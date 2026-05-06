Metsien sijoitustuotto -13,0 prosenttia huhtikuussa 2026

Metsien sijoitustuotto -13,2 % maaliskuussa 2026 6.5.2026 13:33:15 EEST | Tiedote

Julkaisuvapaa 05.05.2026 klo 14.00 Suomen yksityismetsien puuntuotannon vuotuinen sijoitustuotto oli maaliskuussa -13,2 %. Tuotto jäi samalle tasolle kuin helmikuussa, jolloin tuotto oli -13,4 %. Laskelma vertaa viimeisen 12 kuukauden aikana saatua tuottoa periodia edeltävään arvoon kuukausiaineiston perusteella ja mahdollistaa tuoton jakamisen osatekijöihinsä. Tuottoa painoi edelleen kantorahatulojen supistuminen edelliseen vuoteen verrattuna. Hakkuut, kantohinnat ja metsänhoitokustannukset huomioiden metsänomistajalle kantorahatuloista koituva tuotto oli maaliskuussa -14,1 %. Toisaalta metsänomistajien puuvarojen karttuminen hakkuusäästöinä jyvittäen kasvukauden biologinen kasvu laskentaperiodille toi tuottoa noin prosentin verran ja kokonaistuotoksi tuloutui maaliskuussa -13,2 %. Sijoitustuotto vuoden alusta parani maaliskuussa tasoon -1,2 % verrattuna helmikuun lukuun -3,3 %. Tähän vaikuttivat lähinnä puun hintojen laskun pysähtyminen ja etenkin tukin hinnan hienoinen nousu. LUKE:n