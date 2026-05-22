Naantalin Musiikkijuhlat aloittaa Suomen festivaalikesän 4.6. suurella soinnilla
27.5.2026 10:27:22 EEST | Naantalin Musiikkijuhlat | Tiedote
Naantalissa käynnistyy torstaina 4.6. Naantalin Musiikkijuhlat tarjoten loisteliaan kattauksen kamarimusiikista ja orkesterikonserteista jazziin ja intiimeistä kävelykonserteista presidentillisen Kultarannan puutarhan konserttiin. Esiintyjäkaartiin kuuluu niin menestystä niittäviä maailmantähtiä kuin taitavia nuoria taiteilijoita kotimaasta ja ulkomailta. 46. Naantalin Musiikkijuhlia vietetään 4.-13.6.2026
Naantalissa käynnistyy torstaina 4.6. Naantalin Musiikkijuhlat tarjoten loisteliaan kattauksen kamarimusiikista jazziin ja intiimeistä kävelykonserteista presidentillisen Kultarannan puutarhan konserttiin. Esiintyjäkaartiin kuuluu niin menestystä niittäviä maailmantähtiä kuin taitavia nuoria taiteilijoita kotimaasta ja ulkomailta.
Avajaiskonsertissa 4.6. Naantalin kirkon estradilla on maailmaa kiertävä pianon supertähti Barry Douglas. Irlantilainen, levottomassa Belfastissa 1960–70-luvulla kasvanut Douglas kertoo pianonsoiton ja musiikin olleen hänen turvasatamansa levottoman yhteiskunnallisen liikehdinnän keskellä. Douglas on esiintynyt Naantalin Musiikkijuhlilla aikaisemminkin saaden loistavat arvostelut konsertistaan 2024.
Illan ohjelmassa on sekä uudempaa musiikkia, virolaisen Elis Hallikin ”Transience” että vanhempia mestareita. Konsertissa kuullaan myös Robert Schumannin pianokonsertto a-molli op. 53 ja Felix Mendelssohnin ”Skottilainen” sinfonia, jossa mukana soittaa Turun Filharmoninen orkesteri johtajanaan Kristiina Poska.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Emma AnttilaToimitusjohtajaNaantalin MusiikkijuhlatPuh:+358453112236emma.anttila@naantali.fi
Kuvat
Naantalin Musiikkijuhlat on yksi Suomen vanhimmista ja arvostetuimmista musiikkitapahtumista. Monipuoliset ja korkeatasoiset konsertit järjestetään merellisen Naantalin ja lähiseudun idyllisissä konserttipaikoissa jälleen 4.-13.6.2026
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Naantalin Musiikkijuhlat
Naantalin Lasten Musiikkijuhlat on iloista ja puuhakasta juhlaa puistossa, museossa ja konserteissa22.5.2026 13:27:31 EEST | Tiedote
Jo tutun perinteen mukaisesti Naantalin Lasten Musiikkijuhlat kutsuu lapsia ja lapsiperheitä viettämään riemukasta viikonloppua Naantaliin 6.-7.6.2026.
Naantalin Musiikkijuhlien suosittu Kävelykonsertti saa jatkoa26.3.2026 08:57:07 EET | Tiedote
Ensi kesän jo loppuunmyydystä Kävelykonsertista järjestetään toinen kävelyä, runoutta ja musiikkia yhdistävä konserttikokemus ti 9.6.2026 klo 13
NAANTALIN MUSIIKKIJUHLIEN PUISTOKONSERTTI KULTARANNASSA ON TYYLILAJIEN HUIPPUKOKOUS20.2.2026 10:59:22 EET | Tiedote
Naantalin Musiikkijuhlien perinteinen Kultarannan puistokonsertti järjestetään lauantaina 13.6.2026. Konsertin nimi on ”Ei Kultarantaa rakkaampaa!”, ja se on suunniteltu tasavallan presidentti Alexander Stubbin innoittamana musiikkityylien huippukokoukseksi. Iltapäivällä klo 14 alkavassa konsertissa kuullaan kolmea genreä: kamari-, jazz- ja elokuvamusiikkia.
NAANTALIN MUSIIKKIJUHLAT: HUIPPUORKESTERIN VIERAILU ENSI KERTAA SUOMESSA9.1.2026 12:00:00 EET | Tiedote
Musiikin kansalliset ja kansainväliset huiput kokoontuvat jälleen Naantalin Musiikkijuhlille 4.-13.6.2026. Tällä kertaa Naantaliin saadaan viulisti-kapellimestari Sasha Sitkovetskyn edustusorkesteri NFM Leopoldinum Chamber Orchestra, joka vierailee ensimmäisen kerran Suomessa. Kymmenen päivän aikana kuullaan lähes 200 esiintyjää 19 eri konsertissa. Pianistikomeetta Barry Douglas palaa odotetusti Musiikkijuhlille esiintyen niin kamarimuusikkona kuin solistina Turun Filharmonisen orkesterin kanssa. Kansainvälisinä huippuvieraina Naantalissa kuullaan myös viulisti Ioana Christina Goiceaa ja alttoviulisti Hartmut Rohdea. Festivaali on täynnä taiteellisen johtajan, Elina Vähälän suunnittelemia tunteikkaita huippuhetkiä, joita ovat ehdottomasti amerikkalais-suomalaisen säveltäjä Lara Poen kantaesitys Oulun Kulttuuripääkaupunkivuotta juhlistavassa konsertissa ja Olli Mustosen "Kaleva", joka tuo nykypäivään Eino Leinon runouden. Teoksen tulkitsevat Waltteri Torikka, Elina Vähälä, Atte Kilpeläi
KUTSU Naantalin Musiikkijuhlien 2026 ohjelmiston julkistukseen7.1.2026 08:14:14 EET | Kutsu
Lämpimästi tervetuloa Naantalin Musiikkijuhlien ohjelmiston julkistukseen pe 9.1. klo 11.30 Naantalin Kylpylän Katariina-saliin. 4.-13.6.2026 järjestettävän festivaalin ohjelmiston esittelee taiteellinen johtaja Elina Vähälä yhdessä toimitusjohtaja Emma Anttilan kanssa. Tilaisuudessa on tarjolla keittolounas ja kahvit. Ilmoittautumislinkki: https://forms.gle/9hvVV5UDFvx9YkYz9
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme