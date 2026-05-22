Suomen kansallismuseon 17 menovinkkiä kesään
29.5.2026 10:09:13 EEST | Suomen kansallismuseo | Tiedote
Suomen kansallismuseon museoiden ja linnojen kesäkausi jatkuu pitkälle syksyyn. Luvassa on ITE-taidetta, Rauni Palosen paperinukkeja ja koettavaa kaiken ikäisille.
1. Huumori, pilkka ja kritiikki nousevat esiin Hämeen linnan ITE-taiteen näyttelyssä
Juuri Hämeen linnassa avautunut Karnevaali – ITE-taidetta linnassa -näyttely tuo ensimmäistä kertaa 27 eri puolilla Suomea toimivan ITE-taiteilijan teoksia linnaan.
Näyttely julistaa keskiaikaisen karnevaaliperinteen hengessä väärän kuninkaan päivää ja tarkastelee huumorin, kritiikin ja itseilmaisun vapautta. Näyttelyn teokset rohkaisevat ymmärtämään erilaisuutta ja moninaisuutta karnevalismiin kuuluvan hulluttelun ja luovan liioittelun keinoin. Esillä on itseopittu taiteilijuus ja omaperäinen luovuus.
Näyttely kokoaa yhteen vakiintuneita tekijöitä ja uudempaa sukupolvea. Pitkän linjan ITE-taiteilijoista mukana ovat muun muassa Enni Id, Kaarina Staudinger-Loppukaarre, Tyyne Esko sekä vuoden 2025 ITE-taiteilijaksi valittu Markku Sarastamo. Uudempaa tekijäpolvea edustavat esimerkiksi Marjut Kauppinen (Romurinsessa), Leena Nio ja Pekka Salminen. Mukana on myös vuoden 2026 ITE-taiteilijaksi valittu Jyri Rastas.
Suomen kansallismuseon tuottama näyttely on toteutettu yhteistyössä Maaseudun Sivistysliiton kanssa.
Karnevaali – ITE-taidetta linnassa -näyttely Hämeen linnassa. Hämeen linna on avoinna ympäri vuoden, kesäkaudella 1.6.–31.8.2026 joka päivä klo 10–17.
2. Erikoisopastuksilla tutustutaan Hämeen linnan uuteen Karnevaali-näyttelyyn ja naisvankila-aikaan
Hämeen linnassa on ensi kesänä luvassa myös erikoisopastuksia. Karnevaali – ITE-taidetta linnassa -näyttelyyn liittyviä opastuksia järjestetään päivittäin 23.6.–31.8.2026 kello 13.
Naisvankilakierroksilla tutustutaan linnan ajanjaksoon vankilana sekä siellä eläneiden naisten kohtaloihin. Yli 12-vuotiaille tarkoitettuja kierroksia järjestetään tiistaisin 16.6.–4.8.2026 kello 10.30, 12.30 ja 14.30.
Hämeen linna on avoinna ympäri vuoden, kesäkaudella 1.6.–31.8.2026 joka päivä klo 10–17, Kustaa III:n katu 6, Hämeenlinna.
3. Hovinarrin tuvassa voi itse kokea ja tutkia historiaa
Juhannuksen jälkeen Hämeen linnassa avautuu nuorimmille kävijöille suunnattu Hovinarrin tupa. Tuvassa voi rakentaa linnamuuria, kavuta hevosen selkään ja pukeutua keskiaikaiseen asuun. Hovinarrin tupa on tarkoitettu noin 4–9-vuotiaille aikuisen seurassa.
- Hovinarrin tupaan on alle 7-vuotiailla ilmainen sisäänpääsy. Hovinarrin tupa on avoinna Hämeen linnassa 22.6.–9.8.2026 klo 11–16.30.
4. Lasten draamakierroksilla eläydytään 1500-luvun elämään Hämeen linnassa
Hämeen linnassa on kesä-elokuussa luvassa lasten draamakierroksia. Kierroksilla keskiaikainen väki johdattaa osallistujat 1500-luvun linnaelämään, arjen askareisiin ja linnan tarinoihin.
- Draamakierrokset lapsille Hämeen linnassa 24.6.–9.8.2026 keskiviikkoisin ja sunnuntaisin klo 10.30, 12.30 ja 14.30.
5. Hämeen linnan torstain kesäklubeilla soi musiikki
Hämeen linnan Kruununleipomossa järjestetään heinäkuussa Kesäklubi-iltoja. Konsertit alkavat torstaisin kello 18, ja niihin on vapaa pääsy. Ohjelmassa on muun muassa irlantilaista musiikkia, bossa novaa, bluesia ja pop-musiikkia.
- Kruununleipomon kesäklubit Hämeen linnassa, Kustaa III:n katu 6, Hämeenlinna.
6. Muumiseikkailu ja Itämeren merkittävin meritaistelu Suomen merimuseossa
Suomen merimuseossa nähtävä Rohkeus, rakkaus, vapaus! Muumiseikkailu -näyttely vie kävijät muumien elämänarvojen pariin. Elämyksellisessä näyttelyssä kuljetaan halki synkeän metsän, kohti rauhaisaa muumilaaksoa ja loikoilemaan rantakallioille meren aaltojen pärskyntään. Näyttelyn on tuottanut Suomen kansallismuseo yhteistyössä Moomin Characters Oy Ltd:n kanssa.
Samalla vierailulla kannattaa tutustua myös Kohtalona Ruotsinsalmi -näyttelyyn, joka kertoo yhdestä Itämeren suurimmista meritaisteluista Kotkan edustalla. Visuaalisesti vaikuttava näyttely tuo vanhojen sota-alusten hylyt ja meritaistelun historian esiin nykyteknologian, tieteen ja taiteen keinoin. Näyttelyyn voi tutustua myös juhannuksesta alkaen järjestettävillä opastetuilla kierroksilla. Näyttelyn ovat tuottaneet Suomen merimuseo ja Kymenlaakson museo.
- Suomen merimuseo on avoinna ympäri vuoden Merikeskus Vellamossa, Tornatorintie 99, Kotka. Lisätietoa verkkosivuilta.
7. Tamminiemessä Rauni Palosen paperinukkeja ja poliittista historiaa
Presidentti Urho Kekkosen kotina tunnetussa Tamminiemessä on esillä nostalginen otos populaarikulttuurin historiaa. Pienessä näyttelyssä nähdään muotitaiteilija ja -toimittaja Rauni Palosen (s. 1929) piirtämiä paperinukkeja. Apu-lehdessä vuosina 1968–1982 julkaistuissa piirroksissa esiintyivät aikansa ihailluimmat tähdet, missit, laulajat, näyttelijät, tv-kasvot, urheilijat ja jopa naapurimaan kuninkaalliset. Monet paperinukkeina kuvatuista olivat myös tuttu näky Tamminiemessä tai itsenäisyyspäivän vastaanotolla Presidentinlinnassa.
- Tamminiemi on avoinna ympäri vuoden. Syyskuun loppuun asti jatkuvalla kesäkaudella ke–su klo 11–17, Seurasaarentie 15, Helsinki. Lisätietoa verkkosivuilta.
8. Seurasaaren ulkomuseossa avautuu Kesämökki – avajaisissa kisataan mökkiolympialaisissa
Suomen suurin ulkomuseo, Seurasaari, saa järjestyksessään 89. museorakennuksen, kun vuonna 1953 valmistunut Kesämökki avautuu yleisölle lauantaina 13.6.2026 klo 11–15 pidettävillä mökkiolympialaisilla. Ohjelmassa on kaikille tuttuja mökkipelejä, riippukeinuja sekä pientä syötävää ja juotavaa.
- Kesämökin avajaiset ja mökkiolympialaiset Seurasaaren ulkomuseossa 13.6.2026 klo 11–15, Seurasaarentie 15, Helsinki. Sisäänpääsy on Antin aukiolle ilmainen, museotaloihin pääsylipulla.
9. Seurasaaressa hevosajeluita, kansallispukuja ja kotieläinpäivä
Vuonna 1909 avatussa Seurasaaren ulkomuseossa on kesän aikana runsaasti koettavaa kaiken ikäisille kävijöille. Ohjelmassa on muun muassa hevosajelua ja poniratsastusta. Heinäkuun sunnuntaisin kävijät voivat kokeilla perinteisiä käsitöitä.
Lauantaina 8.8.2026 ulkomuseossa vietetään kotieläinpäivää, jolloin Antin talon karjapihalla pääsee tapaamaan maatilan eläimiä. Viikonloppuna 14.–16.8.2026 museotaloissa ja ulkomuseon pihapiirissä soi kansanmusiikki, kun ulkomuseossa järjestetään Seurasaari soi! -tapahtuma. Yhteistyössä Seurasaarisäätiön kanssa järjestettävään tapahtumaan pääsee museolipulla.
Kansallispukujen tuuletuspäivänä 5.8.2026 kaikki kansallispukuun pukeutuneet pääsevät ulkomuseoon maksutta. Ulkomuseoon on vapaa pääsy myös Helsinki-päivänä 12.6.2026.
- Seurasaaren ulkomuseo, Seurasaarentie 15, Helsinki, on avoinna 15.9.2026 asti. Alle 18-vuotiaille ilmainen sisäänpääsy. Lisätietoa verkkosivuilta.
10. Vankilassa voi kokea vankien karun arjen
Suomen suurimmassa vankilamuseossa voi tutustua entisen lääninvankilan arkeen ja historiaan. 1990-luvulle asti Vankilana toimineessa laitoksessa kävijät pääsevät vierailemaan autenttisissa selleissä ja lukemaan seinäkirjoituksia, jotka kertovat vankien raskaista kokemuksista. Todentuntua lisäävät valoin ja äänin toteutetut installaatiot, jotka on suunniteltu yhteistyössä entisten vankien ja vankien arkea tuntevien asiantuntijoiden kanssa. Kesällä opastuksia järjestetään päivittäin suomeksi ja englanniksi.
- Vankila on avoinna 30.9.2026 asti. Tarkat aukioloajat verkkosivuilta, Kustaa III:n katu 8, Hämeenlinna.
11. Lahjoitusvaroin konservoidut Mannerheim-muotokuvat nähtävillä Louhisaaressa
Mannerheim-suvun muotokuvasarja saa jatkoa Louhisaaren kartanolinnassa. Tänä kesänä Louhisaaressa nähdään kolme teosta, jotka laajentavat suvun jäsenten esittelyä ja nostavat esiin myös suvun nuorempaa polvea. Teosten konservointi on toteutettu lahjoitusvaroilla.
Teokset esittävät marsalkka Carl Gustaf Emil Mannerheimin isoisän veljeä sekä marsalkan isoisän kahta tytärtä. Viime kesänä kartanolinnaan tuotiin marsalkan isoisän ja hänen puolisonsa muotokuvat. Teokset ovat Brita ja Augustin Mannerheimin perikunnan lahjoitus Suomen kansallismuseolle ja ne kuuluvat taiteilija Johan Lindhin 1830-luvun tuotantoon.
- Louhisaari on avoinna 31.8.2026 asti klo 10–17, Louhisaarentie 244, Askainen.
12. Markkinat sekä kummitus- ja näytelmäkierrokset Louhisaaressa
Suomessa harvinaista palatsiarkkitehtuuria edustavan Louhisaaren kesän ja syksyn tapahtumiin kuuluvat kesämarkkinat 6.6.2026, heinäkuun lopussa vietettävät Herman-päivät 23.–24.7.2026 ja Varsinais-Suomen museopäivä 30.8.2026.
Syyskuussa Louhisaaressa esitetään Elävät lähtevät, kuolleet jäävät -näytelmäkierroksia. Niina Revon ja Akseli Koukin käsikirjoittama sekä Teija Söderholmin ohjaama näytelmä kertoo kartanolinnan historiasta ja riipaisevista rakkaustarinoista.
Loka-marraskuussa kartanolinnassa järjestetään kummituskierroksia, jotka ovat aiempina vuosina olleet loppuunmyytyjä. Tänä vuonna kierrokset toteutetaan ensimmäistä kertaa Suomen kansallismuseon omana tuotantona.
- Louhisaari on avoinna 31.8.2026 asti klo 10–17, Louhisaarentie 244, Askainen. Syksyllä ohjelmisto jatkuu kummitus- ja näytelmäkierroksilla.
13. Suomen merimuseon museolaivoilla merenkulun historia tutuksi
Suomen merimuseon kokoelmaan kuuluvat museolaivat, majakkalaiva Kemi ja jäänmurtaja Tarmo, vievät kävijän aikamatkalle suomalaisen merenkulun historiaan. Liki 120-vuotiaaseen jäänmurtajaan ja Suomen viimeiseen majakkalaivaan voi tutustua itsenäisesti tai kesä-elokuussa järjestettävillä opastetuilla kierroksilla.
- Suomen merimuseon museolaivat ovat avoinna 17.8.2026 asti Merikeskus Vellamon museolaiturissa, Tornatorintie 99, Kotka. Lisätietoa verkkosivuilta.
14. Olavinlinnan elokuun konserttisarjassa koti- ja ulkomaisia tähtiä
Elokuussa maailman pohjoisimman keskiaikaisen linnan lavalle nousee kotimaisia ja kansainvälisiä tähtiä. Kuuden viikonlopun aikana Olavinlinnassa esiintyvät muun muassa Jethro Tull, Hans Zimmer World, VESALA, Ricky-Tick Big Band & Julkinen sana ja Pepe & Saimaa. Luvassa on myös Stand up -ilta.
15. Olavinlinnassa ohjelmaa koko perheelle
Olavinlinnassa järjestetään kesä-elokuussa Kadonneen paistin arvoitus -lastenkierroksia. Kierros vie osallistujat tarinalliselle aikamatkalle 1500-luvulle.
Koko perheelle suunnattua Lasten linnapäivää vietetään 6.6.2026 osana Savonlinnan kesäkauden avausviikonloppua. Päivän ohjelmassa on Linnan eläimet -askartelutyöpaja, keppihevosturnajaiset, lastenkierros Kadonneen paistin arvoitus sekä yleisöopastuksia suomeksi ja englanniksi.
- Olavinlinna on avoinna joka päivä, tarkat aukioloajat verkkosivuilta, Linnankatu 7, Savonlinna.
16. Langinkoskella seikkaillaan kulttuuriperintömaisemissa
Langinkosken keisarillinen kalastusmaja rakennettiin keisari Aleksanteri III:lle, ja se vihittiin käyttöön vuonna 1889. Keisari piipahti Langinkoskella viettämässä kesäpäiviä, ilman Pietarin hovielämän velvoitteita. Kalastusmajaa ympäröi luonnonsuojelualue, jossa voi edelleen kalastaa hankkimalla kalastusluvan.
Torstaina 4.6.2026 Langinkoskella järjestetään Lapsen kanssa Langinkoskella – museo ja luontoseikkailu -tapahtuma, jossa on luvassa askartelua ja muuta ohjelmaa koko perheelle. Tapahtumaan on vapaa pääsy.
- Langinkoski on avoinna 30.8.2026 asti, Keisarinmajantie 118, Kotka. Lisätietoa verkkosivuilta.
17. Hvitträskissä tutustutaan ateljeemuseon asukkaiden elämään
Ateljeemuseo Hvitträskissä Kirkkonummella voi tutustua arkkitehtikolmikko Herman Geselliuksen, Armas Lindgrenin ja Eliel Saarisen elämään 1900-luvun alussa. Kesän ohjelmassa on myös kirjailija Milla Ollikaisen vetämiä erikoisopastuksia. Ollikaisen viime vuonna julkaistu romaani Mathilda nostaa esiin Eliel Saarisen puolison Mathilda Saarisen elämäntarinan ja avaa samalla Hvitträskin naisten vaiheita uudesta näkökulmasta.
- Hvitträsk on avoinna keskiviikosta sunnuntaihin 30.9.2026 asti kello 11–17, Hvitträskintie 166, Luoma.
Anne Paulasuo
Camilla Adolfsson
Johanna Aartomaa
Mari Vadén
Mikko Teräsvirta
Tietoa julkaisijasta
Suomen kansallismuseo on valtakunnallinen kulttuurihistorian museo, joka ylläpitää ja kehittää kulttuurihistorian kokoelmiaan, edistää kulttuuriperinnön tutkimusta ja käyttöä, sekä tarjoaa näyttely- ja yleisöpalveluja museokohteissaan ympäri maan: Kansallismuseo, Seurasaaren ulkomuseo, Tamminiemi, Suomen merimuseo, Langinkoski, Hvitträsk, Louhisaari, Vankila, Hämeen linna ja Olavinlinna. Yhteiskunnallisena keskustelijana ja alan kansainvälisenä vaikuttajana toimiva Suomen kansallismuseo on osa opetus- ja kulttuuriministeriön alaista Museovirastoa.
En omfattande utställning med ITE-konst öppnar på Tavastehus slott11.5.2026 09:35:07 EEST | Pressmeddelande
I Tavastehus slott öppnar för första gången en omfattande utställning med ITE-konst. Karnevalen – ITE-konst på slottet presenterar verk av 27 ITE-konstnärer verksamma i olika delar av Finland. Utställningen förkunnar den falske konungens dag i den medeltida karnevaltraditionens anda och granskar friheten inom humor, kritik och självuttryck. Utställningen är öppen 28.5.2026–7.3.2027.
Laaja ITE-taiteen näyttely avautuu Hämeen linnassa11.5.2026 09:35:07 EEST | Tiedote
Hämeen linnassa avautuu ensimmäistä kertaa laaja ITE-taiteen näyttely. Karnevaali – ITE-taidetta linnassa esittelee 27 eri puolilla Suomea toimivan ITE-taiteilijan teoksia. Näyttely julistaa keskiaikaisen karnevaaliperinteen hengessä väärän kuninkaan päivää ja tarkastelee huumorin, kritiikin ja itseilmaisun vapautta. Näyttely on avoinna 28.5.2026–7.3.2027.
Extensive ITE art exhibition to open in Häme Castle11.5.2026 09:35:07 EEST | Press release
An extensive ITE art exhibition will open for the first time at Häme Castle. Carnival – ITE art at the castle showcases works from 27 ITE artists from around Finland. In the spirit of medieval carnival traditions, the exhibition celebrates the ‘Feast of Fools’ and explores the freedom of humour, critique and self-expression. The exhibition will be open from 28 May 2026 to 7 March 2027.
