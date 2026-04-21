Reposaareen rakennetaan valokuituverkkoa vanhojen kupariyhteyksien tilalle
28.5.2026 08:54:00 EEST | Valokuitunen Oy | Tiedote
Porin Reposaareen on tulossa laajalle alueelle valokuituverkkoa, kun Valokuitunen rakennuttaa kevään ja kesän aikana saareen verkkoa. Työt ovat alkaneet.
Porin Reposaaren asukkaat saavat mahdollisuuden liittää kotinsa kiinteään valokuituverkkoon, kun Valokuitunen on rakennuttamassa historialliseen saareen valokuituverkkoa. Maanrakennustyöt ovat jo alkaneet alueella. Rakennettavan verkon piirissä on noin 500 kotitaloutta. Rakennushanke on laaja, sillä alueella kaivetaan valokuidun runkoverkkoa yli kuuden kilometrin verran. Valokuituverkon rakennustyöt sijoittuvat pääosin olemassa olevien katujen ja tiealueiden yhteyteen.
– Olemme huomioineet Reposaaren historiallisuuden jo ennen suunnittelun aloittamista. Rakennusreittimme ei kulje historiallisesti merkittävien alueiden kautta. Pyrimme minimoimaan asukkaille aiheutuvan väliaikaisen haitan tekemällä työt tiiviissä aikataulussa. Turvalliseen liikkumiseen työmaan läheisyydessä kiinnitetään erityistä huomiota koko rakentamisen ajan. Rakentamisen aikana pyritään varmistamaan, että kulku kiinteistöille säilyy mahdollisimman esteettömänä, Valokuitusen projekti-insinööri Nina Lorvi kertoo.
Reposaaren valokuituyhteydet valmistuvat arvioiden mukaan syyskuun 2026 loppuun mennessä. Varsinaisten rakennustöiden jälkeen alueella tehdään vielä viimeistely- ja jälkitöitä, kuten nurmetuksia, asfaltointeja ja työmaajätteiden poiskuljetusta.
– Vaikka työt on jo aloitettu ja osa asiakkaiden sisäasennuksistakin tehty, voimme silti ottaa vielä uusia asiakkaita kesäkuun loppuun mennessä samaan projektiin, Lorvi kertoo.
Tekoäly lisää datan määrää tietoliikenneverkoissa
Tietoliikenneverkoissa liikkuvan datan määrä kasvaa merkittävästi, minkä vuoksi yhteyksiltä vaaditaan jatkuvasti enemmän. Tekoälyn käytön nopea kasvu on yksi syy datamäärien kasvuun. Valokuitu mahdollistaa digiarjessa usean laitteen samanaikaisen käytön ilman, että nettiyhteys pätkii. Reposaaressa on aiemmin ollut käytössä kupari- ja mobiiliyhteyksiä.
– Tarvitsemme yhä useammassa tilanteessa vakaata ja nopeaa nettiyhteyttä – oli kyse etätyöpalavereista, sarjojen suoratoistoista tai lääkäripalveluista. Jos saman katon alla yksi pitää etäpalaverissa esitelmää kamera päällä, toinen katsoo televisiota netin yli ja kolmas pelaa, nettiyhteys voi hidastua ja pätkiä. Valokuituyhteys parantaa reposaarelaisten edellytyksiä sujuvaan digiarkeen, Lorvi sanoo.
Porissa on ennestään Valokuitusen avointa valokuituverkkoa usealla alueella Meri-Porissa, Kappalemaalla, Musassa, Noormarkussa ja Söörmarkussa. Kaiken kaikkiaan verkon piirissä on yli 2 300 huoneistoa. Koko Satakunnan maakunnan alueella Valokuitusen verkko kattaa yli 8 000 kotitaloutta.
Pelkkä valokuitukaapeli ei vielä riitä, vaan nettiin päästäkseen asiakas tilaa erikseen nettipalvelut verkossa toimivien palveluntarjoajien valikoimista. Avoimessa verkossa palveluita voi kilpailuttaa sekä vaihtaa niin usein kuin haluaa.
Yhteyshenkilöt
Kirsi JännesViestintäpäällikköValokuitunen OyPuh:050 564 4645kirsi.jannes@valokuitunen.fi
Tietoja julkaisijasta: Valokuitunen on toimialansa markkinajohtaja
Valokuitunen Oy rakentaa nopeita ja luotettavia valokuituyhteyksiä pientaloihin ja yrityksiin ympäri Suomen. Valokuitu takaa parhaan mahdollisen nettiyhteyden kaikissa tilanteissa ja mahdollistaa sujuvan digiarjen. Kytkemme pientalojen yhteydet Avoin Kuitu -runkoverkkoon. Asiakkaamme voivat valita verkon laajasta valikoimasta itselleen sopivat netti- ja lisäpalvelut ja kilpailuttaa niitä rajattomasti. Valokuitunen on markkinajohtaja – verkkomme kattaa yli 450 000 kotitaloutta Suomessa. Meillä työskentelee yli sata ammattilaista arvojemme rohkeus, ilo ja luottamus mukaisesti. Valokuiturakentamisemme työllistää kymmeniä urakointiyrityksiä ympäri maan.
