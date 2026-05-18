Hankintalain eteneminen eduskunnassa uhkaa etenkin pienten kuntien palveluja
27.5.2026 18:43:40 EEST | Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund | Tiedote
Kuntaliitto on hyvin pettynyt, että eduskunnan talousvaliokunta hyväksyi hankintalain uudistuksen lähes esitetyssä muodossa ennennäkemättömän laajasta vastustuksesta huolimatta. Lakiesitys tyrmättiin lausuntokierroksella laajasti etenkin puutteellisen vaikutusten arvioinnin takia. Myös eduskunnan valiokuntakierroksella on noussut esiin lukuisia huolia lain sisällöstä ja voimaantulosta, mutta talousvaliokunta on esittänyt lopulliseen lakiluonnokseen vain pieniä muutoksia.
Suurimman kaaoksen kunnissa uudessa hankintalaissa tulee aiheuttamaan pykälä, jonka mukaan kunta tai kuntayhtymä ei voi voi käyttää in house -yhtiötään eli sidosyksikköä, ellei se omista siitä vähintään kymmentä prosenttia. Säännös on merkittävä tiukennus direktiiviin.
– Lain voimaantulo tarkoittaa sitä, että jokaisessa kuntien sidosyksikössä, jossa on tällä hetkellä yli 10 kuntaa mukana, on tehtävä merkittäviä muutoksia ja palvelujen tuottaminen on arvioita kokonaan uudelleen. Etenkin pienten kuntien on järjestettävä monet palvelut uudelleen. Hallinnollinen työ on mittava, Kuntaliiton lakiasiain johtaja Juha Myllymäki Kuntaliitosta kommentoi.
Myllymäki muistuttaa, että EU:ssa valmistellaan parhaillaan hankintadirektiivin uudistusta, jonka ehdotus tulee jo tänä vuonna.
– Tämä tarkoittaa, että kansallinen hankintalaki joudutaan joka tapauksessa päivittämään uudelleen aivan lähivuosina. Kansalliset tiukennukset EU-lainsäädäntöön onkin arvioitava taas uudelleen.
Etenkin pienet kunnat tulevat olemaan vaikeuksissa uuden omistusrajauksen kanssa, koska niiden on vaikea saada taakseen riittävää ostovoimaa ja erikoisosaamista. Juuri tämän takia in house -yhtiöiden käyttö on ollut tärkeä keino järjestää palvelut etenkin pienissä kunnissa.
Toimivien rakenteiden purkaminen ja uudelleenrakentaminen vie useita vuosia.
Myllymäki varoittaa, että jos suuri määrä kunnista joutuu kilpailuttamaan samat palvelut samaan aikaan, syntyy kilpailutusruuhka. Tämä voi johtaa huonoihin kilpailutuksiin, joissa hinnat nousevat ja laatu laskee.
Myönteisenä asiana voidaan pitää sitä, että kuntien aktiivisen edunvalvonnan tuloksena jätehuollon osalta esitetään poikkeusta vähimmäisomistusvaatimukseen. Lisäksi vaatimus koskee vain osakeyhtiömuotoisia sidosyksiköitä.
Kuntaliiton teettämän selvityksen mukaan muutos aiheuttaa yli 400 miljoonan euron muutoskustannukset, vaikka jätehuollon palvelut rajattaisiin pois uudistuksesta.
– Tästä valitettavasta muutoksesta koituvat kustannukset on kompensoitava kunnille, kuten hallitus on luvannut tehdä kaikkien kuntia koskevien uudistusten osalta, Juha Myllymäki edellyttää.
Lisätietoja:
Lakiasiain johtaja Juha Myllymäki, Kuntaliitto, p. 050 408 4392
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Hanna Kaukopuro-KlemettiViestintäpäällikköPuh:+358 50 597 4918hanna.kaukopuro-klemetti@kuntaliitto.fi
Kunnat luovat perustan asukkaiden hyvälle elämälle. Kuntaliitto tekee työtä, jotta kunnat onnistuvat tehtävässään. Suomen Kuntaliitto on kaikkien maamme kuntien ja kaupunkien kaksikielinen etujärjestö, kunnallisten palvelujen asiantuntija ja kehittäjä. Kuntaliitto.fi on kuntatiedon keskus internetissä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund
Rapport: Allt mer olika framtidsutsikter för gymnasierna i Finland – i vissa ekonomiska regioner halveras antalet studerande18.5.2026 00:01:00 EEST | Pressmeddelande
En omfattande rapport från Kommunförbundet visar att Finlands gymnasier står inför stora regionala förändringar. År 2040 kommer antalet gymnasiestuderande att vara drygt 21 000 färre, och i fem sjättedelar av de ekonomiska regionerna håller antalet unga redan på att minska. I vårens gemensamma ansökan fick 24 gymnasier högst tio ansökningar. Kommunförbundet varnar för att tillgången till högklassig gymnasieutbildning kan försämras i många regioner om inte nya samarbetslösningar införs. – Befolkningsförändringen påverkar gymnasieutbildningen snabbare än vad många ännu insett. Därför behöver vi införa nya lösningar tillsammans och proaktivt, inte först när det blir ett nödtvång, säger Susanna Huovinen, vice verkställande direktör vid Kommunförbundet.
Selvitys: Lukioiden tulevaisuus eriytyy rajusti Suomessa – osassa seutukunnista opiskelijamäärät puolittuvat18.5.2026 00:01:00 EEST | Tiedote
Kuntaliiton laaja selvitys osoittaa, että Suomen lukioverkko kohtaa rajun alueellisen murroksen. Lukio-opiskelijoiden määrä vähenee vuoteen 2040 mennessä yli 21 000 opiskelijalla, ja viidessä kuudesosassa seutukunnista nuorten määrä on jo laskussa. Kevään yhteishaussa 24 lukioon haki korkeintaan kymmenen opiskelijaa. Kuntaliitto varoittaa, että ilman uusia yhteistyöratkaisuja laadukkaan lukiokoulutuksen saavutettavuus voi heikentyä monilla alueilla. – Väestönmurros muuttaa lukiokoulutusta nyt nopeammin kuin moni vielä ymmärtää. Siksi ratkaisuja pitää tehdä ennakoivasti ja yhdessä, ei vasta pakon edessä, sanoo Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Susanna Huovinen.
Simkunnighetsveckan lyfter fram utmaningarna med att ordna simundervisning – Kommunförbundet föreslår lösningar för att stärka simkunnigheten13.5.2026 11:02:08 EEST | Pressmeddelande
Enligt Kommunförbundet kan det ändå inte vara enbart skolans ansvar att stärka simkunnigheten, utan träning behövs också på fritiden tillsammans med familjer, simföreningar och andra aktörer. – Simkunnigheten utvecklas framför allt genom upprepning. Skolans simundervisning skapar en viktig grund, men färdigheten stärks också på fritiden: i simskolor, i simhallar, på stränder och under familjers gemensamma vattenaktiviteter. Kommunens uppgift är skapa möjligheter för detta i samarbete med olika aktörer, säger Elsa Mantere, specialsakkunnig i motions-, idrotts- och ungdomsfrågor vid Kommunförbundet.
Uimataitoviikko nostaa esiin uimaopetuksen järjestämisen haasteita – Kuntaliitto esittää ratkaisuja uimataidon vahvistamiseksi13.5.2026 11:02:08 EEST | Tiedote
Kuntaliitto kannustaa kuntia vahvistamaan yhteistyötä uimaseurojen, järjestöjen ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa, jotta uimataidon harjoittelu olisi mahdollista myös koulupäivän ulkopuolella. Ratkaisuja voivat olla esimerkiksi rantauimakoulut, pop up -uimakoulut, uimakorttilainaukset sekä luonnonvesissä toteutettava vesiturvallisuusopetus.
Suomi ei pärjää nykyisillä kunta- ja palvelurakenteilla – Kuntaliitto tarjoaa hallitusohjelmaan rohkeita uudistuksia ja kokeiluja7.5.2026 11:00:00 EEST | Tiedote
Suomen menestys syntyy kunnissa, mutta nykyiset rakenteet eivät kestä väestönmurroksen painetta. Kuntaliitto vaatii hallitusohjelmaan kannusteita vapaaehtoisiin kuntaliitoksiin sekä kuntien yhteistyön lisäämiseen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme