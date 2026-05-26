Aluehallitus esittää aluevaltuustolle arviointimenettelyn toimenpideohjelmaan sitoutumista

Toimenpideohjelma koostuu alueen jo päättämistä toimenpiteistä ja sitovista linjauksista, kuten vuoden 2026 talousarviosta ja vuosien 2027-2030 taloussuunnitelmasta, sekä vielä valmistelussa olevista ja suunnitelluista toimista toimintojen kehittämiseksi ja tehostamiseksi.

Toimenpideohjelma osoittaa, miten hyvinvointialueen taseeseen kertyneen alijäämän kattaminen etenee. Lisäksi se osoittaa, minkälainen nettokäyttökustannusten kehitys on toimenpideohjelman aikana mahdollinen eli mihin alueen on toimenpideohjelman voimassa olon ajaksi sitouduttava. Toimenpideohjelman talousluvut perustuvat huhtikuun lopun tilanteeseen.

Lisäksi aluehallitus merkitsi arviointiryhmän kokousten 22.4. ja 13.5. pöytäkirjat tiedoksi ja lähetti ne edelleen aluevaltuuston käsittelyyn.

Aluevaltuustolle esitettään ylijäämäistä muutostalousarvioita

Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että se hyväksyy muutosesityksen vuoden 2026 talousarvioon ja päivitetyn investointisuunnitelman 2026-2029. Hyvinvointialueen tulos on maaliskuun neljännesvuosikatsaukseen sisältyvän tilinpäätösennusteen mukaisesti muodostumassa 4,1 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi. Talousarvion loppusummaa ja tulostavoitetta koskevat talousarvion muutosesitykset perustuvat tilinpäätösennusteelle.

Muutosesitykset sisältävät arviointimenettelyn arviointiryhmän antaman toimenpide-ehdotuksen mukaiset erikoissairaanhoidon lisäsopeutustoimet vuodelle 2026. Erikoissairaanhoidon lisäsopeutustoimilla (endoskopiakeskuksen perustaminen, geriatrisen keskuksen erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon integraatio sekä patologian toiminnan tehostamissuunnitelman mukaiset toimet) tavoitellaan vuonna 2026 yhteensä 1,16 miljoonan euron vaikutuksia.

Talousarvion investointiosaan esitetään yhden laiteinvestointikohteen ja yhden tilainvestointikohteen lisäämistä. Näille investointikohteille osoitetaan kokonaiskustannuksia vastaava investointituotto, joten niiden nettovaikutus hyvinvointialueen käyttöomaisuuden poistopohjaan on neutraali. Vastaava muutos esitetään hyvinvointialueen investointisuunnitelmaan 2026-2029.

Hyvinvointialue antoi lausunnon sosiaalihuoltolain uudistamisesta

Aluehallitus antoi lausunnon hallituksen esityksen luonnokseen sosiaalihuoltolain ja siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Lähtökohtaisesti hyvinvointialue kannattaa sosiaalipalvelu-uudistusta ja siihen liittyvän lainsäädännön uudistamista. Lainsäädäntöuudistuksen myötä hyvinvointialueen on mahdollista järjestää palveluita nykyistä joustavammin ja asiakaslähtöisemmin. Päällekkäistä ja tarpeettoman yksityiskohtaista sääntelyä onkin tarpeen purkaa ja lapsiperhepalveluita sekä työ- ja toimintakyvyn tukeen liittyviä sosiaalipalveluita uudistaa. Lainsäädännön uudistamisen myötä sosiaalihuollossa siirrytään palvelutarpeen arvioinnin näkökulmasta nopeammin tosiasialliseen sosiaalihuollon tukityöhön.

Lainsäädäntöuudistuksessa kannatettavaa on myös sosiaalihuollon kytkeminen vahvemmin osaksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kokonaisuutta. Lisäksi kannatettavaa on kirjaamisvelvoitteiden keventäminen siten, ettei velvoitteiden vähentäminen vaikuta sosiaalihuollon vaikuttavuuden seurantaan ja vahvistamiseen. Sosiaalihuollon tiedon tulee edelleen pysyä eheänä hyvinvointialueen tiedolla johtamista, kansallista vähimmäistietosisällön tuottamista sekä vaikuttavuutta tukevana.

Lausunnossa hyvinvointialue esittää huolensa sosiaalipalvelu-uudistuksen toimeenpanosta suhteessa kansallisen rahoituksen vähenemiseen. Tilanteessa, jossa hyvinvointialueen sosiaalihuollon ammatillista asiantuntijatyötä vahvistetaan ja palveluita uudistetaan, on haasteellista saada aikaan välitöntä säästöä. Käytännössä uudistus tulee vaatimaan sosiaalihuollon henkilöresurssin tarkastelua erityisesti henkilöstön sijoittumisen näkökulmasta.

Lisäksi hyvinvointialue muistuttaa, että sosiaalihuollon asiakkaat ovat erityisen haavoittuvassa asemassa olevia asiakkaita, joilla on subjektiivisia oikeuksia tiettyihin palvelukokonaisuuksiin. Kun kansallisesti samanaikaisesti muutetaan merkittävästi sosiaaliturvaa, voi sosiaalipalveluiden uudistamisella olla kerrannaisvaikutuksia sosiaalipalveluiden asiakkaiden tilanteisiin. Tämä voi tuottaa pidemmällä aikajänteellä sosiaaliturvan ja -palveluiden sekä terveydenhuollon kasvavia kustannuksia.

Hyvinvointialueen rahoitusta koskeva oikaisuvaatimus ja valitus aluehallituksen käsittelyssä

Aluehallitus antoi valtiovarainministeriölle lausunnon, joka koskee Keski-Suomen hyvinvointialueen tekemää oikaisuvaatimusta vuoden 2026 rahoituspäätöksestä, ja lisäselvityksen hallinto-oikeudelle, joka liittyy hyvinvointialueen tekemään valitukseen vuoden 2025 rahoituspäätöksestä.

Lausunnosta ilmenee, että osalle hyvinvointialueista on jaettu liikaa rahoitusta ja osalle liian vähän. Hyvinvointialueet ovat myös rahoituksen suhteen epäyhdenvertaisessa asemassa sen perusteella, mikä potilastietojärjestelmä hyvinvointialueella on ollut käytössä. Rahoitus ei jakaudu rahoituslaissa tarkoitetulla tavalla ja alueet ovat rahoituksen suhteen eriarvoisessa asemassa.

Hallinto-oikeudelle annettavan lisäselvityksen mukaan tämän vuoden helmikuussa on uutena tietona paljastunut se, että myös yksityisen sektorin diagnoositiedot ovat vaikuttaneet hyvinvointialeuiden rahoitukseen vastoin rahoitusta koskevaa lainsäädäntöä. Tämän vuoksi Keski-Suomen hyvinvointialue on täydentänyt keväällä hallinto-oikeudelle alun perin viime syksynä antamaansa lausuntoa.

Raportti valtionavustuksesta hyvinvointialueen toiminnan vakiinnuttamiseen ja kehittämiseen

Aluehallitus merkitsi tiedoksi raportin valtionavustuksen käytöstä. Keski-Suomen hyvinvointialue on saanut valtionavustusta hyvinvointialueiden toiminnan vakiinnuttamiseen ja kehittämiseen noin 19 miljoonaa euroa. Suunnitelma avustuksen käytöstä on sisältynyt hyvinvointialueen tuottavuusohjelmaan ja suunnitelma on sisältynyt vuosien 2023–2025 talousarvioiden määrärahoihin. Avustuksella rahoitetut investoinnit on hyväksytty vuosittain osana hyvinvointialueen investointisuunnitelmia.

Avustuksen käyttöä hyvinvointialueella on seurattu avustuspäätöksen mukaisesti erilliskirjanpidolla. Avustuksen käyttö on jakaantunut vuosien 2023–2025 aikana sekä käyttötalousmenoihin, yhteensä noin 10 miljoonaa euroa, että investointimenoihin, yhteensä noin 9 miljoonaa euroa.

Aluehallitus sai selvityksen lastensuojelun ja vammaispalvelun talouden ohjausryhmien työstä

Aluehallitus merkitsi tiedoksi lastensuojelun ja vammaispalveluiden talouden ohjausryhmien loppuraportit. Lastensuojelussa ohjausryhmä seurasi tiiviisti talouden toteumaa, edisti painopisteen siirtämistä varhaiseen tukeen, lisäsi omaa palvelutuotantoa ja vähensi ostopalveluiden käyttöä. Vammaispalveluissa suurin osa vuoden 2025 sopeuttamistoimista toteutui, ja työssä korostuivat ostopalveluiden kustannusten hallinta, palveluprosessien kehittäminen, oman palvelutuotannon tehokkuus sekä asiakasmäärän kasvun hillitseminen.

Molemmissa palveluissa keskeisiksi kehityskohteiksi nousivat tiedolla johtaminen, monialainen yhteistyö, toimintakulttuurin muutos sekä kustannustehokkaampien ja vaikuttavampien palveluratkaisujen rakentaminen.

Lastensuojelun ja vammaispalveluiden talouden ohjausryhmät perustettiin vahvistamaan toiminnan ja talouden hallintaa, hillitsemään kustannusten kasvua sekä parantamaan palveluiden ennustettavuutta.

Vastauksia valtuustoaloitteisiin

Aluehallitus päätti merkitä seuraaviin valtuustoaloitteisiin laaditut vastaukset tiedokseen, lähettää ne edelleen tiedoksi aluevaltuustolle sekä esittää aluevaltuustolle, että se toteaa valtuustoaloitteet loppuun käsitellyksi.

Vastauksesta ikääntyvää väestöä koskevaan valtuustoaloitteeseen ilmenee, että valtuustoaloitteessa esitetyt toimenpiteet saavat tukea voimassa olevasta lainsäädännöstä sekä ovat linjassaan palvelustrategian tavoitteiden kanssa. Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tukemiseksi on tarkoitus tuoda päätöksentekoon syksyllä 2026. Suunnitelmaa valmistellaan yhteensovittavalla työotteella kuntien kanssa, henkilöstön osaamista hyödyntäen. Aloitteen mukaiset kehittämisehdotukset otetaan huomioon valmistelussa tarkoituksenmukaisella tavalla.

Vastauksesta, joka koskee jälkihuollon nuorten asiakkaiden toimeentulon varmistamista, ilmenee, että Keski-Suomen hyvinvointialueen jälkihuollossa varmistetaan lastensuojelulain edellytysten mukaisesti jälkihuoltonuorten toimeentulo. Kaikkien opiskelevien jälkihuoltonuorten toimeentulon varmistaminen aiheuttaisi Keski-Suomen hyvinvointialueelle n. 1,1 miljoonan euron vuosittaiset kustannukset, jos nuorille myönnettäisiin kategorisesti toimeentulotuen perusosaa vastaava summa täydentävänä tai ehkäisevänä toimeentulotukena. Suurella osalla jälkihuoltonuorista on kertynyt runsaasti itsenäistymisvaroja tai heillä on edellytykset opiskella ensisijaisten etuuksien ja opintolainan turvin. Noin 25 nuoren osalta keskitytään saattamaan peruskoulua loppuun ja joilla opinnot eivät johda ammattiin. Näiden jälkihuoltonuorten osalta on perusteltua myöntää harkinnalla jälkihuollon taloudellista tukea toimeentulon turvaamiseksi ilman opintolainaa.

Muut asiat

Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että se myöntää Ari-Pekka Liukkoselle eron hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan jäsenyydestä ja valitsee hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan varsinaisen jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen Liukkosen tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Aluehallitus päätti määrätä hyvinvointialuejohtajan viransijaisiksi sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialajohtajan, konsernipalveluiden toimialajohtajan ja pelastusjohtajan.

Aluehallitus nimesi konsernipalveluiden toimialajohtajan viransijaisiksi hallinto- ja lakiasiainjohtajan, strategiajohtajan ja sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialajohtajan.

