Aluehallitus käsitteli taloutta, toimitiloja ja palvelujen kehittämistä
26.5.2026 17:04:22 EEST | Vantaan ja Keravan hyvinvointialue | Tiedote
Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluehallitus kokoontui tiistaina 26.5.2026. Kokouksessa käsiteltiin hyvinvointialueen taloustilannetta ja tulevien vuosien suunnittelua, laajaa toimitilakokonaisuutta sekä useita valtuustoaloitteita, jotka koskevat palvelujen kehittämistä ja saatavuutta eri asiakasryhmille.
Aluehallituksen mukaan talouden suunnittelu etenee suunnitelmallisesti ja luo pohjan palvelujen pitkäjänteiselle kehittämiselle.
Aluehallitus käsitteli kokouksessa osavuosikatsauksen ajalta 1.1.–30.4.2026 sekä hyväksyi talousarvion ja taloussuunnitelman 2027–2029 laadintaohjeet. Linjaukset ohjaavat hyvinvointialueen tulevien vuosien taloussuunnittelua ja päätöksentekoa.
Laaja toimitilaratkaisu varmistaa palvelut arjessa
Aluehallitus päätti Vantaan kaupungin kanssa sovitusta laajasta toimitilakokonaisuudesta, jossa määritellään, missä tiloissa hyvinvointialue vuokraa tiloja kaupungilta ja järjestää palveluja vuoden 2027 alusta alkaen.
Ratkaisu koskee useita asukkaille tuttuja palvelupaikkoja eri puolilla Vantaata, kuten terveysasemia, neuvoloita, vastaanottokoteja, toimintakeskuksia ja vanhusten palveluja. Lisäksi hyvinvointialue toimii tiloissa, jotka sijaitsevat esimerkiksi koulujen ja päiväkotien yhteydessä, joissa tarjotaan opiskeluhuollon ja suun terveydenhuollon palveluja.
Käytännössä päätöksellä varmistetaan, että nykyiset palvelut voivat jatkua myös vuoden 2026 jälkeen ja että palvelupisteet säilyvät käytössä eri alueilla. Samalla uusilla sopimuksilla on lisätty joustavuutta ja parannettu mahdollisuuksia reagoida tilojen kuntoon ja palvelutarpeiden muutoksiin.
“Palvelujen on oltava lähellä asukkaita. Näillä ratkaisuilla varmistamme, että palvelut säilyvät eri puolilla aluetta ja asiointi on sujuvaa arjessa”, aluehallituksen varapuheenjohtaja Marja Ahava sanoo.
Keravan kaupungin tiloja koskeva ratkaisu tuodaan aluehallituksen käsiteltäväksi myöhemmin.
Vammaispalvelujen tilannetta tarkasteltiin
Aluehallitus käsitteli selvityksen vammaispalvelujen tilanteesta organisaatiouudistuksen jälkeen. Selvityksen tavoitteena on kehittää palveluja ja varmistaa niiden toimivuus muutosten jälkeen.
Tarkastelussa painottuvat palvelujen saatavuus ja se, että ne vastaavat mahdollisimman hyvin asiakkaiden tarpeita.
Muut kokouksen keskeiset asiat
Aluehallitus käsitteli lisäksi useita valtuustoaloitteita, jotka päätettiin lähettää virkavalmisteluun. Aloitteet koskivat muun muassa jalkautuvan päihdetyön vahvistamista, turvallisuusviestinnän kehittämistä, tekoälyn hyödyntämistä sekä henkilöstöpolitiikkaa.
Kokouksessa nimettiin myös edustaja HUS-yhtymän yhtymäkokoukseen ja käsiteltiin hyvinvointialueen hallintosäännön päivittämistä sekä muita hallinnollisia asioita.
Aluehallituksen kokouksen esityslista liitteineen on luettavissa hyvinvointialueen päätössivustolla. Tarkastettu pöytäkirja on luettavissa päätössivustolla tiistaina 2.6.2026 klo 12 alkaen.
Marja AhavaAluehallituksen 1. varapuheenjohtajamarja.ahava@lh.vakehyva.fi
Timo AronkytöHyvinvointialuejohtajaPuh:0503121678timo.aronkyto@vakehyva.fi
