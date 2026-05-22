Toimittaja, lähde mukaan Strasbourgiin seuraamaan Euroopan parlamentin täysistuntoa
28.5.2026 08:00:00 EEST | Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto | Tiedote
Matkan aikana toimittajat saavat mahdollisuuden seurata paikan päällä Euroopan parlamentin työtä, tavata parlamentin jäseniä ja lisätä tietouttaan EU-päätöksenteosta. Toimittajilla on myös aikaa tehdä haastatteluita ja uutisoida viikon ajankohtaisista tapahtumista.
Haku koskee syys-, loka-, marras- ja joulukuun 2026 täysistuntoja Strasbourgissa:
- 14.–17.9.2026
- 19.–22.10.2026
- 23.–26.11.2026
- 14.–17.12.2026
Euroopan parlamentti maksaa kohtuulliset matkakustannukset economy-luokassa sekä majoituksen (Strasbourgin toimittajamatkojen osalta kiinteä korvaus 180 euroa/yö majoitusta ja muita kuluja varten). Matkakulut korvataan jälkikäteen.
Voit hakea matka-apurahaa täyttämällä hakulomakkeen viimeistään sunnuntaihin 14.6. mennessä:
Euroopan parlamentin Suomen-toimisto myöntää matka-apurahoja toimittajille, jotka työskentelevät matkan aikana Julkisen sanan neuvoston alaisille medioille.
Toimittajat ovat tervetulleita tutustumaan Euroopan parlamentin täysistuntoihin myös tiedotusvälineen tai toimittajan omalla kustannuksella.
Pia SiitonenLehdistötiedottaja
Euroopan parlamentin Suomen-toimisto
Roosa PurhonenLehdistötiedottaja
Euroopan parlamentin Suomen-toimisto
Muistutus: EU-afterit kesätoimittajille keskiviikkona 3.6.202622.5.2026 10:29:55 EEST | Kutsu
Mitä tehdä, jos työpöydälle putoaa EU-aihe? Miten uutisoida EU-asioista ymmärrettävästi ja kiinnostavasti eri kanaviin? Tule oppimaan EU-uutisoinnista Euroopan komission ja Euroopan parlamentin kesätoimittajatilaisuuteen!
Strategisten alojen suojaaminen riskialttiilta ulkomaisilta sijoituksilta19.5.2026 14:57:23 EEST | Tiedote
Parlamentti hyväksyi tiistaina lain, jolla parannetaan ulkomaisten sijoitusten seurantaa ja ehkäistään näin turvallisuusriskejä.
Första pristagarna tilldelas Europeiska förtjänstorden19.5.2026 14:43:16 EEST | Pressmeddelande
På tisdagen tilldelades de första pristagarna Europeiska förtjänstorden för sina betydande insatser för att främja EU:s integration och värden.
Euroopan ansioritarikunta: ensimmäiset jäsenet saivat tunnustukset19.5.2026 14:43:16 EEST | Tiedote
Ensimmäiset Euroopan ansioritarikunnan tunnustukset Euroopan yhdentymisen ja arvojen edistämisestä myönnettiin tiistaina parlamentin täysistunnossa.
Europaparlamentet: Översikt av plenarsammanträdet 18–21 maj 2026 i Strasbourg13.5.2026 16:25:01 EEST | Pressmeddelande
Europeiska förtjänstorden: utdelningsceremoni På tisdag klockan 11.30 tilldelas de första pristagarna Europeiska förtjänstorden som ett erkännande av betydande insatser för att främja den europeiska integrationen och demokratin. Skydda EU:s strategiska sektorer mot riskfyllda utländska investeringar På tisdag väntas Europaparlamentet ge sitt slutgiltiga godkännande till nya EU-regler om granskning av utländska investeringar för att förebygga säkerhetsrisker. EU:s hantering av situationen i Mellanöstern På tisdag väntas ledamöterna fråga ut EU:s utrikeschef Kaja Kallas om EU:s strategi för de pågående kriserna i Mellanöstern. Nya inkomstkällor för EU:s budget På onsdag diskuterar Europaparlamentet alternativa finansieringsmöjligheter för EU:s långtidsbudget, bland annat från onlinespel, med företrädare för EU-kommissionen. EU:s stålindustri: nya skyddsåtgärder mot global överkapacitet På tisdag röstar Europaparlamentet om uppdaterade EU-skyddsåtgärder för stålbranschen för att hantera d
