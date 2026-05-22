Jyväskylän yliopisto jälleen Suomen kärjessä avoimessa tieteessä
27.5.2026 09:25:19 EEST | Jyväskylän yliopisto | Tiedote
Jyväskylän yliopisto on edelleen Suomen paras tutkimusjulkaisujensa avoimessa saatavuudessa. Yliopiston kaikista vuonna 2025 julkaistuista vertaisarvioiduista tutkimusjulkaisuista jo 94 prosenttia on verkossa avoimesti saatavilla.
Yliopiston tiedekunnista kolme on saavuttamassa avoimuuden osalta sata prosenttia: informaatioteknologian tiedekunta (98 %), kauppakorkeakoulu (97 %) sekä liikuntatieteellinen tiedekunta (96 %).
Avoimen tieteen periaatteen mukaisesti tutkimustulokset julkaistaan siten, että ne ovat maksutta kaikkien luettavissa ja hyödynnettävissä. Toisin sanoen tutkijoiden tiedelehdissä julkaisemat tutkimusartikkelit ovat maksutta niin eri puolilla maailmaa työskentelevien tutkijoiden kuin myös opiskelijoiden, päättäjien, yritysten ja tavallisten kansalaisten saatavilla joko tiedelehden sivulla tai tutkijan edustaman yliopiston julkaisuarkistossa.
Jyväskylän yliopisto on ollut avoimen tieteen edelläkävijä Suomessa jo pitkään. Yliopisto on kehittänyt tavoitteellisesti toimintamalleja, joilla tutkimus saadaan avoimesti saataville. Tutkijoita tuetaan esimerkiksi rinnakkaistallentamisessa, jossa julkaistu tutkimusartikkeli tai sen käsikirjoitus tallennetaan avoimesti luettavaksi yliopiston omaan julkaisuarkistoon. Näin varmistetaan sekä tutkijoiden oikeudet omaan työhönsä että rajoittamaton ja pysyvä pääsy tutkittuun tietoon myös silloin, kun alkuperäiseen julkaisuun pääsy edellyttää maksullista tilausta lehteen.
Avoin tiede turvaa tiedon saatavuuden myös kriiseissä
Kaikki tieteelliset kustantajat eivät toistaiseksi salli avointa julkaisemista tai julkaisujen rinnakkaistallentamista yliopistojen avoimiin julkaisuarkistoihin, joten osa tutkimusjulkaisuista on edelleen maksumuurin takana. Jyväskylän yliopistossa tutkijoita ohjataankin tarjoamaan käsikirjoituksiaan julkaistavaksi vain niihin lehtiin, jotka sallivat avoimen julkaisemisen tai rinnakkaistallentamisen.
Vuoden 2026 alussa Jyväskylän yliopisto otti myös käyttöön esilisensointimallin, joka entisestään vahvistaa tutkijoiden oikeutta tallentaa oma tutkimusartikkelinsa yliopistonsa julkaisuarkistoon ilman viivettä. Lukuisat arvostetut yliopistot maailmalla ovat ottaneet esilisensointimallin käyttöönsä, esimerkiksi Harvard jo vuonna 2008.
Erityisen tärkeää on, että näin varmistetaan tutkitun tiedon huoltovarmuus. Jos tutkimustieto on vain maksullisten palveluiden tai yksittäisten kaupallisten tiedelehtikustantajien alustoilla, sen käyttö voi vaikeutua nopeasti.
”Kun tutkimus on avoimesti saatavilla, varmistamme, että luotettava tieto ei katoa tai jää maksumuurien taakse – ei edes kriisin keskellä”, kertoo palvelupäällikkö Jutta Aalto Jyväskylän yliopiston Avoimen tiedon keskuksesta.
Lisätietoja:
Palvelupäällikkö Jutta Aalto
Jyväskylän yliopisto, Avoimen tiedon keskus
jutta.aalto@jyu.fi, 040 805 3109
Avoin tiede Jyväskylän yliopistossa
Yhteyshenkilöt
Liisa HarjulaviestintäpäällikköPuh:040 805 4403viestinta@jyu.fi
Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi. www.jyu.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Jyväskylän yliopisto
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun uusi työelämäprofessori Susanna Horn: ”Tutkin, miten kiertotaloutta toteutetaan käytännössä, jotta se tuottaa mahdollisimman suuret ympäristöhyödyt ja samalla arvoa yrityksille”22.5.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun uusi työelämäprofessori Susanna Horn vahvistaa kauppakorkeakoulussa kestävän liiketoiminnan tutkimusta, erityisesti kiertotalouden tutkimusta. 1.3.2026 alkaneen nelivuotisen työelämäprofessuurin rahoittajana on Central Finland Mobility Foundation (Cefmof) ‑säätiö.
Biologiasta turvallisuusteknologiaan – Moona Huttunen rakentaa monitieteistä tekniikan osaamista21.5.2026 07:05:00 EEST | Tiedote
Jyväskylän yliopiston yliopistonlehtori Moona Huttusen urapolku on kulkenut biologian opinnoista kansainvälisen virustutkimuksen kautta turvallisuusteknologian diplomi-insinöörikoulutuksen kehittämiseen. Monitieteisyys, uteliaisuus ja halu ymmärtää ilmiöitä laajemmin ovat ohjanneet hänen valintojaan koko uran ajan.
Tutkimus: Hyvät numerot voivat peittää nuoren pahan olon21.5.2026 06:50:00 EEST | Tiedote
Moni nuori pärjää koulussa ulkoisesti hyvin, mutta saattaa jäädä silti ilman tarvitsemaansa tukea mielialaoireiluun. Tuoreessa tutkimuksessa nuoret aikuiset kertovat kouluaikaisista kokemuksistaan: koulupolun aikana masennusoireet jäivät usein huomaamatta, eivätkä nuoret tulleet kuulluiksi. Tutkimus luo kuvaa siitä, miksi nuorten tuen tarpeet jäävät huomaamatta ja apua haetaan vasta varhaisaikuisuudessa.
Keski-Suomessa kehitetty tekoälymalli mahdollistaa nykyistä tehokkaamman suolistosyöpänäytteiden analysoinnin20.5.2026 14:00:00 EEST | Tiedote
Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnan tutkijat onnistuivat tekoälyn avulla nopeuttamaan suolistosyöpänäytteiden analysointia ja ennustamaan solujen DNA:n virheenkorjausmekanismin toimintaa. Tutkijoiden kehittämän tekoälymallin analyysi voi lyhentää diagnoosiaikoja, tuoda kustannussäästöjä ja parantaa analyysin tarkkuutta. Tutkimus tehtiin yhteistyössä Keski-Suomen hyvinvointialueen kanssa ja se on Euroopan unionin osarahoittama.
Marjatta ja Eino Kollin säätiö vauhdittaa harvinaisten maametallien kestävää tutkimusta Jyväskylässä19.5.2026 07:05:00 EEST | Tiedote
Marjatta ja Eino Kollin säätiö ja Jyväskylän yliopiston kemian laitos käynnistävät merkittävän, nelivuotisen tutkimusyhteistyön harvinaisten maametallien parissa. Säätiön rahoittamassa, arvoltaan 400.000 euron Edistykselliset teknologiat harvinaisten maametallien tuotannossa -hankkeessa kehitetään uusia, ympäristöystävällisiä tapoja harvinaisten maametallien talteenottoon ja niiden erottamiseen toisistaan.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme