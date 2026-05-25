Suositukset kulttuuriperintöalan kriisivalmiuden parantamiseksi Pohjoismaissa ja Baltiassa

Uusi pohjoismais-balttilainen kulttuuriperintöalan valmiusohjelma Hanaholmen Heritage päättyi tänään korkean tason foorumiin Hanaholmenissa Espoossa. Ohjelmassa oli sekä puheenvuoroja että paneelikeskusteluja, ja lopuksi saatiin kuulla konkreettisia suosituksia kulttuuriperintöalan kriisivalmiuden vahvistamiseksi Pohjoismaissa ja Baltiassa.

Tervetuliaispuheen piti Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri Karen Ellemann, ja pääpuheenvuoron Viron kulttuuriministeri Heidy Purga etäyhteydellä. Muita puhujia olivat Ukrainan kansallismuseon apulaisjohtaja Oksana Barshynova ja kansainvälisen kulttuuriperinnön suojeluun keskittyvän ALIPH-liittouman johtaja Valery Fréland. Myös Unescon kulttuuri- ja hätätilanneosaston johtaja Krista Pikkat osallistui etukäteen tallennetulla videotervehdyksellä.

”Päivän kokous päättää Pohjoismaiden ja Baltian, mukaan lukien Ahvenanmaan ja Färsaarten johtaville kulttuuritoimijoille järjestetyn intensiivisen valmiuskurssin. Kurssin aikana olemme analysoineet kulttuuriperintöalan kriisivalmiuden tämänhetkistä tilannetta ja mitä meidän pitäisi tehdä kansainvälisen yhteistyön ja valmiuden vahvistamiseksi entisestään”, kertoo Hanaholmenin ohjelmavastaava Mikael Hiltunen.

Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittaman kolmipäiväisen kurssin aikana asiantuntijat osallistuivat luennoille ja työpajoihin, ja lopuksi Hanaholmen kokosi seuraavat asiantuntijasuositukset, jotka myös esiteltiin päivän korkean tason foorumissa.

Vahvistetaan ja konkretisoidaan Pohjoismaiden ja Baltian julistusta

Pohjoismaiden ja Baltian kulttuuriministerit allekirjoittivat toukokuussa 2024 julistuksen kulttuurin roolista demokraattisissa ja kriisinkestävissä yhteiskunnissa. Asiantuntijoiden mukaan tätä poliittisesti tärkeää, mutta teoreettista julistusta tulisi nyt päivittää konkreettisemmilla ja toimintaan suuntautuneemmilla neuvoilla koskien kulttuuriperintöalan kriisivalmiuden hallintaa käytännössä. Laadittavan käsikirjan tulisi sisältää muun muassa ohjeet operatiivisesta yhteistyöstä ja keskinäisestä avusta hätätilanteissa, institutionaaliset sopimukset kulttuuriesineiden evakuoinnista sekä digitaalisten varmuuskopioiden käsittelystä.

Perustetaan Pohjoismaiden ja Baltian kulttuuriperintöalan kriisivalmiuden työryhmä

Itämeren alueen kulttuuriperintökomitean (The Baltic Region Heritage Committee) tulisi perustaa pysyvä työryhmä asianomaisten ministeriöiden ja kansallisten viranomaisten edustajista. Ryhmälle annettaisiin tehtäväksi kehittää yhteiset linjaukset alueellisesta yhteistyöstä ja keskinäisestä avusta kriisitilanteessa. Ohjeisiin sisältyisivät muun muassa evakuointi- ja tilapäisvarastointimenettelyt, dokumentointi ja raportointi sekä ohjeet rajat ylittävästä avusta hätätilanteessa.

Kulttuuriperinnön digitalisointi

Maailmalta saadut kokemukset, erityisesti Pariisin Notre Damen katedraalin entisöinnistä, osoittavat, että kulttuuriperinnön digitalisoinnilla ja 3D-kopioinnilla on kriisien aikana ratkaisevan tärkeä rooli kulttuuriperinnön suojelemisessa ja säilyttämisessä. Pohjoismaiden ja Baltian maiden tulisikin lisätä merkittävästi kulttuuriperinnön digitalisointia ja perustaa yhteinen pilvipohjainen palvelu aineiston tallentamista varten. Digitalisoinnin lisääminen parantaisi samalla yleisön pääsyä kulttuuriperinnön piiriin, mikä puolestaan vahvistaisi yhteiskunnallista resilienssiä ja yhteisöllisyyden tunnetta.

Yhteiset harjoitukset ja koulutus

Pohjoismaiden ja Baltian maiden yhteiset harjoitukset ovat ratkaisevan tärkeitä kulttuuriperintöalan kriisivalmiuden toimivuuden kannalta kriisitilanteissa. Koulutus ja harjoitukset kiinnittävät osallistujien huomion osaamisvajeisiin ja puutteelliseen valmisteluun sekä auttavat vahvistamaan yhteistyötä valtioiden ja asianomaisten instituutioiden välillä.

Päivän englanninkielinen kokous striimattiin suoraan verkkoon ja se on katsottavissa täällä: hanaholmen.fi/en/articles/hanaholmen-heritage-2026-

Hanaholmen Heritage

Vuonna 2025 Pohjoismaiden ministerineuvosto antoi Hanaholmenille tehtäväksi käynnistää uuden pohjoismais-balttilaisen kulttuuriperintöalan valmiusohjelman. Hanaholmen Heritage – Nordic-Baltic Cooperation for Cultural Heritage and Preparedness -ohjelma on koonnut yhteen asiantuntijoita useista maista ja se on koostunut koulutusosiosta sekä korkean tason foorumista, jotka molemmat järjestettiin toukokuussa 2026. Uuden kulttuuriperintöalan valmiusohjelman innoittajana on ollut ruotsalais-suomalainen kriisivalmiusohjelma Hanaholmen-aloite, joka on koonnut vuodesta 2021 lähtien suomalaisia ja ruotsalaisia kriisivalmiuden asiantuntijoita kaikilta yhteiskunnan sektoreilta oppimaan toisiltaan ja vahvistamaan Suomen ja Ruotsin välistä yhteistyötä siviilikriisejä varten ja niiden aikana.