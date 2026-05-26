SDP:n ryhmäpuheenvuoro valtioneuvoston selonteosta liiallisen alijäämän korjaamisesta

Arvoisa puhemies,

Kolme vuotta sitten pääministeri Orpon johdolla hallitus asetti itselleen kaksi keskeistä tavoitetta - vakautatte julkisen talouden velkasuhteen vaalikauden loppuun mennessä ja käännätte sen laskuun. Lupasitte, että kautenne aikana suomalaisiin yrityksiin syntyy 100 000 uutta työpaikkaa. Niiden piti vahvistaa julkista taloutta kahdella miljardilla, mutta nyt olemme saman verran pakkasen puolella. Tämä on hallituksen työllisyyspolitiikan täydellinen haaksirikko, jonka suomalaiset tuntevat nahoissaan.

Hallitus on hokenut, että on pakko leikata ja että kun oikein kovasti leikataan sekä heikennetään työntekijöiden oikeuksia, niin kasvu käynnistyy ja työpaikkoja syntyy.

Kun muualla suhdanteen ollessa sama talous on kasvanut hyvän tovin, OECD:n mukaan Suomen kasvu oli viime vuonna kehittyneiden maiden heikoin. Eurostatin mukaan työttömyys on Euroopan korkein, velkaannumme eniten ja vauhti vain kiihtyy.

Nyt olemme tilanteessa, jossa joudumme käsittelemään hallituksen selontekoa eduskunnalle Suomen joutumisesta EU:n liiallisen alijäämän menettelyyn.

VM:n tuoreiden lukujen mukaan 90%: n velka-aste rikotaan tänä vuonna ja vuosikymmenen loppuun mennessä se kipuaa lähemmäs sataa prosenttia. Tosiasia on, että Orpon hallitus tehtailee nyt Suomen historian velkaennätyksiä ja valtiovarainministeri Purra on todennut, ettei talouden tavoitteita saavuteta.

Arvoisa puhemies,

Suomi on sitoutunut noudattamaan EU:n finanssipoliittisia sääntöjä. Julkisessa keskustelussa huomio on kiinnittynyt eduskuntaryhmien välisen parlamentaarisen työn lopputulemana hyväksyttyyn ”velkajarruun”. Olennaisempaa on, että tällä hetkellä EU-säännöt edellyttävät tulevina vuosina suurempaa julkisen talouden sopeutusta, kuin mitä kansallinen finanssipoliittinen laki velvoittaisi.

SDP on kritisoinut perustellusti hallituksen päätöstä alentaa jo ennestään pohjoismaisittain kilpailukykyisen yleisen yhteisöveron alentamista. Sen kasvuvaikutukset ovat lyhyellä aikavälillä olemattomat ja pidemmälläkin heikot.

Viime päivinä valtionvarainministeriö on tarkentanut laskelmiaan ja sen sijaan, että veroale rahoittaisi itse itsensä, se tulee julkiselle taloudelle vielä arvioituakin kalliimmaksi. Kasvun sijasta se lyö vuosittaisen, lähes miljardin euron loven valtion kassaan.

Pääministeri Orpo - tilanteessa, jossa Suomi on jo joutunut talouden tarkkailuluokalle ja meille on asetettu tiukka nettomenojen kasvu-ura, päätös yhteisöveron alennuksesta ja sen ajoittamisesta ensi vuodelle on sanalla sanoen vastuuton.

Valtiovarainministeri Purra, te tiedätte kyllä, mitä tämä tarkoittaa käytännössä ja kerrotaan se nyt muillekin. Ministeriönne arvion mukaan Suomi noudattaa nettomenopolkua vielä tänä vuonna puolustuspoikkeuslausekkeen turvin. Mutta ensi vuonna, alennuksen tultua voimaan, putoamme siltä dramaattisella tavalla.

Suomeksi sanottuna – Suomessa on tehtävä poikkeuksellisen raju sopeutus jo vuonna 2028. Eli tietoisen laiminlyöntinne takia uusi hallitus joutuu ensimmäisessä budjetissaan, ensi töikseen, päättämään jopa 2,7 miljardin lisäsopeutuksesta.

Arvoisa puhemies, hyvä hallitus: Kyllä – näin synkkä on huomenlahja, jonka te olette jättämässä jälkeenne!

Arvoisa puhemies,

Keväällä eduskunnassa päästiin parlamentaariseen sopuun, vasemmistoliittoa lukuun ottamatta, vahvistaa julkista taloutta vastuullisesti ja pitkäjänteisesti. On aivan kohtuullista odottaa, että puolueet pitävät yhteisistä linjauksista kiinni.

Mutta hyvä hallitus: Eihän se nyt voi olla niin, että samaan aikaan kun te suureen ääneen vaaditte oppositiolta sopeutustoimia ja leikkauslistoja, itse viis veisaatte nettomenopolusta, parlamentaarisesta sovusta, saati siitä hallitusvastuusta, jota kannatte.

Arvoisa puhemies,

Tulevat vuodet eivät anna taloudessa paljon liikkumatilaa, mutta se ei tarkoita, etteikö politiikkaa voisi tehdä kestävämmin ja jakaa sopeutuksen taakkaa maksukyky huomioiden.

SDP on esittänyt joka vuosi perustellun ja reilumman vaihtoehdon, jossa velkaa otetaan vähemmän. Jokaiselle leikkaukselle, jota olemme vastustaneet, olemme esittäneet korvaavan keinon.

Arvoisa hallitus, teillä on vielä aikaa muuttaa Suomen suuntaa. Perukaa suunniteltu yhteisöveron alennus, korjatkaa listaamattomien yritysten osinkoverotus ja luopukaa yksityisen puolen kelakorvauksien nostosta. Ne ovat kaikki asiantuntijoiden esittämiä ratkaisuja.

Nyt on viimeinen aika toimia, mikäli ette halua jäädä historiaan hallituksena, joka jättää jälkeensä katteettomien lupausten ohella ennätyksellisen velkataakan muiden maksettavaksi.

Julkista taloutta voi vahvistaa vaatimatta keneltäkään kohtuuttomia. On aika vahvistaa luottamusta sen rikkomisen sijasta.