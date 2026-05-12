Taide kutsuu -hanke kehittää yhdenvertaista kulttuurikasvatusta eri puolilla Suomea
27.5.2026 09:32:01 EEST | Suomen lastenkulttuuriliitto ry | Tiedote
Suomen lastenkulttuuriliiton koordinoimassa Taide kutsuu -hankkeessa kehitetään saavutettavia ja yhdenvertaisia kulttuurikasvatusmalleja kuntiin eri puolilla Suomea. Euroopan unionin osarahoittama hanke vahvistaa lasten ja nuorten kulttuurista osallisuutta yhteistyössä kaupunkien, koulujen ja kulttuuritoimijoiden kanssa vuoteen 2028 saakka.
Taide kutsuu – kohti yhdenvertaisia ja saavutettavia kulttuurikasvatussuunnitelmia -hanke on käynnistynyt 1.4.2026. Hankkeen päätoteuttajana toimii Suomen lastenkulttuuriliitto, ja osahankkeiden toteuttajina toimivat Helsingin, Vantaan, Joensuun ja Oulun kaupungit sekä Kulttuuriosuuskunta Uulun liikkuva lastenkulttuurikeskus. Hanke jatkuu lokakuuhun 2028 saakka.
Euroopan unionin osarahoittama Taide kutsuu -hanke kehittää saavutettavia ja yhdenvertaisia kulttuurikasvatusmalleja osaksi kuntien kulttuurikasvatussuunnitelmia eri puolilla Suomea. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten kulttuurista osallisuutta sekä parantaa taide- ja kulttuurikasvatuksen saavutettavuutta erityisesti yläkouluikäisten, erityistä tukea tarvitsevien, monikielisten sekä kasvukeskusten ulkopuolella asuvien lasten ja nuorten kohdalla.
Hankkeessa kehitetään uusia toimintamalleja yhteistyössä koulujen, opettajien, taidekasvattajien ja kulttuuritoimijoiden kanssa. Kehittämistyössä painottuvat saavutettavuus, yhdenvertaisuus sekä kulttuurikasvatuksen pitkäjänteinen juurruttaminen osaksi koulupäivää ja kuntien pysyviä rakenteita.
Hankkeen konkreettinen pilotointi käynnistyy syksyllä 2026 osahankkeiden toiminnan alkaessa eri puolilla Suomea. Syksyn aikana avataan myös hankkeen verkkosivut, joiden kautta hankkeen etenemistä, toimintaa ja tuloksia voi seurata.
Taide kutsuu -hanke rakentuu Suomen lastenkulttuuriliiton ja sen jäsenistön pitkäjänteiselle työlle kulttuurikasvatussuunnitelmien kehittämisessä. Suomessa kulttuurikasvatussuunnitelma on käytössä jo yli 80 % kunnista, mutta niiden toteutuksessa on edelleen suuria alueellisia eroja. Hanke pyrkii kaventamaan näitä eroja kehittämällä valtakunnallisesti skaalautuvia toimintamalleja kulttuurikasvatuksen tueksi.
Taide kutsuu -hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+) osana Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelmaa.
Henna Kojo-NieminenjärjestöpäällikköSuomen lastenkulttuuriliitto ryPuh:+358 40 800 7296henna.kojo-nieminen@lastenkulttuuri.fi
Hanna NordströmviestintäkoordinaattoriSuomen lastenkulttuuriliitto ry
Kaikilla lapsilla on oikeus taiteeseen ja kulttuuriin
Suomen lastenkulttuuriliitto on valtakunnallinen lastenkulttuurin keskusjärjestö, joka edistää lastenkulttuurialan toimintaa ja tunnettuutta Suomessa. Liitto tekee työtä sen puolesta, että jokaisella lapsella ja nuorella olisi yhdenvertainen mahdollisuus osallistua laadukkaaseen taide- ja kulttuuritoimintaan sekä tekijänä että kokijana.
