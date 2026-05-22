Raitiovaunuhankinnan toimitusaikataulu
27.5.2026 16:40:40 EEST | Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy | Tiedote
Julkisuudessa on viime päivinä esitetty arvioita, joiden mukaan Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n raitiovaunuhankinnan ratkaisu johtaisi välittömiin henkilöstövaikutuksiin tarjouskilpailuun osallistuneen yrityksen tehtaalla.
Hankinnan toimitusaikataulu on seuraava:
Esisarjan vaunut valmistetaan ja toimitetaan vaiheittain vuosina 2029–2030, ja varsinainen sarjatuotanto ajoittuu vuosille 2031–2034.
Hankintasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen käynnistyy ensin vaunujen suunnittelu- ja toteutuksen valmisteluvaihe. Varsinainen valmistustyö raitiovaunutehtaalla alkaa vasta tämän jälkeen, yli kahden vuoden kuluttua sopimuksen allekirjoittamisesta.
Tällä hankinnalla ei siten ole välittömiä työllisyysvaikutuksia minkään tarjoajan tämänhetkiseen tehdastoimintaan.
Antti NousiainenKaupunkiliikenne Oy, omaisuudenhallintayksikön johtajaPuh:040 579 6074antti.nousiainen@kaupunkiliikenne.fi
