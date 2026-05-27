Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue valitsi tekoälyratkaisun asiakas- ja potilaskirjauksiin
27.5.2026 14:55:19 EEST | Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde | Tiedote
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue on valinnut Tandem Health AB:n toimittamaan tekoälyavusteisen ratkaisun asiakas- ja potilastietojen kirjaamiseen. Ratkaisun tavoitteena on nopeuttaa kirjaamista ja vapauttaa ammattilaisten aikaa asiakastyöhön.
Hankinta tehtiin yhdessä Etelä-Savon hyvinvointialueen Eloisan kanssa. Molemmat hyvinvointialueet tekevät omat sopimuksensa valitun toimittajan kanssa.
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen päätös hankinnasta on julkaistu 27.5.2026.
Hankinnan kilpailutukseen saatiin tarjoukset kahdelta yritykseltä: Tandem Health AB:lta ja Gosta Labs Oy:lta. Molemmat tarjoukset täyttivät tarjouspyynnön ehdot ja etenivät vertailuun.
Tarjouksia arvioitiin hinnan ja laadun perusteella. Laadun painoarvo oli 70 prosenttia ja hinnan 30 prosenttia. Vertailussa tarkasteltiin muun muassa ratkaisun käytettävyyttä, teknistä toteutusta ja toimittajan kykyä ottaa järjestelmä käyttöön.
Tandem Health AB sai vertailussa korkeimmat kokonaispisteet, yhteensä 98,36 pistettä. Gosta Labs Oy sai 96,68 pistettä. Tandem Health AB sai täydet pisteet hinnasta sekä parhaat pisteet ratkaisun toiminnallisesta laadusta ja käytettävyydestä.
Hankinnan kohteena on ohjelmistopalvelu, joka auttaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia kirjaamaan asiakas- ja potilastietoja tekoälyn avulla. Hankintaan sisältyvät myös käyttöönottoprojekti, tuki- ja ylläpitopalvelut sekä asiantuntijapalvelut.
– Länsi-Uudellamaalla on positiivisia kokemuksia tekoälyavusteisesta asiakas- ja potilastietojen kirjaamisesta. Kirjauksia ovat tehneet jo lukuisat eri sote-ammattilaiset, kuten esimerkiksi lääkärit, sosiaalityöntekijät, fysioterapeutit ja psykologit. Nyt tarkoitus on laajentaa tekoälyavusteinen kirjaaminen kaikkien sote-ammattilaistemme käyttöön ja vapauttaa ammattilaisten aikaa asiakastyöhön ja asiakkaan kohtaamiseen, sanoo Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen kehittämis- ja innovaatiojohtaja Nelli Myllylä.
Voittaneen tarjouksen vertailuhinta on Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle noin 2,1 miljoonaa euroa ja Etelä-Savon hyvinvointialueelle noin 1,7 miljoonaa euroa ilman arvonlisäveroa. Hinta sisältää käyttöönottoprojektin, neljän vuoden käyttöön liittyvät kustannukset sekä järjestelmän kehittämiseen varatut kustannukset.
Ratkaisu on tarkoitus ottaa käyttöön Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella vaiheittain vuosina 2026–2027.
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut Espoon, Hangon, Inkoon, Karkkilan, Kauniaisten, Kirkkonummen, Lohjan, Raaseporin, Siuntion ja Vihdin asukkaille.
Lue lisää julkaisijalta Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde
Västra Nylands välfärdsområde valde AI-lösning för klient- och patientdokumentation27.5.2026 14:55:58 EEST | Tiedote
Västra Nylands välfärdsområde har valt Tandem Health AB som leverantör av en AI-assisterad lösning för dokumentation av klient- och patientuppgifter. Målet med lösningen är att påskynda dokumentationen och ge yrkespersonerna mer tid för kundarbete.
