Naantalin Musiikkijuhlat aloittaa Suomen festivaalikesän 4.6. suurella soinnilla

NAANTALIN MUSIIKKIJUHLAT: HUIPPUORKESTERIN VIERAILU ENSI KERTAA SUOMESSA 9.1.2026 12:00:00 EET | Tiedote

Musiikin kansalliset ja kansainväliset huiput kokoontuvat jälleen Naantalin Musiikkijuhlille 4.-13.6.2026. Tällä kertaa Naantaliin saadaan viulisti-kapellimestari Sasha Sitkovetskyn edustusorkesteri NFM Leopoldinum Chamber Orchestra, joka vierailee ensimmäisen kerran Suomessa. Kymmenen päivän aikana kuullaan lähes 200 esiintyjää 19 eri konsertissa. Pianistikomeetta Barry Douglas palaa odotetusti Musiikkijuhlille esiintyen niin kamarimuusikkona kuin solistina Turun Filharmonisen orkesterin kanssa. Kansainvälisinä huippuvieraina Naantalissa kuullaan myös viulisti Ioana Christina Goiceaa ja alttoviulisti Hartmut Rohdea. Festivaali on täynnä taiteellisen johtajan, Elina Vähälän suunnittelemia tunteikkaita huippuhetkiä, joita ovat ehdottomasti amerikkalais-suomalaisen säveltäjä Lara Poen kantaesitys Oulun Kulttuuripääkaupunkivuotta juhlistavassa konsertissa ja Olli Mustosen "Kaleva", joka tuo nykypäivään Eino Leinon runouden. Teoksen tulkitsevat Waltteri Torikka, Elina Vähälä, Atte Kilpeläi