Kutsu medialle: Telan tilaisuus Keskustan puoluekokouksessa tarjoaa suoraa puhetta osaamisesta, työkyvystä ja eläkerahasta – äänessä Antti Kurvinen sekä Telan Mikko Koskinen ja Janne Pelkonen
27.5.2026 09:37:44 EEST | Työeläkevakuuttajat Tela | Kutsu
Suomi tarvitsee kasvua, se hyödyttää myös eläkejärjestelmää. Toivotamme median edustajat lämpimästi tervetulleiksi Työeläkevakuuttajat Telan keskustelutilaisuuteen Keskustan puoluekokouksen yhteydessä lauantaina 6.6. klo 13–13.45 Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa. Luvassa on suoraa puhetta osaamisesta, työkyvystä – ja (eläke)rahasta!
Keskustelua ovat johdattelemassa Telan viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Mikko Koskinen ja erityisasiantuntija Janne Pelkonen. Telan teesejä kommentoi Keskustan kansanedustaja ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen.
Työeläkevakuuttajat tarjoavat seuraavalle hallituskaudelle toimenpiteitä, joilla kasvattaa työeläkkeiden maksamisen pohjana olevaa palkkasummaa. On aika käydä keskustelu Suomen tavoitteista koulutustasolle ja työperäiselle maahanmuutolle, pääomamarkkinoiden pullonkauloista sekä uudistaa työkykyä palauttava kuntoutuspolku. Ne ovat kestävän kasvun rakennuspalikoita.
Tilaisuuden aiheena on myös kuumana käyvä eläkekeskustelu. Suomen työeläkejärjestelmä on parempi kuin viime aikojen julkisesta keskustelusta voisi päätellä. Tuore eläkeuudistus poistaa työeläkemaksun korotuspaineen pitkälle tulevaisuuteen, ja työeläkejärjestelmä on jo tovin tehnyt tilaa muille ikäsidonnaisille menoille. Millaisia ehdotuksia eläkekeskustelussa on nähty – kenelle annetaan ja ketkä maksavat? Onko työeläke puolustamisen arvoinen? Entä mitä yrittäjäeläkkeille tapahtuu – ja mitä niille pitäisi tehdä?
Telan Mikko Koskinen ja Janne Pelkonen ovat käytettävissä haastatteluita varten. Median ilmoittautumiset ja haastattelupyynnöt: viestintäpäällikkö Jenni Heino, puh. 040 170 4656, jenni.heino@tela.fi.
Telan tilaisuus ”Kestävän kasvun rakennuspalikat” järjestetään kokoustila Siriuksessa (2. krs.) Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa (Ilmailunkatu 20) lauantaina 6.6. klo 13–13.45. Tilaisuus on avoin kaikille puoluekokouksen osallistujille ja tilaisuuteen voi tulla käymään milloin vain klo 13–13.45 välillä.
Telan ja työeläkevakuuttajien hallitusohjelmatavoitteet löytyvät osoitteesta www.tela.fi/vaalit2027. Keskustelunavaukset on koottu myös tabloidiksi. Vilkkaassa eläkekeskustelussa esillä olleisiin ehdotuksiin voi syventyä Q&A-pakettimme avulla.
Jenni HeinoviestintäpäällikköPuh:040 170 4656jenni.heino@tela.fi
Mikko Koskinenjohtaja, viestintä ja yhteiskuntasuhteetPuh:050 304 2007mikko.koskinen@tela.fi
Työeläkevakuuttajat Tela on kaikkien Suomessa toimivien työeläkevakuuttajien edunvalvontajärjestö. Telan jäseninä ovat kaikki lakisääteistä työeläketurvaa hoitavat työeläkevakuuttajat.
