Leikki, oppiminen ja kaupunkiluonto näkyvät uusissa julkisissa teoksissa Helsingin oppilaitoksissa
17.6.2026 10:00:00 EEST | HAM Helsingin taidemuseo | Tiedote
HAM Helsingin taidemuseon kuratoimat uudet teokset sijoittuvat päiväkotiin ja kouluun, joissa ne kohtaavat yleisönsä suoraan arjen keskellä. Teokset käsittelevät lapsuutta, leikkiä ja kaupunkiluonnon monimuotoisuutta sekä avaavat tilaa havainnoinnille, mielikuvitukselle ja yhdessä oppimiselle.
Erno Enkenbergin maalaussarja Leikki ja juhla on valmistunut päiväkoti Jäkälään Tapaninkylään. Erika Adamssonin maalaus Välkkä sekä maalaussarja Kaupunkieliökokoelma sijoittuvat Grundskolan Norsenin Gygnaeus-enhetenin historialliseen rakennukseen Ratakadulle.
Leikkiä ja fantasiaa päiväkoti Jäkälässä
Päiväkoti-ikäisten lasten maailma tulee näkyväksi Erno Enkenbergin teossarjassa Leikki ja juhla, joka levittäytyy Verstas-arkkitehtien suunnitteleman päiväkoti Jäkälän monitoimisaliin ja toimintatilaan. Kuuden öljyvärimaalauksen sarja kuvaa lasten leikkiä ja kasvua yksilöllisistä hetkistä kohti yhteisöllisempää ja mielikuvituksellista tekemistä.
Arkipäiväiset tilanteet saavat rinnalleen fantasian elementtejä ja sarja huipentuu naamiaisjuhlaan. "On tärkeää, että lapset voivat kokeilla erilaisia rooleja, ajattelen tätä maalausta rohkaisuna siihen," kertoo taiteilija.
Teossarja ammentaa vaikutteita digitaalisesta visuaalisesta kulttuurista: kirkkaat värit ja pelkistetyt ihmishahmot muistuttavat varhaisten videopelien anonyymejä, helposti samaistuttavia hahmoja.
Erno Enkenberg (s.1975) on espoolainen, Helsingissä työskentelevä kuvataiteilija. Hän yhdistää työskentelyssään digitaaliset työkalut ja öljyvärimaalauksen, käyttäen maalaustensa luonnosteluun 3D-mallinnusohjelmaa. Enkenbergin teoksia löytyy mm. HAMin, Nykytaiteen museon Kiasman, Saastamoisen säätiön, Sara Hildénin taidemuseon ja Valtion taidekokoelmista.
Koulun arkea ja kaupunkiluontoa Grundskolan Norsenin Gygnaeus-enhetenissa
Erika Adamssonin Välkkä kuvaa välituntihetkeä Ratakadulla sijaitsevan koulun pihalla. Neljännen kerroksen ikkunasta rajautuvassa näkymässä lapset leikkivät vapaasti, muodostaen pieniä, paikoillaan pysytteleviä tai jatkuvasti muuttuvia ryhmiä.
Teos viittaa myös koulurakennuksen toiseen kerrokseen sijoitettuun Verner Thomén maalaukseen Leikkiviä lapsia hiekkarannalla (1912). Eri aikakausien lapsikuvaukset asettuvat vuoropuheluun yli satavuotiaan koulurakennuksen eri kerroksissa.
Teos on maalattu öljyväreillä merialumiinille, jonka osittain paljaaksi jätetyllä pinnalla heijastukset elävät valon ja vuorokauden mukaan.
Kaupunkieliökokoelma -maalaussarjan lähtökohtana olivat työpajat, joissa oppilaat piirsivät koulumatkansa varrella havaitsemiaan eliölajeja. Oppilaiden havaintojen pohjalta syntynyt kokonaisuus korostaa kaupunkiluonnon monimuotoisuutta ja havainnoimisen merkitystä.
Työskennellessään sarjan parissa taiteilija muisteli lapsuutensa View-Master-kuvakiekkoja, joiden pyöreäkulmainen rajaus ohjaa katsetta. Muoto toistuu myös maalauksissa ja viittaa katseen kohdentamiseen: “Työni on tarkkailla, havainnoida ja keskittää katseeni kiinnostavaan,” Adamsson toteaa.
Erika Adamsson (s. 1973) on turkulainen kuvataiteilija, jonka teokset yhdistävät esittävää ja ekspressiivistä ilmaisua. Hänen teoksiaan löytyy mm. Suomen Valtion, HAMin ja Saastamoisen säätiön kokoelmista. Vuonna 2018 hänet palkittiin Suomen Taideyhdistyksen Willliam Thuring-palkinnolla.
Teokset on rahoitettu taiteen prosenttiperiaatteen avulla: Helsingin kaupungin uudis- tai korjausrakentamiskohteiden budjetista on varattu osuus uuden julkisen taiteen toteuttamiseen. HAM Helsingin taidemuseo toimii teoshankkeissa taideasiantuntijana ja teokset liitetään osaksi Helsingin kaupungin taidekokoelmaa, jota HAM hallinnoi ja kuratoi. Prosenttiperiaatteen avulla toteutettuja teoksia kuuluu kokoelmaan jo yli 200.
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Yhteyshenkilöt
kuraattori Riikka Toivonen
HAM Helsingin taidemuseo
puh. 050 467 8048
riikka.toivonen@hamhelsinki.fi
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HAM Helsingin taidemuseo hoitaa, kartuttaa ja kuratoi helsinkiläisten omasta taidekokoelmaa, johon kuuluu yli 10 000 teosta, mukaan lukien kaupungin julkiset taideteokset. Tennispalatsiin keskittyvissä kotimaisissa ja kansainvälisissä näyttelyissään HAM tuo esille modernia taidetta ja nykytaidetta. HAM vastaa myös nykytaidetapahtuma Helsinki Biennaalin kuratoinnista ja tuotannosta. Vuoden 2023 alusta HAM on toiminut Helsingin kaupunkikonserniin kuuluvana säätiönä.
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