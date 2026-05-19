Antti Kaikkonen: Suomen oltava maailman turvallisin maa naisille – lähisuhdeväkivaltaan puututtava nykyistä kovemmin

27.5.2026 14:37:02 EEST | Suomen Keskusta r.p. | Tiedote

Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen vaatii määrätietoisia toimia naisiin kohdistuvan väkivallan ja erityisesti lähisuhdeväkivallan kitkemiseksi Suomesta.

– Suomen pitää olla maailman turvallisin maa naisille. Liian moni nainen joutuu elämään pelossa omassa kodissaan tai entisen kumppanin uhkaamana. Tänä vuonna Suomessa keskimäärin joka toinen viikko nainen on kuollut väkivallan seurauksena. Ei tällaista voi mitenkään hyväksyä, Kaikkonen sanoo.

Kaikkosen mukaan lähisuhdeväkivalta on yksi Suomen vakavimmista sisäisen turvallisuuden ongelmista, johon on puututtava nykyistä vahvemmin niin lainsäädännön, viranomaistoiminnan kuin palveluidenkin kautta.

– On kestämätöntä, että lähestymiskieltoja rikotaan toistuvasti ilman nopeita seurauksia. Väkivaltarikollisten valvontaa on tehostettava ja viranomaisten keinovalikoimaa vahvistettava, Kaikkonen linjaa.

Kaikkonen korostaa, että lähisuhdeväkivalta ei ole yksityisasia, vaan koko yhteiskunnan vastuulla oleva turvallisuuskysymys.

– Väkivalta ei ole ratkaisu yhteenkään ongelmaan. Perinteet, kulttuuri, uskonto, päihteet tai mustasukkaisuus eivät oikeuta väkivaltaa missään tilanteessa. Jokaisella on oikeus turvalliseen elämään ja kotiin ilman pelkoa, Kaikkonen sanoo.

Keskusta painottaa myös matalan kynnyksen palveluiden, turvakotipaikkojen ja väkivallan tunnistamisen vahvistamista koko Suomessa.

– Tarvitsemme lisää tukea uhreille, mutta myös toimia väkivallan kierteen katkaisemiseksi. Sosiaali- ja terveydenhuollon, koulujen ja viranomaisten osaamista väkivallan tunnistamisessa on vahvistettava entisestään, Kaikkonen toteaa.

Kaikkosen mukaan tavoitteeksi on asetettava, että Suomi on aidosti maailman turvallisin maa naisille, ja kaikille muillekin.

– Se vaatii päättäjiltä tekoja, ei pelkkiä juhlapuheita. Jokainen tässä maassa ansaitsee oikeuden elää turvallisesti kotona, työssä ja vapaa-ajalla, Kaikkonen sanoo.

Keskusta on 120-vuotias kansanliike, joka rakentaa politiikkansa ihmisen, ei järjestelmän tarpeille.

Keskustan Uusi Suunta Suomelle -ohjelma: "Tavoitteemme on, että Suomi on vuonna 2030 maailman turvallisin maa" 18.5.2026 08:11:26 EEST | Tiedote

“Keskustan visiossa Suomi on maa, jossa voi nukkua yönsä rauhassa ja jossa toivo ja mahdollisuudet ovat aina pelkoa ja uhkia suurempia.” “Tavoitteenamme on, että Suomi on vuonna 2030 maailman turvallisin maa.” “Keskustan Suomi 2030 on maa, joka on lopulta päättänyt olla enemmän kuin osiensa summa – maa, jossa ihmiset kokevat kulkevansa samaan suuntaan, rinnakkain, eivät toisiaan vasten.” Näillä sanoilla Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen summaa puolueen Uusi Suunta Suomelle -ohjelmaa, joka kokoaa Keskustan ratkaisuesitykset Suomen suurimpiin tulevaisuuskysymyksiin.

