiontalous on ollut viime vuosina poikkeuksellisen vahva. Maa on tehnyt selviä budjettiylijäämiä ja velkasuhde on pysynyt matalana. Mitä Tanska on tehnyt? Tanskassa on investoitu esimerkiksi lääketutkimukseen. Se pystyy tekemään strategisia investointeja. Se panostaa koulutukseen, Holopainen listasi.



– Suomessakin kannattaa investoida koulutukseen ja tutkimukseen, uuden korkean lisäarvon elinkeinorakenteeseen. Näin on sovittu jo viime kaudella parlamentaarisesti ja tästä sovusta tulee pitää kiinni, jos ja kun Suomi haluaa tästä suosta ylös.



Holopainen totesi Orpon hallituksen romahduttaneen suomalaisten luottamuksen ja ajaneen politiikallaan ihmiset säästämään sukanvarteen.

– Kun ihmisiltä viedään turvaa, ei synny luottamusta. Kun luottamus horjuu, kotimainen kysyntä heikkenee. Hallitus on perustellut lähes jokaisen leikkauksensa välttämättömyydellä. Pienituloisilta leikkaamista on kutsuttu vastuulliseksi. Palveluihin, järjestöihin ja ihmisten arjen turvaan kohdistuvia leikkauksia on selitetty sillä, että muuta vaihtoehtoa ei muka ole, Holopainen huomautti.

– Hallitus on leikannut, mutta ei ole saanut taloutta kuntoon. Hallitus on heikentänyt perusturvaa, mutta ei ole saanut työllisyyttä nousuun. Hallitus on kurittanut pienituloisia, opiskelijoita, työttömiä ja lapsiperheitä, mutta ei ole kääntänyt Suomen suuntaa, Holopainen jatkoi.

Holopainen totesi puheessaan, että hallitus on puhunut vastuusta, mutta vastuun nimissä on tehty hyvin valikoivia päätöksiä.

– Suomen talous ei nouse vain leikkaamalla, vaan sillä, että tänne syntyy uutta työtä, uusia yrityksiä ja uusia ratkaisuja. Vihreät eivät hyväksy hallituksen tehotonta linjaa, jossa talouden korjaamisen nimissä tehdään päätöksiä, jotka siirtävät laskua eteenpäin seuraavalle vaalikaudelle – ja lopulta tulevien sukupolvien maksettavaksi.