Suomalainen henkilöstöpalveluyhtiö Wulff Works aloittaa toiminnan Romaniassa: tavoitteena kansainvälinen kasvu

Romania on kiinnostava ja kasvuvoimainen markkina ja valikoitui siksi Wulff Worksin ensimmäiseksi kansainvälistymisaskeleeksi, taustoittaa Wulff Worksin toimitusjohtaja Sami Asikainen: ”Paikallinen rekrytointi- ja henkilöstövuokrausliiketoiminta on kasvussa, ja Romaniassa on paljon yrityksiä, joiden kysyntä tuottamiamme palveluja kohtaan kasvaa. Lisäksi Romania on suuri maa, jonka ammattilaiset ovat tottuneet työskentelemään laajasti Euroopan alueella. Tarjoamme romanialaisille arvostetuille osaajille selkeän ja vastuullisen kanavan työllistyä myös Suomeen.”

Wulff Works näkee kansainvälistymisen tärkeänä osana henkilöstöpalvelualan tulevaisuutta. Kahdessa vuodessa alan suurimpien yhtiöiden haastajaksi Suomessa kasvanut yhtiö arvioi, että osaavan työvoiman saatavuus ei ratkea tulevaisuudessa vain kotimaisen työmarkkinan keinoin.

Wulff Worksin kansainvälisen liiketoiminnan johtaja Timo Rantasaari kertoo, mitä Wulff Works tekee toisin kuin usea kilpailija. ”Moni toimii kansainvälisessä rekrytoinnissa välikäsien kautta. Me teemme tämän toisin. Kun perustamme oman yhtiön Romaniaan, koko palveluketju on meidän käsissämme ja meidän vastuullamme. Se poistaa kitkaa asiakkaalta ja parantaa työntekijän kokemusta”.

Rantasaari painottaa vastuullisuuden syntyvän kansainvälisessä rekrytoinnissa käytännön asioista: työntekijän pitää tietää, mihin hän on tulossa, millä ehdoilla hän työskentelee, missä hän asuu, kuka häntä auttaa ja mitä työ arjessa tarkoittaa.

”Tavoitteemme kansainvälisen työvoiman tuomisessa Suomeen on rakentaa kandidaatista työntekijäksi -ketju, jossa lupaukset, odotukset ja arjen todellisuus kohtaavat. Työntekijä saa saman kohtelun ja samat työehdot kuin muutkin työntekijät Suomessa. Romanian paikalliseen toimintaan tuomme selkeät prosessit, luotettavan toimintatavan ja vahvan asiakaskokemuksen, paikallinen tiimi markkinatuntemuksen, suhteet ja ymmärryksen siitä, miten Romaniassa onnistutaan”, summaa Rantasaari.

Faktat: Wulff Works Romania

Wulff Works perustaa oman yhtiön Romaniaan ja avaa toimiston Timișoaraan.

Romania on yhtiön ensimmäinen kansainvälinen markkina-avaus.

Toimisto palvelee sekä Romanian paikallista markkinaa että suomalaisyritysten työvoimatarpeita.

Wulff Works johtaa itse koko rekrytointiketjua, ilman välikäsiä.

Timișoara valittiin sijainniksi Länsi-Romanian vahvan teollisuuden ja logistiikan vuoksi.

Paikallisessa tiimissä aloittaa kolme kokenutta henkilöstöalan ammattilaista.

Uusia toimistoja Romaniaan on mahdollista avata jopa tänä vuonna. Työvoimaa Suomeen hankintaan myös Filippiineiltä yhteistyössä paikallisen kumppanin Staffhousen kanssa.

Faktat: Wulff Works

Palvelee erityisesti teollisuuden, rakentamisen ja palvelualojen henkilöstövuokrauksesssa ja rekrytoinneissa

Aloitti toimintansa 2024 ja kasvanut nopeasti alan haastajaksi

Timisoara Romaniassa on Wulff Worksin 15. toimipaikka

Yli 5000 tarjottua työpaikkaa

Yli 2 000 000 toteutunutta työtuntia asiakasyrityksissä

Hakijapooli yli 75 000 henkilöä

Henkilöstöpalveluja täydentävät: konsultointi- ja aluekehitysyhtiö Wulff Consulting, lääkäreiden henkilöstövuokrausyhtiö Wulff Doctors, työllisyyspalveluja tarjoava Wulff Pro ja asiantuntijoiden ja johdon suorahaku- ja rekrytointiyhtiö Wulff Talent

Osa pörssilistattua Wulff-konsernia, joka on perustettu vuonna 1890



Wulff Works Romanian toimintaa startattiin 25.5. Mihai Toth Photography | Wulff

“Kun halutaan rakentaa luottamusta ja tehdä arjen rekrytointityötä hyvin, paikallinen tuntemus ratkaisee”

Wulff Worksin näkökulmasta ensimmäisen toimiston tärkein tehtävä on olla lähellä tekijöitä, asiakkaita ja teollista työmarkkinaa. “Siksi Timișoara on meille oikea paikka aloittaa. Se on lähellä niitä alueita, joilla on paljon teollisuutta, logistiikkaa ja työntekijäpotentiaalia, ” kertoo Timo Rantasaari. Romanian tiimiin kuuluu alkuvaiheessa kolme kokenutta henkilöstöalan ammattilaista. Wulff Worksin toimintamallin mukaisesti paikalliset avainhenkilöt ovat mukana myös yrittäjämäisesti rakentamassa liiketoimintaa.