Korkein hallinto-oikeus

Korkeimman hallinto-oikeuden verkkosivusto uudistuu

28.5.2026 11:43:30 EEST | Korkein hallinto-oikeus | Tiedote

Jaa

Korkein hallinto-oikeus uudistaa verkkosivustonsa (kho.fi) osana oikeusministeriön hallinnonalan virastojen verkkosivustojen kokonaisuudistusta. Uuden sivuston suunniteltu julkistuspäivä on keskiviikko 10.6.2026. Sivuston toiminnassa voi olla käyttökatkoksia julkistuspäivän aikana.

Sivusto on pysynyt rakenteeltaan ja sisällöltään pääosin ennallaan, mutta sisältöjä on selkeytetty ja syvennetty. Muutoksenhaku ja asiankäsittely -osiossa käydään läpi yksityiskohtaisesti usein kysyttyjä muutoksenhakuun ja asiankäsittelyyn liittyviä vaiheita. Uudella sivustolla esitellään myös tarkemmin tuomioistuimen hallintoa ja virkoja. Sivustolla uutuutena julkaistavassa oikeustapausblogissa esitellään vuosikertomuksissa viime vuosina julkaistuja oikeustapauksia käsitteleviä kirjoituksia.

Uudistettu sivusto on helppokäyttöisempi ja paremmin saavutettava. Erityisesti huomiota on kiinnitetty sivuston käytettävyyteen mobiililaitteilla. Uudistuksen myötä sivusto saa myös raikkaamman visuaalisen ilmeen.

Uudella sivustolla lähes kaikki suomenkielinen sisältö on myös ruotsiksi lukuun ottamatta lausuntoja, yleistiedoksiantoja ja esityksiä, jotka julkaistaan sillä kielellä, millä ne annetaan. Keskeiset sisällöt löytyvät myös englanniksi nykyistä sivustoa laajempana. Pohjoissaamenkielinen sisältö julkaistaan syksyllä.

Linkityksiä korkeimman hallinto-oikeuden päätöksiin tehneille tiedoksi

Uudistuksen myötä verkkosivuston julkaisujärjestelmä ja julkaisujärjestelmän toimittaja vaihtuvat. Uudella sivustolla julkaistaan korkeimman hallinto-oikeuden päätöksiä vuodesta 2024 eteenpäin.

Huomioittehan ystävällisesti, että linkitykset vuotta 2024 vanhempiin julkaistuihin päätöksiin eivät toimi uudella sivustolla. Aikavälillä 1.1.2024-9.6.2026 julkaistujen päätösten linkkiosoitteet johtavat uudella sivustolla päätösten hakusivulle, jolta julkaistuja päätöksiä voi hakea. Olemme pahoillamme aiheuttamastamme ylimääräisestä vaivasta ja suosittelemme, että linkitykset korkeimman hallinto-oikeuden päätöksiin tehtäisiin aina Finlexiin korkeimman hallinto-oikeuden verkkosivujen sijasta.

Yhteyshenkilöt

Korkein hallinto-oikeus (KHO) käyttää ylintä tuomiovaltaa hallintolainkäyttöasioissa. Suurin osa korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavista asioista tulee valituksina muista hallintotuomioistuimista. KHO:n päätöksistä ei voi valittaa. www.kho.fi

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Korkein hallinto-oikeus

KHO:n ennakkopäätös, joka koskee yhdenvertaisuuslakia26.5.2026 09:26:52 EEST | Päätös

Asunto-osakeyhtiötä ei ollut pidettävä yhdenvertaisuuslaissa tarkoitettuna tavaroiden tai palvelujen tarjoajana sen käsitellessä osakkeenomistajan kulkuluiskan sekä käsijohteen asentamista koskevia muutostyöilmoituksia. Asunto-osakeyhtiötä ei siten voitu velvoittaa tekemään yhdenvertaisuuslain 15 §:ssä tarkoitettua kohtuullista mukautusta. Vammaisyleissopimuksesta ei ollut sen yksittäisten määräysten perusteella tai kokonaisuutena arvioiden pääteltävissä, että kohtuullisten mukautusten tekemisen velvoitetta tulisi yhdenvertaisuuslain 15 §:ssä säädetystä ja esitöissä esitetystä poiketen soveltaa asiassa ratkaistavana olleen kaltaisessa tilanteessa asunto-osakeyhtiöön. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös on kokonaisuudessaan luettavissa korkeimman hallinto-oikeuden internetsivustolla. KHO 2026:35 Kort referat på svenska HFD 2026:35

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye