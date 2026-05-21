Espoon Asunnot: Pääkaupunkiseutu tarvitsee lisää kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja

27.5.2026 14:49:10 EEST | Espoon Asunnot Oy | Tiedote

Espoon Asuntojen uusin kohde Gräsanportti 2 on valmistunut Olariin. Kolmen pistetalon kokonaisuus tuo 95 uutta vuokra-asuntoa pääkaupunkiseudulle, jossa kohtuuhintaisten kotien tarve on suuri.

Kerrostalo, taustalla pilvinen taivas.
Kuvassa Espoon Olariin valmistunut 95-asuntoinen kerrostalokohde. Kalle Särkkä

Gräsanportti 2:n 95 asuntoa täydentävät Espoon Asuntojen yli 17 000 vuokra-asunnon valikoimaa Espoossa.

– Pääkaupunkiseudun väestömäärä kasvaa tasaisesti. Alueelle muutetaan erityisesti työn ja opiskelun perässä. Palveluvoittoinen elinkeinorakenne, nuorten asukkaiden suuri määrä ja maahanmuutto vaativat alueelle lisää kohtuuhintaisia asuntoja. Vuokrausasteemme on lähes 98 prosenttia, mikä kertoo kysynnän vahvuudesta, Espoon Asuntojen toimitusjohtaja Jaakko Kammonen kertoo.

Julkisuudessa on viime aikoina esitetty epäilyjä vuokra-asuntotuotannon laadusta. Suomalainen lainsäädäntö ja rakennusmääräykset eivät kuitenkaan tee eroa omistusmuodon perusteella.

– Yleiset vaatimukset turvallisuudesta, käytettävyydestä ja kestävyydestä ovat samat vuokra- ja omistusasunnoille, Kammonen toteaa.

Gräsanportti 2 Olarissa


Gräsanportti 2:n urakasta vastasi PEAB Oy ja pääsuunnittelusta asuinkerrostaloihin erikoistunut arkkitehtitoimisto Hannunkari & Mäkipaja. Kolme 4–8-kerroksista taloa muodostavat kokonaisuuden, jonka asuntojen koot vaihtelevat 33 neliön yksiöistä 93,5 neliön perheasuntoihin.

– Rakennuspaikkana kalliotontti on aina ammatillisesti kiehtova. Toisaalta se antaa mahdollisuuksia yhdistää talo maisemaan ainutlaatuisesti. Kallion käsittelyssä tehtiin tarkkaa työtä, sillä sen alla kulkee kaupungin infrayhteyksiä, sanoo arkkitehti Veikko Mäkipaja.

Osoite Gräsanportti 2 kunnioittaa Espoon historiaa, sillä Gräsa oli yksi Espoon viidestä vanhasta kylästä 1500-luvulla.

Kerrostalo, taustalla pilvinen taivas.
Kolme uutta kerrostaloa, etualalla leikkipaikka, taustalla metsää.
Tyhjä kerrostaloasunto, jossa on vaaleat seinät ja vaalea puulattia.
Moderni keittiö ja avara oleskelutila uudessa asunnossa.
Kylpyhuone uudessa asunnossa: suihku, wc-istuin, pesuallaskaappi, vaaleat seinät ja laattalattia.
Moderneissa suihkutiloissa on kolme suihkua, seinät laatoitettu harmaalla ja valkoisella, puupenkin vieressä ikkuna.
Sauna, jossa on puinen lauteet ja kiuas.
Pyykkitupa uudessa Espoon Gräsanportti 2 -asuintalossa. Sisältää pesukoneita ja kuivausvälineitä.
Espoon Asunnot lyhyesti

Espoon Asunnot on kaupungin omistama vuokrataloyhtiö ja Espoon suurin vuokranantaja. Sillä on eri puolilla kaupunkia yli 17 000 kohtuuhintaista vuokra-asuntoa, joissa asuu noin 35 000 espoolaista. Vuonna 2025 yhtiön liikevaihto oli 175,4 miljoonaa euroa. Lisätietoja osoitteessa www.espoonasunnot.fi

