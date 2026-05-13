HSL:n hallituksen päätöksiä 26.5.2026
27.5.2026 16:29:43 EEST | HSL Helsingin seudun liikenne | Tiedote
HSL:n hallitus kokoontui tiistaina 26. toukokuuta. Ratkaistavana oli muun muassa kaksi bussiliikenteen kilpailutusta elokuussa 2027 käynnistyvästä liikennöinnistä. Lisäksi hallitus lähetti HSL:n omistajakuntiin lausuntopyynnön toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnoksesta 2027-2029. Pöydälle jäivät Länsi-Helsingin linjastosuunnitelma, lausunto raitiovaunujen hankesuunnitelmasta sekä HSL:n selvitys raitiovaunujen tilaajavärityksestä.
Länsi-Helsingin linjastosuunnitelma
Asia jäi pöydälle.
Lausuntopyyntö alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2027-2029
HSL pyytää jäsenkunniltaan lausuntoja muun muassa liikenteen palvelutasosta, lippujen hinnoittelusta, kuntaosuuksista ja päästötavoitteiden kiristämiseen tähtäävistä kustannusvaikutuksista meneillään olevan strategiakauden aikana.
Bussiliikenteen kilpailukierroksen 61c / 2025 (kohde 306) ratkaisu
HSL järjesti alkuvuonna 2026 bussiliikenteen tarjouskilpailun Helsingin ja Vantaan linjoista, joiden liikennöinti alkaa elokuussa 2027. Kohteeseen kuuluvat linjat 63, 69, 70, 77N, 78N ja 431N. Linjojen liikennöitsijäksi valittiin Koiviston Auto Helsinki Oy. Tarjouskilpailulle asetettu päästövähenemätavoite 80 prosenttia ylittyy, koska sähköbusseilla liikennöidään noin 92 prosenttia kilpailun kohteena olleesta liikenteestä. Kilpailutetun liikennekokonaisuuden kustannukset laskevat nykytilanteeseen verrattuna arviolta 6,7 prosentilla. Sopimuskausi on 7 vuotta, ja siihen sisältyy mahdollisuus enintään kolmen vuoden jatkoon.
Bussiliikenteen kilpailukierroksen 63 / 2026 ratkaisu
Kilpailutuksessa olivat mukana pääosin Itä-Helsingin, Vuosaaren ja Mellunkylän alueilla linjat 94B, 701, 702, 805, 808, 812, 813, 814, 815, 816, 817 ja 818. Linjojen liikennöitsijäksi elokuusta 2027 alkaen valittiin V-S Bussipalvelut Oy. Kilpailukohteeseen tulee 10 pienkalustobussia, joiden käyttövoimana on sähkö. Se merkitsee, että sähköbussien osuus kilpailutetussa kohteessa on 100 prosenttia, kun tarjouspyynnössä asetettu vaatimus kohteelle oli 30 prosenttia. Sopimuskausi on 7 vuotta, ja siihen sisältyy mahdollisuus enintään kolmen vuoden jatkoon.
Lausunto MLNRV2-vaunujen elinkaaren pidentämistä koskevasta hankesuunnitelmasta
MLNVR2-raitiovaunut ovat 1980-luvulla hankittuja vaunuja, jotka on myöhemmin varustettu matalalla väliosalla, joka mahdollistaa esteettömän kulun keskiovesta. Raitiovaunut omistava Kaupunkiliikenne Oy:n suunnitelmissa on hankkia uusia raitiovaunuja vanhojen tilalle -luvun alkupuolella. HSL pitää tärkeänä, että 80-luvun raitiovaunujen käyttöikää jatketaan peruskorjauksella, jotta raitioliikenteen luotettavuus ja palvelutaso säilyvät hyvinä ennen kuin uudet raitiovaunut tulevat käyttöön.
Lausunto uutta raitiovaunuhankintaa koskevien hankesuunnitelmien toteutumisesta
Asia jäi pöydälle
Selvitys HSL:n liikennekaluston tilaajavärityksestä ja raitiovaunujen värityksestä
Asia jäi pöydälle
ITSM tuki- ja kehityspalveluiden hankinta
HSL on kilpailuttanut palvelunhallintajärjestelmänsä (ServiceNow-alustan) tuki- ja kehityspalvelut. Hallitus päätti valita ServiceNow-alustan toimittajaksi Sofigate Oy:n.
HSL:n nettonollatavoitteen asettaminen
HSL korvaa hiilineutraaliustavoitteet nettonollatavoitteella, jonka lähtövuosi on 2024. HSL:n lyhyen aikavälin tavoite on vähentää päästöjä -50 % vuoteen 2024 verrattuna vuoteen 2029 mennessä ja pitkällä aikavälillä -90 % vuoteen 2050 mennessä sekä neutraloida jäljelle jäävät päästöt pysyvillä hiilenpoistoilla. Muutos nettonollatavoitteen asettamisessa tukee kansallisesti 27.9.2026 voimaan tulevan vihreän siirtymän kuluttajansuojadirektiivin edellyttämiä täsmennystarpeita eritoten hiilineutraaliuden osalta.
Helsingin seudun liikenne HSL vastaa seudun joukkoliikenteen suunnittelusta, tilaamisesta ja lipuista sekä Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta. Vuonna 2025 HSL:n toimintakulut olivat 894 miljoonaa euroa ja toimintatuotot 956 miljoonaa euroa. HSL:n liikennevälineiden kyytiin noustiin vuoden 2025 aikana 381 miljoonaa kertaa, mikä on suurin osa Suomen joukkoliikennematkoista.
