Metsien sijoitustuotto -13,0 prosenttia huhtikuussa 2026
27.5.2026 14:36:50 EEST | Indufor Oy | Tiedote
Suomen yksityismetsien puuntuotannon vuotuinen sijoitustuotto oli huhtikuussa ‑13,0 prosenttia. Tuotto jäi samalle tasolle kuin maaliskuussa, jolloin tuotto oli ‑13,2 prosenttia. Laskelma vertaa viimeisen 12 kuukauden aikana saatua tuottoa periodia edeltävään arvoon kuukausiaineiston perusteella ja mahdollistaa tuoton jakamisen osatekijöihinsä. Tuottoa painoi edelleen kantorahatulojen supistuminen edelliseen vuoteen verrattuna.
Sijoitustuotto vuoden alusta parani huhtikuussa tasoon 0,8 prosenttia verrattuna helmikuun lukuun ‑1,2 prosenttia. Tähän vaikuttivat lähinnä puun hintojen kääntyminen nousuun kevään aikana.
Luonnonvarakeskuksen lakkautettua yksityismetsien puuntuotannon sijoitustuotto -tilaston julkaisemisen (https://www.luke.fi/fi/tilastot/metsa-sijoituskohteena-tilasto-lakkautettu/metsa-sijoituskohteena-2024) Indufor Oy jatkaa sitä Luonnonvarakeskuksen tuottamaan aineistoon perustuen. Yksityismetsiä Suomessa on noin 12,4 miljoonaa hehtaaria ja yksityisiä metsänomistajia noin 600 000. Laskentamenetelmä perustuu Montgomery-Vartia indeksiin, joka sallii tuoton jakamisen osatekijöihin konsistentisti. Indufor on siirtynyt kuukausiaineiston käyttöön, mikä mahdollistaa tarkemman mittauksen.
Suomen metsien muodostaessa noin 20 prosenttia EU:n puumarkkinoista tuottolaskelmaa voidaan pitää indikatiivisena laajemminkin. Lisäksi indeksiin välittyy informaatiota globaalilta kansainväliseltä markkinalta, joka ostaa yli 70 prosenttia maan metsäteollisuuden tuotannosta.
Vuonna 1980 perustettu Indufor Oy (www.induforgroup.com) on maailmanlaajuisesti tunnettu metsä- ja luonnonvarakysymysten asiantuntija, jolla on toimintaa viidellä mantereella. Yritys on palvellut yli tuhatta asiakasta ja henkilöstöllä on kenttäkokemusta yli sadasta maasta. Yhtiön palveluksessa on yli 60 työntekijää ja sen pääkonttori sijaitsee Helsingissä.
Lisätietoja:
Petteri Nuolivirta, liiketoimintajohtaja +358 40 716 4266, petteri.nuolivirta@induforgroup.com
Jarno Seppälä, toimitusjohtaja +358 40 551 5343, jarno.seppala@induforgroup.com
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Indufor Oy
Avkastningen på skogsinvesteringar uppgick till -13,2 % i mars 20266.5.2026 13:33:15 EEST | Pressmeddelande
Publiceringsförbud fram till den 5 maj 2026 kl. 13.00 CET I mars uppgick avkastningen på investeringar i finska privata skogar till -13,2 % jämfört med samma period föregående år. Avkastningen ligger därmed praktiskt taget på samma nivå som i februari, då den uppgick till -13,4 %. Beräkningen jämför den avkastning som en skogsägare erhållit under de senaste 12 månaderna med den föregående perioden. Avkastningen på skogsinvesteringar minskade till följd av att skogsägarens intäkter sjönk jämfört med föregående år. När det gäller skogsägarens intäkter var avkastningen -14,1 %, med hänsyn till avverkningsvolymer, avverkningspriser och skogsvårdskostnader. Å andra sidan genererade värdet från den biologiska tillväxten – exklusive avverkning – under växtsäsongen en avkastning på cirka en procent och mildrade en del av nedgången i avverkningsintäkterna, vilket resulterade i en total avkastning på -13,2 % i mars. Avkastningen på investeringar hittills under 2026, dvs den avkastning som ackumu
Metsien sijoitustuotto -13,2 % maaliskuussa 20266.5.2026 13:33:15 EEST | Tiedote
Julkaisuvapaa 05.05.2026 klo 14.00 Suomen yksityismetsien puuntuotannon vuotuinen sijoitustuotto oli maaliskuussa -13,2 %. Tuotto jäi samalle tasolle kuin helmikuussa, jolloin tuotto oli -13,4 %. Laskelma vertaa viimeisen 12 kuukauden aikana saatua tuottoa periodia edeltävään arvoon kuukausiaineiston perusteella ja mahdollistaa tuoton jakamisen osatekijöihinsä. Tuottoa painoi edelleen kantorahatulojen supistuminen edelliseen vuoteen verrattuna. Hakkuut, kantohinnat ja metsänhoitokustannukset huomioiden metsänomistajalle kantorahatuloista koituva tuotto oli maaliskuussa -14,1 %. Toisaalta metsänomistajien puuvarojen karttuminen hakkuusäästöinä jyvittäen kasvukauden biologinen kasvu laskentaperiodille toi tuottoa noin prosentin verran ja kokonaistuotoksi tuloutui maaliskuussa -13,2 %. Sijoitustuotto vuoden alusta parani maaliskuussa tasoon -1,2 % verrattuna helmikuun lukuun -3,3 %. Tähän vaikuttivat lähinnä puun hintojen laskun pysähtyminen ja etenkin tukin hinnan hienoinen nousu. LUKE:n
Finland: Forest Investment Return at -13.2% in March 20266.5.2026 13:33:15 EEST | Press release
Embargoed until 05 May 2026 at 13:00 CET In March, the return on investment of Finnish private forests was -13.2% year-on-year. Thus, the return remains practically at the same level with the February figure which was -13.4%. The calculation compares the return received by a forest owner during the last 12 months compared to the preceding period. The forest investment return decreased due to a reduction in the forest owner’s revenue compared to the previous year. In terms of revenue to the forest owner, the return was -14.1%, considering harvesting volumes, stumpage prices, and silviculture costs. On the other hand, the value due to biological growth – net of harvesting – during the growing season, generated a return of about one percent and mitigated a part of the decline in the stumpage revenue with the total return amounting to -13.2% in March. The return on investment since the start of the year improved in March to -1.2%, compared with -3.3% in February. This was mainly due to the
Avkastningen på skogsinvesteringar uppgick till -13,4 % i februari 202630.3.2026 11:45:49 EEST | Pressmeddelande
I februari var avkastningen på investeringar i finska privata skogar -13,4 % jämfört med samma period föregående år. Avkastningen fortsatte därmed att sjunka från januari månads siffra på -13,0 %. Beräkningen jämför den avkastning som en skogsägare erhållit under de senaste 12 månaderna med den föregående perioden. Metoden använder månadsdata och gör det möjligt att dela upp avkastningen i dess beståndsdelar. Avkastningen på skogsinvesteringar minskade på grund av skogsägarnas minskade intäkter. En mindre andel av skogarnas biologiska tillväxt avverkades och såldes, samtidigt som virkespriserna fortsatte den nedåtgående trenden som inleddes i augusti 2025. Sett till skogsägarnas intäkter från avverkningsrätt var avkastningen -14,4 %, med hänsyn tagen till avverkningsvolymer, avverkningspriser samt skogsvårdskostnader. På längre sikt är intäkterna från avverkningsavgifter en avgörande faktor för värdet på en skogsfastighet. Å andra sidan genererade ett värde baserat på den biologiska ti
Metsien sijoitustuotto -13,4 % helmikuussa 202630.3.2026 11:45:49 EEST | Tiedote
Suomen yksityismetsien puuntuotannon sijoitustuotto oli helmikuussa -13,4 % vuodessa. Tuotto on laskenut edelleen tammikuun luvusta -13,0 %. Laskelma vertaa viimeisen 12 kuukauden aikana saatua tuottoa periodia edeltävään arvoon kuukausiaineiston perusteella ja mahdollistaa tuoton jakamisen osatekijöihinsä. Sijoitustuottoja laski kantorahatulojen pienentyminen. Entistä pienempi osuus metsien biologisesta kasvusta realisoitiin hakkuina ja kassavirtana samalla kun puun hinnat jatkoivat elokuussa 2025 alkanutta laskuaan. Hakkuut, kantohinnat ja metsänhoitokustannukset huomioiden metsänomistajalle kantorahatuloista koituva tuotto oli helmikuussa -14,4 %. Pidemmällä aikavälillä kantorahatulo on keskeinen metsävarallisuuden arvon määre. Toisaalta metsänomistajien puuvarojen karttuminen hakkuusäästöinä jyvittäen kasvukauden biologinen kasvu laskentaperiodille toi tuottoa runsaan prosentin verran loiventaen hieman kokonaistuoton laskua, joka tuloutui helmikuussa lukuun -13,4 %. Vuoden 2026 YTD
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme