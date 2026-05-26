Breakfestival kutsuu kokemaan merellisen Helsingin aamut

27.5.2026 15:10:17 EEST | Helsingin Kaupunkitilat Oy | Tiedote

Uusi viikon mittainen festivaali kutsuu kokemaan Helsingin merellisen ydinkeskustan aamut sekä esittelee Vanhan kauppahallin vieressä sijaitsevan Lyypekinlaiturin uutena tapahtumapaikkana.

Kerttu Penttilä

Kesäkuun ensimmäisellä viikolla järjestettävä Breakfestival levittäytyy Helsingin merelliseen ydinkeskustaan ohjelmalla, jossa yhdistyvät musiikki, keholliset kokemukset, keskustelut sekä yhteiset aamun kohtaamiset. Kaikki ohjelmasisällöt ovat kävijöille ilmaisia. Samalla voi pysähtyä aamiaiselle niin sunnuntaiseen kohtaamispöytään kuin alueen kahviloihin ja ravintoloihinkin. 

– Breakfestival juhlistaa Helsingin merellisen ydinkeskustan aamun paikkoja – Kauppatoria, Vanhaa kauppahallia ja Torikortteleita. Haluamme kutsua ihmiset katsomaan tuttua kaupunkia uusin silmin ja löytämään omat suosikkinsa, sanoo Helsingin Kaupunkitilat Oy:n projektipäällikkö Sonja Immonen.

– Merellinen keskusta rakastettujen historiallisten kaupunkitilojen ympärillä kehittyy tulevina vuosina paljon. Breakfestivalilla haluamme nostaa esiin erityisesti alueen ainutlaatuisen aamutunnelman.

Elämyksiä aina äänimaljoista aamuklubeihin

Breakfestival levittäytyy 1.–7.6.2026 paikkoihin, joissa kaupunki on liikkeessä jo varhain aamulla: Kauppatorille, Vanhan kauppahallin ympäristöön ja Torikortteleiden sisäpihoille. Samalla festivaali esittelee Vanhan kauppahallin kupeessa sijaitsevan Lyypekinlaiturin kuluvan kesän uutena tapahtumapaikkana.

Ohjelmassa koetaan muun muassa taijita, joogaa, äänimaljarentoutusta, ambient-äänimaisemia sekä Suomalaisen barokkiorkesterin konsertti. Festivaalin päätöspäivänä Torikortteleiden sisäpihalla järjestettävä Aamuklubi yhdistää DJ-musiikin, tanssin ja ohjatun liikkeen ainutlaatuiseksi elämykseksi keskellä kaupunkia. Itämeren tilaa käsittelevät keskustelut toteutetaan yhteistyössä John Nurmisen Säätiön kanssa.

Breakfestivalin ohjelma


Ma 1.6.
9.00–10.00 Yoichi Kamimuran ambient-äänimaisemat & Anna Anttilan kuvataidepiste, Keisarinluodonlaituri

ti 2.6.
9.30–11.30 Aamuhoiva: liikettä ja äänimaljoja: Simo Vassinen & Jaako Hurme, Lyypekinlaituri 

ke 3.6.
10–10.45 Suomalainen barokkiorkesteri: Barokin sydän, Keisarinluodonlaituri

to 4.6.
9.00–9.45 Meriajokas ja rakkohauru kertovat meren tilasta / Miina Mäki, ohjelmapäällikkö, 
Lyypekinlaiturin tapahtumateltta 
10.30–12.00 Itämeri – mitä näen, mitä kuulen, mitä haistan ja mitä tunnen? / Dialogi-keskustelutilaisuus, Lyypekinlaiturin tapahtumateltta 
(Yhteistyössä John Nurmisen säätiö)

pe 5.6.
8.00–9.00 Taijia: ITCCA Finland, Keisarinluodonlaituri
9.00–10.00 Joogaa: Anna-Maija Varis, Lyypekinlaituri

la 6.6.
9.00–12.00 PRO Kädentaitajat käsityöpajat, Lyypekinlaiturin tapahtumateltta 
9.30–12.00 Suomen muotoilukasvatusseuran muotoilumiekkari, Kaupungintalon sisäpiha
10.00 alkaen Taidepölkky-työnäytös: Kaisla Ranta, Felix Bardy, Laura Lehtinen, Olga Sophia Kauppinen, Goviniuksen piha, Torikorttelit 
11.00–11.45 Laula elämän puolesta: ilmastoaiheiset yhteislaulut, Mantan aukio 

su 7.6.
8.00–12.30 Aamuklubi: auringonnousun hetki tanssille, musiikille ja keholliselle läsnäololle DJ-musiikin ja ohjatun liikkeen sekä tanssin siivittämänä, Kaupungintalon sisäpiha, Torikorttelit 

  • 8.30 Transformative Dance: Anna-Maija Varis & DJ Victoria 
  • 9.30 Re:sonance: Essi Mikkola 
  • 10.45 Clubbing 101: Sophia Wekesa


10.00–13.00 Kohtaamispöytä, Lyypekinlaiturin tapahtumateltta

Lue lisää tapahtumasta: https://kaupunkitilat.fi/breakfestival/ 

Simo Vassisen ja Jaakko Hurmeen moniaisteinen äänihoivasessio kutsuu heräämään yhdessä äänimaljojen, syntikoiden, lempeän liikkeen, meditaation ja kirjoittamisen saattelemana.
Suomalainen barokkiorkesteri esiintyy keskiviikkoaamuna Keisarinluodonlaiturilla
RE:SONANCE on DJ-vetoinen äänimeditaatiokokemus, joka keskittyy musiikin syväkuunteluun ja koko kehon rentouttamiseen. Tilaisuuden aikana asetutaan makoilemaan, ja uppoudutaan kehossa väriseviin äänimaisemiin sekä yksinkertaisiin maadoittumistekniikoihin. Pehmeät alustat ja tyynyt löytyvät tilasta. Tapahtuman ohjaa DJ Essi Eirene.
Helsingin Kaupunkitilat Oy vuokraa ja kehittää kaupungin kulttuurihistoriallisesti merkittäviä tiloja, alueita ja kauppapaikkoja. Yhtiön omistaa Helsingin kaupunki. Kohteitamme ovat Torikorttelit, Teurastamo, Tukkutorin alue, Hakaniemen kauppahalli, Vanha kauppahalli, Hietalahden kauppahalli sekä torit. Tehtävänämme on kasvattaa Helsinkiä vetovoimaisemmaksi ja kilpailukykyisemmäksi kehittämällä kaupunki- ja ruokakulttuuria, sekä tori- ja kauppahallitoimintaa.

