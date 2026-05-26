Breakfestival kutsuu kokemaan merellisen Helsingin aamut
27.5.2026 15:10:17 EEST | Helsingin Kaupunkitilat Oy | Tiedote
Uusi viikon mittainen festivaali kutsuu kokemaan Helsingin merellisen ydinkeskustan aamut sekä esittelee Vanhan kauppahallin vieressä sijaitsevan Lyypekinlaiturin uutena tapahtumapaikkana.
Kesäkuun ensimmäisellä viikolla järjestettävä Breakfestival levittäytyy Helsingin merelliseen ydinkeskustaan ohjelmalla, jossa yhdistyvät musiikki, keholliset kokemukset, keskustelut sekä yhteiset aamun kohtaamiset. Kaikki ohjelmasisällöt ovat kävijöille ilmaisia. Samalla voi pysähtyä aamiaiselle niin sunnuntaiseen kohtaamispöytään kuin alueen kahviloihin ja ravintoloihinkin.
– Breakfestival juhlistaa Helsingin merellisen ydinkeskustan aamun paikkoja – Kauppatoria, Vanhaa kauppahallia ja Torikortteleita. Haluamme kutsua ihmiset katsomaan tuttua kaupunkia uusin silmin ja löytämään omat suosikkinsa, sanoo Helsingin Kaupunkitilat Oy:n projektipäällikkö Sonja Immonen.
– Merellinen keskusta rakastettujen historiallisten kaupunkitilojen ympärillä kehittyy tulevina vuosina paljon. Breakfestivalilla haluamme nostaa esiin erityisesti alueen ainutlaatuisen aamutunnelman.
Elämyksiä aina äänimaljoista aamuklubeihin
Breakfestival levittäytyy 1.–7.6.2026 paikkoihin, joissa kaupunki on liikkeessä jo varhain aamulla: Kauppatorille, Vanhan kauppahallin ympäristöön ja Torikortteleiden sisäpihoille. Samalla festivaali esittelee Vanhan kauppahallin kupeessa sijaitsevan Lyypekinlaiturin kuluvan kesän uutena tapahtumapaikkana.
Ohjelmassa koetaan muun muassa taijita, joogaa, äänimaljarentoutusta, ambient-äänimaisemia sekä Suomalaisen barokkiorkesterin konsertti. Festivaalin päätöspäivänä Torikortteleiden sisäpihalla järjestettävä Aamuklubi yhdistää DJ-musiikin, tanssin ja ohjatun liikkeen ainutlaatuiseksi elämykseksi keskellä kaupunkia. Itämeren tilaa käsittelevät keskustelut toteutetaan yhteistyössä John Nurmisen Säätiön kanssa.
Breakfestivalin ohjelma
Ma 1.6.
9.00–10.00 Yoichi Kamimuran ambient-äänimaisemat & Anna Anttilan kuvataidepiste, Keisarinluodonlaituri
ti 2.6.
9.30–11.30 Aamuhoiva: liikettä ja äänimaljoja: Simo Vassinen & Jaako Hurme, Lyypekinlaituri
ke 3.6.
10–10.45 Suomalainen barokkiorkesteri: Barokin sydän, Keisarinluodonlaituri
to 4.6.
9.00–9.45 Meriajokas ja rakkohauru kertovat meren tilasta / Miina Mäki, ohjelmapäällikkö,
Lyypekinlaiturin tapahtumateltta
10.30–12.00 Itämeri – mitä näen, mitä kuulen, mitä haistan ja mitä tunnen? / Dialogi-keskustelutilaisuus, Lyypekinlaiturin tapahtumateltta
(Yhteistyössä John Nurmisen säätiö)
pe 5.6.
8.00–9.00 Taijia: ITCCA Finland, Keisarinluodonlaituri
9.00–10.00 Joogaa: Anna-Maija Varis, Lyypekinlaituri
la 6.6.
9.00–12.00 PRO Kädentaitajat käsityöpajat, Lyypekinlaiturin tapahtumateltta
9.30–12.00 Suomen muotoilukasvatusseuran muotoilumiekkari, Kaupungintalon sisäpiha
10.00 alkaen Taidepölkky-työnäytös: Kaisla Ranta, Felix Bardy, Laura Lehtinen, Olga Sophia Kauppinen, Goviniuksen piha, Torikorttelit
11.00–11.45 Laula elämän puolesta: ilmastoaiheiset yhteislaulut, Mantan aukio
su 7.6.
8.00–12.30 Aamuklubi: auringonnousun hetki tanssille, musiikille ja keholliselle läsnäololle DJ-musiikin ja ohjatun liikkeen sekä tanssin siivittämänä, Kaupungintalon sisäpiha, Torikorttelit
- 8.30 Transformative Dance: Anna-Maija Varis & DJ Victoria
- 9.30 Re:sonance: Essi Mikkola
- 10.45 Clubbing 101: Sophia Wekesa
10.00–13.00 Kohtaamispöytä, Lyypekinlaiturin tapahtumateltta
Lue lisää tapahtumasta: https://kaupunkitilat.fi/breakfestival/
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Minna KorpimiesHelsingin Kaupunkitilat Oy / Vt. viestintäpäällikköPuh:+358 50 387 7325minna.korpimies@kaupunkitilat.fi
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
Helsingin Kaupunkitilat Oy vuokraa ja kehittää kaupungin kulttuurihistoriallisesti merkittäviä tiloja, alueita ja kauppapaikkoja. Yhtiön omistaa Helsingin kaupunki. Kohteitamme ovat Torikorttelit, Teurastamo, Tukkutorin alue, Hakaniemen kauppahalli, Vanha kauppahalli, Hietalahden kauppahalli sekä torit. Tehtävänämme on kasvattaa Helsinkiä vetovoimaisemmaksi ja kilpailukykyisemmäksi kehittämällä kaupunki- ja ruokakulttuuria, sekä tori- ja kauppahallitoimintaa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin Kaupunkitilat Oy
Harjun vanhasta ruumishuoneesta uudenlainen kulttuurikeidas kesäksi – Harjun Mori viettää avajaisia 29.5.26.5.2026 14:47:13 EEST | Tiedote
Harjun vanha ruumishuone herää eloon kulttuurin, musiikin ja luovien tekijöiden kesäkotina. Musiikin, tapahtumien, designmyymälän, kahvilan ja wine barin yhdistävä kulttuurikeidas Harjun Mori on samalla kokeilu luovan työn uudenlaisesta ansaintamallista.
Ufon Laulukerhot tuovat nimekkäät artistit Teurastamon kesäiltoihin21.5.2026 14:13:55 EEST | Tiedote
Ufo Mustosen legendaariset Laulukerhot järjestetään kesällä 2026 Teurastamon tunnelmallisella pihalla Helsingissä. Intiimien liveiltojen artistivieraina vierailevat kesän mittaan Laura Moisio, Kanerva, Tuure Kilpeläinen, Kauko Röyhkä ja Emilia Sisco. Kaikkiin tapahtumiin on vapaa pääsy.
Korealaisia leivonnaisia, blinejä ja artesaanisuklaata – Teurastamon Pääsiäismarkkinat kokoaa kevään maut yhteen24.3.2026 11:25:10 EET | Tiedote
Teurastamon pääsiäismarkkinat järjestetään lauantaina 28.3.2026 klo 11–18 Helsingin Teurastamolla. Maksuton koko perheen tapahtuma kokoaa yhteen runsaan joukon ruokatuottajia, käsityöläisiä ja pääsiäistunnelmaa. Palmusunnuntain aattona järjestettävillä markkinoilla on lapsille tarjolla maksuton virpomisoksatyöpaja Skidit-kollektiivin luotsaamana.
Harjun ruumishuoneen kokeilukäytöstä positiivisia tuloksia – ensi kesän toimijahaku on nyt auki17.3.2026 14:42:25 EET | Tiedote
Helsingin Kaupunkitilat Oy avasi pitkään tyhjillään olleen Harjun vanhan ruumishuoneen kokeilukäyttöön viime elokuussa. Rakennuksen käyttöönotto on tuonut alueelle mukavaa elämää ja positiivisia kohtaamisia, mutta myös parantanut ympäristön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.
Taiteen kimppakämppä HARJU ROOMIES tuo kuoleman teemat Harjun vanhalle ruumishuoneelle4.2.2026 09:17:54 EET | Tiedote
HARJU ROOMIES on monitaiteellinen näyttely- ja esityskokonaisuus Harjun vanhalla ruumishuoneella 7.–28.2.2026. Forum Boxin jäsentaiteilijoiden ryhmänäyttelyn lisäksi ”taiteen kimppakämppään” asettuvat helmikuuksi Jenni Kivelä & Kiltit ihmiset, Höyhentämö sekä Recover Laboratory.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme