Naantalin Musiikkijuhlat aloittaa Suomen festivaalikesän 4.6. suurella soinnilla

27.5.2026 10:27:22 EEST | Naantalin Musiikkijuhlat | Tiedote

Naantalissa käynnistyy torstaina 4.6. Naantalin Musiikkijuhlat tarjoten loisteliaan kattauksen kamarimusiikista ja orkesterikonserteista jazziin ja intiimeistä kävelykonserteista presidentillisen Kultarannan puutarhan konserttiin. Esiintyjäkaartiin kuuluu niin menestystä niittäviä maailmantähtiä kuin taitavia nuoria taiteilijoita kotimaasta ja ulkomailta. 46. Naantalin Musiikkijuhlia vietetään 4.-13.6.2026

Naantalin Musiikkijuhlien avajaiskonsertin johtaa kapellimestari Kristiina Poska, solistina maailman konserttilavat valloittanut skottilainen pianisti Barry Douglas yhdessä Turun Filharmonisen orkesterin kanssa.
Avajaiskonsertissa 4.6. Naantalin kirkon estradilla on maailmaa kiertävä pianon supertähti Barry Douglas. Irlantilainen, levottomassa Belfastissa 1960–70-luvulla kasvanut Douglas kertoo pianonsoiton ja musiikin olleen hänen turvasatamansa levottoman yhteiskunnallisen liikehdinnän keskellä. Douglas on esiintynyt Naantalin Musiikkijuhlilla aikaisemminkin saaden loistavat arvostelut konsertistaan 2024.

Illan ohjelmassa on sekä uudempaa musiikkia, virolaisen Elis Hallikin ”Transience” että vanhempia mestareita. Konsertissa kuullaan myös Robert Schumannin pianokonsertto a-molli op. 53  ja Felix Mendelssohnin ”Skottilainen” sinfonia, jossa mukana soittaa Turun Filharmoninen orkesteri johtajanaan Kristiina Poska.  

Naantalin Musiikkijuhlien avajaiskonsertin solistina skotlantilainen maailmankuulu pianisti Barry Douglas 4.6.2026 Avajaiset: Douglas & TFO klo 19 Naantalin kirkko
Naantalin Musiikkijuhlien 4.6.2026 avajaiskonsertin johtaa virolainen Kristiina Poska
Naantalin Musiikkijuhlat on yksi Suomen vanhimmista ja arvostetuimmista musiikkitapahtumista. Monipuoliset ja korkeatasoiset konsertit järjestetään merellisen Naantalin ja lähiseudun idyllisissä konserttipaikoissa jälleen 4.-13.6.2026

Taiteellinen johtaja, viulisti Elina Vähälä. Valokuva: Maarit Kytöharju

NAANTALIN MUSIIKKIJUHLAT: HUIPPUORKESTERIN VIERAILU ENSI KERTAA SUOMESSA9.1.2026 12:00:00 EET | Tiedote

Musiikin kansalliset ja kansainväliset huiput kokoontuvat jälleen Naantalin Musiikkijuhlille 4.-13.6.2026. Tällä kertaa Naantaliin saadaan viulisti-kapellimestari Sasha Sitkovetskyn edustusorkesteri NFM Leopoldinum Chamber Orchestra, joka vierailee ensimmäisen kerran Suomessa. Kymmenen päivän aikana kuullaan lähes 200 esiintyjää 19 eri konsertissa. Pianistikomeetta Barry Douglas palaa odotetusti Musiikkijuhlille esiintyen niin kamarimuusikkona kuin solistina Turun Filharmonisen orkesterin kanssa. Kansainvälisinä huippuvieraina Naantalissa kuullaan myös viulisti Ioana Christina Goiceaa ja alttoviulisti Hartmut Rohdea. Festivaali on täynnä taiteellisen johtajan, Elina Vähälän suunnittelemia tunteikkaita huippuhetkiä, joita ovat ehdottomasti amerikkalais-suomalaisen säveltäjä Lara Poen kantaesitys Oulun Kulttuuripääkaupunkivuotta juhlistavassa konsertissa ja Olli Mustosen "Kaleva", joka tuo nykypäivään Eino Leinon runouden. Teoksen tulkitsevat Waltteri Torikka, Elina Vähälä, Atte Kilpeläi

