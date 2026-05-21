Espoon Asunnot: Pääkaupunkiseutu tarvitsee lisää kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja

Gräsanportti 2:n 95 asuntoa täydentävät Espoon Asuntojen yli 17 000 vuokra-asunnon valikoimaa Espoossa.

– Pääkaupunkiseudun väestömäärä kasvaa tasaisesti. Alueelle muutetaan erityisesti työn ja opiskelun perässä. Palveluvoittoinen elinkeinorakenne, nuorten asukkaiden suuri määrä ja maahanmuutto vaativat alueelle lisää kohtuuhintaisia asuntoja. Vuokrausasteemme on lähes 98 prosenttia, mikä kertoo kysynnän vahvuudesta, Espoon Asuntojen toimitusjohtaja Jaakko Kammonen kertoo.

Julkisuudessa on viime aikoina esitetty epäilyjä vuokra-asuntotuotannon laadusta. Suomalainen lainsäädäntö ja rakennusmääräykset eivät kuitenkaan tee eroa omistusmuodon perusteella.

– Yleiset vaatimukset turvallisuudesta, käytettävyydestä ja kestävyydestä ovat samat vuokra- ja omistusasunnoille, Kammonen toteaa.

Gräsanportti 2 Olarissa



Gräsanportti 2:n urakasta vastasi PEAB Oy ja pääsuunnittelusta asuinkerrostaloihin erikoistunut arkkitehtitoimisto Hannunkari & Mäkipaja. Kolme 4–8-kerroksista taloa muodostavat kokonaisuuden, jonka asuntojen koot vaihtelevat 33 neliön yksiöistä 93,5 neliön perheasuntoihin.

– Rakennuspaikkana kalliotontti on aina ammatillisesti kiehtova. Toisaalta se antaa mahdollisuuksia yhdistää talo maisemaan ainutlaatuisesti. Kallion käsittelyssä tehtiin tarkkaa työtä, sillä sen alla kulkee kaupungin infrayhteyksiä, sanoo arkkitehti Veikko Mäkipaja.

Osoite Gräsanportti 2 kunnioittaa Espoon historiaa, sillä Gräsa oli yksi Espoon viidestä vanhasta kylästä 1500-luvulla.