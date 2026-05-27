Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue valitsi tekoälyratkaisun asiakas- ja potilaskirjauksiin

Hankinta tehtiin yhdessä Etelä-Savon hyvinvointialueen Eloisan kanssa. Molemmat hyvinvointialueet tekevät omat sopimuksensa valitun toimittajan kanssa.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen päätös hankinnasta on julkaistu 27.5.2026.

Hankinnan kilpailutukseen saatiin tarjoukset kahdelta yritykseltä: Tandem Health AB:lta ja Gosta Labs Oy:lta. Molemmat tarjoukset täyttivät tarjouspyynnön ehdot ja etenivät vertailuun.

Tarjouksia arvioitiin hinnan ja laadun perusteella. Laadun painoarvo oli 70 prosenttia ja hinnan 30 prosenttia. Vertailussa tarkasteltiin muun muassa ratkaisun käytettävyyttä, teknistä toteutusta ja toimittajan kykyä ottaa järjestelmä käyttöön.

Tandem Health AB sai vertailussa korkeimmat kokonaispisteet, yhteensä 98,36 pistettä. Gosta Labs Oy sai 96,68 pistettä. Tandem Health AB sai täydet pisteet hinnasta sekä parhaat pisteet ratkaisun toiminnallisesta laadusta ja käytettävyydestä.

Hankinnan kohteena on ohjelmistopalvelu, joka auttaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia kirjaamaan asiakas- ja potilastietoja tekoälyn avulla. Hankintaan sisältyvät myös käyttöönottoprojekti, tuki- ja ylläpitopalvelut sekä asiantuntijapalvelut.

– Länsi-Uudellamaalla on positiivisia kokemuksia tekoälyavusteisesta asiakas- ja potilastietojen kirjaamisesta. Kirjauksia ovat tehneet jo lukuisat eri sote-ammattilaiset, kuten esimerkiksi lääkärit, sosiaalityöntekijät, fysioterapeutit ja psykologit. Nyt tarkoitus on laajentaa tekoälyavusteinen kirjaaminen kaikkien sote-ammattilaistemme käyttöön ja vapauttaa ammattilaisten aikaa asiakastyöhön ja asiakkaan kohtaamiseen, sanoo Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen kehittämis- ja innovaatiojohtaja Nelli Myllylä.

Voittaneen tarjouksen vertailuhinta on Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle noin 2,1 miljoonaa euroa ja Etelä-Savon hyvinvointialueelle noin 1,7 miljoonaa euroa ilman arvonlisäveroa. Hinta sisältää käyttöönottoprojektin, neljän vuoden käyttöön liittyvät kustannukset sekä järjestelmän kehittämiseen varatut kustannukset.

Ratkaisu on tarkoitus ottaa käyttöön Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella vaiheittain vuosina 2026–2027.