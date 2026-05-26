Korkeimman hallinto-oikeuden verkkosivusto uudistuu
28.5.2026 11:43:30 EEST | Korkein hallinto-oikeus | Tiedote
Korkein hallinto-oikeus uudistaa verkkosivustonsa (kho.fi) osana oikeusministeriön hallinnonalan virastojen verkkosivustojen kokonaisuudistusta. Uuden sivuston suunniteltu julkistuspäivä on keskiviikko 10.6.2026. Sivuston toiminnassa voi olla käyttökatkoksia julkistuspäivän aikana.
Sivusto on pysynyt rakenteeltaan ja sisällöltään pääosin ennallaan, mutta sisältöjä on selkeytetty ja syvennetty. Muutoksenhaku ja asiankäsittely -osiossa käydään läpi yksityiskohtaisesti usein kysyttyjä muutoksenhakuun ja asiankäsittelyyn liittyviä vaiheita. Uudella sivustolla esitellään myös tarkemmin tuomioistuimen hallintoa ja virkoja. Sivustolla uutuutena julkaistavassa oikeustapausblogissa esitellään vuosikertomuksissa viime vuosina julkaistuja oikeustapauksia käsitteleviä kirjoituksia.
Uudistettu sivusto on helppokäyttöisempi ja paremmin saavutettava. Erityisesti huomiota on kiinnitetty sivuston käytettävyyteen mobiililaitteilla. Uudistuksen myötä sivusto saa myös raikkaamman visuaalisen ilmeen.
Uudella sivustolla lähes kaikki suomenkielinen sisältö on myös ruotsiksi lukuun ottamatta lausuntoja, yleistiedoksiantoja ja esityksiä, jotka julkaistaan sillä kielellä, millä ne annetaan. Keskeiset sisällöt löytyvät myös englanniksi nykyistä sivustoa laajempana. Pohjoissaamenkielinen sisältö julkaistaan syksyllä.
Linkityksiä korkeimman hallinto-oikeuden päätöksiin tehneille tiedoksi
Uudistuksen myötä verkkosivuston julkaisujärjestelmä ja julkaisujärjestelmän toimittaja vaihtuvat. Uudella sivustolla julkaistaan korkeimman hallinto-oikeuden päätöksiä vuodesta 2024 eteenpäin.
Huomioittehan ystävällisesti, että linkitykset vuotta 2024 vanhempiin julkaistuihin päätöksiin eivät toimi uudella sivustolla. Aikavälillä 1.1.2024-9.6.2026 julkaistujen päätösten linkkiosoitteet johtavat uudella sivustolla päätösten hakusivulle, jolta julkaistuja päätöksiä voi hakea. Olemme pahoillamme aiheuttamastamme ylimääräisestä vaivasta ja suosittelemme, että linkitykset korkeimman hallinto-oikeuden päätöksiin tehtäisiin aina Finlexiin korkeimman hallinto-oikeuden verkkosivujen sijasta.
Yhteyshenkilöt
Jaana Lappalainenviestintäpäällikkö / kommunikationschefkorkein hallinto-oikeus / högsta förvaltningsdomstolenPuh:029 5640 259etunimi.m.sukunimi@oikeus.fi
Korkein hallinto-oikeus (KHO) käyttää ylintä tuomiovaltaa hallintolainkäyttöasioissa. Suurin osa korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavista asioista tulee valituksina muista hallintotuomioistuimista. KHO:n päätöksistä ei voi valittaa. www.kho.fi
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Korkein hallinto-oikeus
KHO:n ennakkopäätös, joka koskee yhdenvertaisuuslakia26.5.2026 09:26:52 EEST | Päätös
Asunto-osakeyhtiötä ei ollut pidettävä yhdenvertaisuuslaissa tarkoitettuna tavaroiden tai palvelujen tarjoajana sen käsitellessä osakkeenomistajan kulkuluiskan sekä käsijohteen asentamista koskevia muutostyöilmoituksia. Asunto-osakeyhtiötä ei siten voitu velvoittaa tekemään yhdenvertaisuuslain 15 §:ssä tarkoitettua kohtuullista mukautusta. Vammaisyleissopimuksesta ei ollut sen yksittäisten määräysten perusteella tai kokonaisuutena arvioiden pääteltävissä, että kohtuullisten mukautusten tekemisen velvoitetta tulisi yhdenvertaisuuslain 15 §:ssä säädetystä ja esitöissä esitetystä poiketen soveltaa asiassa ratkaistavana olleen kaltaisessa tilanteessa asunto-osakeyhtiöön. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös on kokonaisuudessaan luettavissa korkeimman hallinto-oikeuden internetsivustolla. KHO 2026:35 Kort referat på svenska HFD 2026:35
KHO:n ennakkopäätös, joka koskee vammaispalvelua18.5.2026 11:01:42 EEST | Päätös
Asiassa oli ratkaistavana, oliko hyvinvointialue voinut myöntää henkilökohtaista apua työnantajamallilla toteutettuna siten, että hyvinvointialue hoiti vaikeavammaisen henkilön palkkaaman avustajan palkanmaksuun liittyvät toimet.
KHO:n ennakkopäätös, joka koskee lastensuojelua15.5.2026 10:12:57 EEST | Päätös
Hallinto-oikeuden päätökseen, joka koski lastensuojelun avohuollon tukitoimea, ei saanut valittamalla hakea muutosta. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös on kokonaisuudessaan luettavissa korkeimman hallinto-oikeuden internetsivustolla. KHO 2026:33 Kort referat på svenska HFD 2026:33
Republikens president besökte högsta förvaltningsdomstolen8.5.2026 14:25:33 EEST | Pressmeddelande
Republikens president Alexander Stubb besökte högsta förvaltningsdomstolen idag 8.5.2026. Under sitt besök bekantade sig presidenten med högsta förvaltningsdomstolens uppgifter och mötte personalen.
Tasavallan presidentti vieraili korkeimmassa hallinto-oikeudessa8.5.2026 14:25:33 EEST | Tiedote
Tasavallan presidentti Alexander Stubb vieraili korkeimmassa hallinto-oikeudessa tänään 8.5.2026. Vierailun aikana presidentti tutustui korkeimman hallinto-oikeuden tehtäviin ja tapasi henkilöstöä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme