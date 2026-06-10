Tervetuloa Modernit klassikot: Elga Sesemann -näyttelyn tiedotustilaisuuteen torstaina 13.8.2026
4.8.2026 10:00:00 EEST | Ateneumin taidemuseo / Konstmuseet Ateneum / Ateneum Art Museum | Tiedote
Näyttelyn tiedotustilaisuus on torstaina 13.8.2026 Ateneumissa 1. kerroksen näyttelysaleissa. Ilmoittauduthan tilaisuuteen ti 11.8. mennessä.
Elga Sesemannin näyttely aloittaa Ateneumin uuden Modernit klassikot -näyttelysarjan. Sesemannin koko uraa tarkasteleva näyttely on ensimmäinen katselmus taiteilijan tuotantoon. Itsenäinen ja omaehtoinen Sesemann oli modernin ajan taiteen uudistaja, joka kiinnitti kriitikoiden ja taideyleisön huomion jo ensimmäisillä näyttelyillään. Taiteilijan tuotannon ytimessä ovat hänen lapsuutensa ja evakkomatkansa muistot.
Tiedotustilaisuus to 13.8. – katsothan uudistuneet ohjeet
Näyttelyn tiedotustilaisuus järjestetään Ateneumin 1. kerroksen näyttelysaleissa. Ilmoittauduthan tilaisuuteen ti 11.8. mennessä. Uudistamme tiedotustilaisuuksiamme: alta löytyvät ilmoittautumisohjeet ja kuraattorikierrosten aikataulu.
Lehdistötilaisuuden aikana näyttelyn kuraattori, Ateneumin intendentti Anu Utriainen ja Ateneumin museonjohtaja Anna-Maria von Bonsdorff esittelevät uuden näyttelysarjan ja sen ensimmäisen taiteilijan. Tilaisuuden kieli on suomi. Ilmoittauduthan kierrokselle alla.
Ensimmäinen kierros klo 10.15–10.40 on tarkoitettu vain median edustajille. Ilmoittauduthan tästä.
Toinen kierros klo 11.15–11.40 on tarkoitettu bloggaajille, verkkojulkaisijoille ja muille toimijoille. Ilmoittaudu tästä.
Ateneumin ovet avautuvat klo 10 ensimmäiselle ryhmälle. Näyttelyyn museon 1. kerroksessa voi tutustua klo 12 asti.
Katso saapumisohjeet.
Kuvat median käyttöön: press.ateneum.fi
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:
Tiedottaja Reetta Haarajoki, puh. 050 476 6290, reetta.haarajoki (at) ateneum.fi
Viestintäpäällikkö Anna Kari, puh. 040 717 8185, anna.kari (at) ateneum.fi
Elga Sesemann avaa Ateneumin uuden Modernit klassikot -näyttelysarjan
Modernit klassikot: Elga Sesemann 18.8.2026–8.8.2027
Uusi Modernit klassikot -näyttelysarja esittää kokoelmien taiteilijoita 1900-luvulta Ateneumin 1. kerroksen kolmessa näyttelysalissa. Ateneumin vastuualueella olevassa kokoelmassa on laajasti modernia taidetta, joka pääsee näyttelysarjan myötä paremmin esille. Ensimmäisen kerroksen näyttelyt kootaan pääasiassa Kansallisgallerian omasta kokoelmasta.
Elga Sesemannin (1922–2007) elämäntarina on poikkeuksellinen ja kiinnostava esimerkki naistaiteilijan ammattiurasta Suomessa. Sesemann muutti Viipurin evakkona perheineen Helsinkiin talvisodan aikana. Vuonna 1945 taiteilijan ensimmäinen yksityisnäyttely Helsingissä kiinnitti heti kriitikkojen ja taideyleisön huomion. Nuori 23-vuotias taiteilija oli lupaava, omintakeinen koloristi, jonka teoksia verrattiin Edvard Munchin ja Helene
Schjerfbeckin maalauksiin. Sesemannin taiteellinen tuotanto on mittava – ura jatkui aktiivisena ja ilmaisultaan monesti uudistuen 1990-luvun puoliväliin asti.
Evakkous taiteen lähtökohtana
Sesemann palasi taiteessaan toistuvasti lapsuuden ja nuoruuden muistoihin Viipurissa sekä talvisodan syttymisen jälkeen alkaneeseen evakkomatkaan. Hänen teoksensa käsittelevät sota-ajan jättämiä jälkiä, kotiseudun menetystä ja elämänkulun katkeamista. Taiteilijan yksilölliset kokemukset toimivat samalla yhteisöllisen muistin rakentajina ja pohtivat kysymyksiä identiteetistä, olemassaolosta ja sivullisuudesta. Teokset tarjoavat samaistumispinnan myös nykyiseen maailmantilaan.
Sesemann loi ekspressiivisiä, puoliabstrakteja maalauksia ihmisistä, maisemista ja sisätiloista. Teosten tunnelma heijastaa sodanjälkeistä yksinäisyyttä ja melankoliaa. Omakuvissa ja muotokuvissa katseet ovat poissaolevia, osin tai kokonaan siveltimen häivyttämiä. Sisätilat ja maisemat rakentuvat muistoista, lapsuuden kokemuksista ja unenomaisista hetkistä.
Sesemann kulki omaa polkuaan elämässä ja taiteessa
Sesemann oli taiteilijana omaehtoinen, eikä välittänyt verkostoitumisesta Helsingin taidemaailmassa. Hän ei seurannut taiteessaan trendejä, vaan keskittyi maalaamaan omia elämänvaiheitaan ja teki taiteelliset päätöksensä itse. Sesemann jätti opintonsa sekä Suomen Taideakatemiassa ja Vapaassa Taidekoulussa kesken, kun hän koki opettajien ohjaavan hänen työskentelyynsä liikaa. 1940-luvun lopulla hän muutti pois pääkaupunkiseudulta Ruovedelle miehensä Seppo Näätäsen kanssa.
Puolison sairastuminen ja kuolema vuonna 1964 muutti Sesemannin taiteellista ilmaisua. Surutyö, enkelit ja surrealistiset viitteet täyttivät hänen teoksensa. Teosten väripaletti muuttui aiemmista vahvoista vihreistä ja keltaisista murrettuihin tummiin ja harmaan sävyihin. Näätäsen kuoleman jälkeen Sesemann palasi Helsinkiin, jossa hän asui sisarensa asunnossa aina kuolemaansa vuonna 2007 asti.
Näyttely nostaa Sesemannin osaksi Suomen modernin taiteen historiaa
Sesemann ansaitsee paikkansa osana modernin taiteen historiaa, ja myös yleisö on toivonut taiteilijan näyttelyä Ateneumiin. Uransa aikana lähes sataan näyttelyyn osallistunut taiteilija on tehnyt paluun taiteen tutkimuksen ja esittämisen keskiöön vasta viime vuosina. Näyttelyn aikana esille tulee noin 80 Sesemannin teosta, joista puolet on Kansallisgallerian omista kokoelmista ja loput muista museo- ja yksityiskokoelmista. Näyttelyn ensimmäisessä ripustuksessa on noin 50 teosta, joista paperipohjaiset teokset vaihtuvat eri teoksiin helmikuun alussa 2027.
Modernit klassikot: Elga Sesemann -näyttelyn kuraattori on Ateneumin intendentti Anu Utriainen. Näyttelyn yhteydessä julkaistaan ensimmäinen Elga Sesemannia ja hänen tuotantoaan käsittelevä temaattinen elämäkerta.
Näyttely on osa Helsingin juhlaviikkojen 2026 ohjelmaa.
Aukioloajat
Ma suljettu | Ti klo 10–18 | Ke–to klo 10–20 | Pe klo 10–18 | La–su klo 10–17
1.7.–31.8.2026 välisenä aikana Ateneum on avoinna myös maanantaisin klo 11–17.
Sisäänpääsymaksut
Normaali pääsylippu lippukassalta 23 € | Normaali pääsylippu verkosta 21 € | Alennettu pääsylippu 13 € | 18–24-vuotiaat 13 € | Alle 18-vuotiaat maksutta| Vapaa pääsy Museokortilla
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Reetta HaarajokiTiedottajaPuh:+358 50 4766 290reetta.haarajoki@ateneum.fi
Anna KariViestintäpäällikköPuh:+358 40 717 8185anna.kari@ateneum.fi
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Linkit
Kansallisgalleria on kuvataiteen valtakunnallinen museo. Se ylläpitää kolmea Suomen tunnetuimmista museoista, jotka ovat Ateneumin taidemuseo, Nykytaiteen museo Kiasma ja Sinebrychoffin taidemuseo. Lisäksi se hallinnoi kansallista taidekokoelmaa sekä siihen liittyvää arkistoa, rakentaa kulttuuriperintöä ja edistää taiteellista sivistystä.
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