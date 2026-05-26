Schneider Electric kannustaa EU:ta vauhdittamaan energiamurrosta: ”Itsetyytyväisyys on Euroopan suurin energiariski”

Schneider Electric muistuttaa, että nykyisten onnistuneiden toimien lisäksi Euroopan unionin tulee parantaa joustavuuttaan panostamalla entistä enemmän energiatehokkuuteen ja sähköistämiseen.

Tilannetta voitaisiin parantaa tarjoamalla yrityksille kohdennettua taloudellista tukea ja kannustimia akuuttien energiansäästötoimenpiteiden toteuttamiseen.

Vanhentunut energiaverojärjestelmä on lopetettava, sillä se suosii edelleen fossiilisia polttoaineita puhtaan ja tehokkaasti tuotetun energian sijaan.

Kansainvälinen energiateknologiajohtaja Schneider Electric kehottaa viiden kohdan linjauksessaan EU:ta edistämään nopeasti energiatehokkuutta ja sähköistämistä, sillä muita skaalautuvia, paikallisia ja vastuullisia tapoja vastata energian hintojen epävakauteen ei ole.

Maailmanlaajuisten energianhintojen odotetaan nousevan tänä vuonna 24 prosenttia, mikä on suurin hintapiikki vuoden 2022 jälkeen. Eurooppa on erityisen haavoittuvainen, sillä sen energiakustannukset ovat tyypillisesti kahdesta neljään kertaa korkeammat kuin muilla suurilla alueilla.

Tästä syystä Schneider Electric kehottaa päätöksentekijöitä muuttamaan suhtautumistaan energiatehokkuuteen ja sähköistämiseen, joiden edistämistä ei voi enää pitää ilmastonmuutoksen torjunnan lisätoimenpiteinä. Energiatoimenpiteiden vauhdittaminen voi tuoda vähintään 250 miljardin euron säästöt vuoteen 2040 mennessä. Lisäksi se vähentää energiankulutusta ja riippuvuutta fossiilisista polttoaineista sekä vahvistaa EU:n kilpailukykyä.

Euroopan energiamalli on edelleen haavoittuvainen: lähes 60 prosenttia EU:n kulutuksesta katetaan tuontienergialla, jonka hinta vuonna 2025 oli 336,7 miljardia euroa. Kotitaloudet, teollisuus ja julkiset palvelut ovat siksi alttiita epävakaiden polttoainemarkkinoiden ja geopoliittisten häiriöiden vaikutuksille.

Schneider Electricin viiden kohdan linjaus: suositukset Euroopan komissiolle ja EU:n jäsenvaltioille

1. Energiatehokkuusratkaisut, joissa on lyhyt investoinnin takaisinmaksuaika

Yrityksille tarvitaan tukea ja kannustimia, jotta ne voisivat ottaa laajasti käyttöön itsensä nopeasti takaisin maksavia energiatehokkuusratkaisuja. Todistetusti toimivat ratkaisut vähentävät energiankulutusta jo muutamassa kuukaudessa.

Rakennukset: Yrityksille voitaisiin myöntää korottomia lainoja, joilla laajennetaan verkkoon liitettyjen ohjausjärjestelmien ja rakennusten energianhallinnan käyttöä. Lämmityksen, jäähdytyksen, ilmanvaihdon ja valaistuksen optimointi onnistuisi reaaliajassa, mikä alentaa heti kustannuksia ja luo valmiuden sähkölämmitykseen ja kysyntäjoustoon. Näillä toimilla voitaisiin vähentää EU:n kokonaisenergiankulutusta 5–6 prosenttia.

Teollisuus: Kohdennettua tukea tarvitaan erityisesti pk-yrityksille, jotta ne voivat toteuttaa myös muita kuin kustannuksiltaan vähäisiä toimenpiteitä. Ajan mittaan säästöt voivat olla jopa 30 prosenttia, ja toimenpiteet luovat perustan digitalisoidulle tuotannolle.

2. EU:n direktiivien nopea ja tiukka toimeenpano

Energiatehokkuusdirektiivi (EED) ja rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (EPBD) on pantava täysimääräisesti täytäntöön, jotta niiden hyödyt saadaan lyhyellä aikavälillä käyttöön mahdollisissa kriisitilanteissa.

EPBD:n mukaiset rakennusautomaatio- ja ohjausjärjestelmät tulee ottaa nopeasti käyttöön, sillä ne voivat tuottaa 450 terawattitunnin suuruiset vuotuiset energiansäästöt, 64 miljoonan tonnin CO₂-säästöt ja 36 miljardin euron vähennykset energiakustannuksissa.

EED:n mukaisia energiakatselmuksia tulee vahvistaa vaatimalla suositusten noudattamista. Toimenpiteet tulee aloittaa pk-yrityksistä, joita tuetaan leasing- ja energy-as-a-service-rahoituksella.

3. Sähköistämisen nopeuttaminen kohdennetuilla kannustimilla

Vaikka uusiutuvaa sähköä tuotetaan yhä enemmän, suureen osaan EU:n energiankysynnästä vastataan fossiilisilla polttoaineilla. Bensiinikäyttöiset ajoneuvot ja kotien lämmittäminen kaasulla jättävät Euroopan tuontienergian ja hintavaihteluiden armoille.

Vahvempi sähköistäminen integroi uusiutuvat energialähteet tehokkaammin käyttöön ja vähentää fossiilisten polttoaineiden hintavaihteluista aiheutuvia haittoja. Euroopassa sähköistämisaste on jämähtänyt 21 prosenttiin (esimerkiksi Kiina on 10 prosenttia edellä), mutta oikeilla toimenpiteillä suunta on mahdollista muuttaa.

Lämpöpumppujen asentamista tulee lisätä laajasti. Tavoitteena tulee olla miljoona asennusta vuosittain aina vuoteen 2030 asti. Tämä edellyttää tukitoimia, joiden avulla alkuinvestointia voidaan pienentää.

Liikenteen nopeampi sähköistäminen vaatii kohdennettuja toimenpiteitä sekä kannustimia, jotka nopeuttavat yritysten ajoneuvokannan sähköistämistä ja auttavat laajentamaan käytettyjen sähköautojen markkinoita.

4. Kysynnän siirtäminen fossiilisista polttoaineista puhtaaseen sähköön verotuksen ja rahoituksen avulla

Schneider Electric kehottaa päätöksentekijöitä tekemään sähköistämisestä taloudellisesti houkuttelevaa.

Julkisen rahoituksen saatavuutta tulee suunnata uusiin kohteisiin ja sen hakemista pitää virtaviivaistaa, jotta sähköistäminen etenee tehokkaasti. Rahoituksessa on huomioitava myös EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen kautta saatu rahoitus sekä päästökauppajärjestelmän tulot.

Kaasun hinnan väliaikaiset tukirajat tai tuet on pidettävä mahdollisimman pieninä ja kestoltaan rajattuina, koska ne viivästyttävät investointeja puhtaiden energialähteiden kehittämiseen.

5. Omatuotannon, joustavuuden ja älykkäiden verkkojen hyödyntäminen

Energian joustavan käytön ja varastoinnin sekä digitaalisten ratkaisujen lisäämistä on tuettava poistamalla esteitä ja luomalla kannustimia. Tämä tasoittaa kysyntähuippuja ja madaltaa järjestelmäkustannuksia.

Rakennusten ja teollisuuden toiminnan parantaminen aurinkopaneeleilla, energian varastoinnilla ja digitaalisilla ohjausjärjestelmillä sekä tukemalla kysyntäjoustoa.

Älymittareiden nopea ja laadukas käyttöönotto, joka toteutetaan toiminnallisuus, reaaliaikainen seuranta ja yhteensopivuus edellä. Muutoksessa etusijalla ovat suuret liikerakennukset, teollisuus ja sähköautojen latausratkaisut.

Sähköverkon digitalisointi ja älykkäämpi verkkojen suunnittelu. Tähän sisältyvät verkkoa parantavien teknologioiden tuki, tulosperusteiset KPI:t ja tariffirakenteet, jotka palkitsevat energian kulutuspiikkien tasoittamisesta ja verkon kuormitusta vähentävästä käytöstä.

Schneider Electric Finlandin toimitusjohtaja Jani Vahvanen muistuttaa, että energiatehokkuuden ja sähköistämisen edistäminen ovat yhtä ajankohtaisia aiheita nyt kuin vuoden 2022 energiakriisin aikaan.

– Schneider Electric haluaa muistuttaa päättäjiä, että ratkaisun avaimet ovat samat kuin ennenkin. Eurooppa on horjunut energiakriisistä toiseen ilman suurta edistystä, vaikka toimenpiteitä tarvitaan energian hintashokeilta suojautumiseen ja kustannusten hillitsemiseen. Kehityksen hitaus tekee EU:n yrityksistä, kotitalouksista ja teollisuudesta haavoittuvia, Vahvanen kertoo.

– Itsetyytyväisyys on Euroopan suurin energiariski, eikä Suomessakaan ole varaa jäädä laakereille lepäämään. Tuet energiakustannusten nousun tavoittamiseen ovat kuin laastareita, jotka eivät riitä parantamaan tilannetta. Eurooppa tarvitsee rakenteellisen muutoksen, joka kannustaa ottamaan käyttöön puhtaita teknologiaratkaisuja. Ainoastaan tällä tavoin yritykset ja kotitaloudet voivat muuttaa energiankäyttötapojaan pysyvästi. Tarvitsemme politiikkaa, joka edistää Euroopassa ja Euroopalle rakennettua energiajärjestelmää. Näin voimme suojautua energian hinnan vaihteluilta, mahdollistaa puhtaan ja luotettavan energiansaannin sekä varmistaa, että Euroopan kilpailukyky säilyy, Vahvanen korostaa.

