Taide kutsuu -hanke kehittää yhdenvertaista kulttuurikasvatusta eri puolilla Suomea

Taide kutsuu – kohti yhdenvertaisia ja saavutettavia kulttuurikasvatussuunnitelmia -hanke on käynnistynyt 1.4.2026. Hankkeen päätoteuttajana toimii Suomen lastenkulttuuriliitto, ja osahankkeiden toteuttajina toimivat Helsingin, Vantaan, Joensuun ja Oulun kaupungit sekä Kulttuuriosuuskunta Uulun liikkuva lastenkulttuurikeskus. Hanke jatkuu lokakuuhun 2028 saakka.

Euroopan unionin osarahoittama Taide kutsuu -hanke kehittää saavutettavia ja yhdenvertaisia kulttuurikasvatusmalleja osaksi kuntien kulttuurikasvatussuunnitelmia eri puolilla Suomea. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten kulttuurista osallisuutta sekä parantaa taide- ja kulttuurikasvatuksen saavutettavuutta erityisesti yläkouluikäisten, erityistä tukea tarvitsevien, monikielisten sekä kasvukeskusten ulkopuolella asuvien lasten ja nuorten kohdalla.

Hankkeessa kehitetään uusia toimintamalleja yhteistyössä koulujen, opettajien, taidekasvattajien ja kulttuuritoimijoiden kanssa. Kehittämistyössä painottuvat saavutettavuus, yhdenvertaisuus sekä kulttuurikasvatuksen pitkäjänteinen juurruttaminen osaksi koulupäivää ja kuntien pysyviä rakenteita.

Hankkeen konkreettinen pilotointi käynnistyy syksyllä 2026 osahankkeiden toiminnan alkaessa eri puolilla Suomea. Syksyn aikana avataan myös hankkeen verkkosivut, joiden kautta hankkeen etenemistä, toimintaa ja tuloksia voi seurata.

Taide kutsuu -hanke rakentuu Suomen lastenkulttuuriliiton ja sen jäsenistön pitkäjänteiselle työlle kulttuurikasvatussuunnitelmien kehittämisessä. Suomessa kulttuurikasvatussuunnitelma on käytössä jo yli 80 % kunnista, mutta niiden toteutuksessa on edelleen suuria alueellisia eroja. Hanke pyrkii kaventamaan näitä eroja kehittämällä valtakunnallisesti skaalautuvia toimintamalleja kulttuurikasvatuksen tueksi.

Taide kutsuu -hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+) osana Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelmaa.