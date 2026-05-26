Arcana Borealis esittelee pohjoisen naisten henkistä taidetta ensimmäistä kertaa
10.6.2026 11:00:00 EEST | Ateneumin taidemuseo / Konstmuseet Ateneum / Ateneum Art Museum | Tiedote
Lokakuussa avautuva Arcana Borealis -näyttely tarkastelee pohjoisen alueen taiteilijanaisten taidetta ja sen yhteyksiä henkisyyteen, luontoon ja näkymättömiin todellisuuksiin 1800-luvulta nykypäivään. Samalla näyttely kytkeytyy ilmiöihin, jotka ovat vahvasti läsnä myös nykyisessä populaarikulttuurissa. Ateneumiin näyttely tuo myös poikkeuksellisen materiaalien ja tekniikoiden runsauden.
Arcana Borealis – pohjoisen naiset ja esoteerisuus 23.10.2026–28.2.2027
Arcana Borealis – pohjoisen naiset ja esoteerisuus jatkaa Ateneumin pitkäjänteistä työtä taiteilijanaisten esiin nostamiseksi. Näyttely esittelee ensimmäistä kertaa pohjoisen taiteilijanaisten tuotantoa, johon vaihtoehtoiset henkiset virtaukset ovat vaikuttaneet. Näyttely on uraauurtava, sillä modernin taiteen syvää yhteyttä esoteerisuuteen, okkultismiin ja magiaan on aiemmin tarkasteltu lähinnä tunnettujen taiteilijamiesten ehdoilla.
Kansainväliseen tutkimushankkeeseen perustuva näyttely tekee näkyväksi suurelle yleisölle tuntemattomien taiteilijoiden työtä, horjuttaa taidehistorian suuria kertomuksia ja laajentaa käsitystämme siitä, mitä moderni taide on.
Näyttelyssä on mukana niin tunnettuja kuin vähemmälle huomiolle jääneitä taiteilijoita 1800-luvulta nykypäivään, muun muassa Anna-Eva Bergman, Anna Cassel, Ilona Harima, Sonja Ferlov Mancoba, Maja Fjaestad, Hilma af Klint, Iria Leino, Outi Pieski, Laila Pullinen, Elga Sesemann ja Ellen Thesleff.
Mukana on yhteensä noin 50 taiteilijanaista pohjoiselta alueelta, kuten Suomesta, Ruotsista, Islannista ja Saamenmaalta. Näyttelyssä pohjoinen esitetään kansallisvaltioiden rajat ylittävänä kokonaisuutena, joka perustuu sekä maantieteeseen että mielikuviin.
Arcana Borealis tuo esiin, miten esoteerisuus, okkultismi ja muut vaihtoehtoiset henkiset suuntaukset ovat kietoutuneet osaksi taiteellista ilmaisua ja jokapäiväistä elämää. Näyttelyn keskeisiä teemoja ovat hengen ja materian välinen suhde, kysymykset kuoleman jälkeisestä elämästä ja henkimaailman olemassaolosta sekä pyrkimys elää sopusoinnussa luonnon kanssa.
Arcana Borealis haastaa perinteisen neromyytin
Modernit taiteilijanaiset ovat taiteensa avulla etsineet elämäänsä syvempää kokemusta sekä yhteyttä luonnonvoimiin ja maailmankaikkeuteen. Levottomuuksien, kuten sotien ja kriisien aikana, henkisyydestä haetaan merkitystä, pysyvyyttä ja turvaa, sekä uusia tapoja toimia ja vaikuttaa yhteiskunnassa.
Näyttelyssä korkeampaan, salattuun tietoon viittaava esoteerisuus näyttäytyy sekä historiallisena että nykyhetkessä vaikuttavana ilmiönä, joka kytkeytyy moniin nykyisessä populaarikulttuurissa näkyviin teemoihin. Myös tämän päivän nopeasti muuttuvassa maailmassa ihmiset etsivät syvempää yhteyttä toisiinsa ja ympäröivään todellisuuteen.
Näyttelyn naiset ovat luoneet taidetta, tukeneet toisiaan ja harjoittaneet henkisyyttä yhdessä. Ajatus yhteisöllisyydestä haastaa perinteisen taidehistoriallisen kertomuksen yksin työskentelevästä miesnerosta. Esimerkiksi abstraktin taiteen pioneeriksi nostettu Hilma af Klint (1862–1944) työskenteli tiiviissä vuorovaikutuksessa ympärilleen muodostuneen naisten yhteisön kanssa.
Materiaalien monimuotoisuus ja tekemisen prosessit keskeisessä roolissa
Materiaalien kirjo on näyttelyssä poikkeuksellisen laaja sisältäen tekstiilejä, keramiikkaa, metallikaiverruksia sekä pyhiksi miellettyjä tekniikoita, kuten lasimaalauksia ja mosaiikkeja. Arcana Borealis häivyttää kuvataiteen ja käsityön välisiä rajoja. Tekemisen prosessi ja materiaalit nousevat tärkeään rooliin lopullisten taide-esineiden rinnalle.
Åsa Elzénin teoksessa (s. 1972) Transcript of a Fallow (2019) yhdistyvät käsityö, naisten historia ja yhteisöllinen tekeminen. Kierrätetyistä tekstiileistä valmistetun teoksen päällä saa liikkua ilman kenkiä. Suurikokoinen teos on uudelleentulkinta taiteilija ja teosofi Maja Fjaestadin (1873–1961) teoksesta En Träda (1919–1920).
Käsityöhön liittyy matrilineaarisuus eli tietojen ja taitojen siirtyminen naiselta toiselle. Sámi duodjissa eli saamenkäsityössä sukupolvelta toiselle välittyvä hiljainen tieto, henkisyys sekä luontoon liittyvät arvot sulautuvat yhteen.
Tutkimuksellinen näyttelyluettelo avaa uusia näkymiä taidehistoriaan
Näyttelyn kuratoivat taiteen- ja uskonnontutkija Nina Kokkinen (Turun yliopisto, 31.7.2026 asti Donner-instituutti) ja Ateneumin intendentti Marja Lahelma.
Näyttelyn taustalla on monivuotinen kansainvälinen tutkimushanke Northern Women, Art and Esotericism, jota ovat johtaneet Nina Kokkinen ja Marja Lahelma.
Näyttelyluettelon kirjoittajina on kansainvälinen joukko tutkijoita ja asiantuntijoita, jotka tuovat teokseen laaja-alaista ja ajankohtaista asiantuntemusta. Runsaasti kuvitettu ja visuaalisesti näyttävä teos tarjoaa uutta tutkittua tietoa esoteerisuuden ja vaihtoehtoisen henkisyyden merkityksestä modernissa ja sen jälkeisessä taiteessa. Näyttelyluettelossa esitellään myös ennen julkaisemattomia ja yleisölle aiemmin tuntemattomia aineistoja. Näiden näkökulmien kautta teos avaa aiheeseen kokonaan uuden ja syventävän näkökulman.
Kuvat median käyttöön: press.ateneum.fi
Lisätiedot:
Tiedottaja Reetta Haarajoki, puh. 050 476 6290, reetta.haarajoki (at) ateneum.fi
Viestintäpäällikkö Anna Kari, puh. 040 717 8185, anna.kari (at) ateneum.fi
Näyttelyintrot Arcana Borealis -näyttelyyn
Näyttelyintro johdattaa Arcana Borealis -näyttelyn teemoihin ja keskeisiin teoksiin. Myynnissä sekä yksittäishenkilöille että ryhmille.
Lue lisää introista täältä.
Ateneumin taidemuseo
Aukioloajat
Ma suljettu | Ti klo 10–18 | Ke–to klo 10–20 | Pe klo 10–18 | La–su klo 10–17
1.7.–31.8.2026 välisenä aikana Ateneum on avoinna myös maanantaisin klo 11–17.
Sisäänpääsymaksut
Normaali pääsylippu lippukassalta 23 € | Normaali pääsylippu verkosta 21 € | Alennettu pääsylippu 13 € | 18–24-vuotiaat 13 € | Alle 18-vuotiaat maksutta| Vapaa pääsy Museokortilla
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Reetta HaarajokiTiedottajaPuh:+358 50 4766 290reetta.haarajoki@ateneum.fi
Anna KariViestintäpäällikköPuh:+358 40 717 8185anna.kari@ateneum.fi
Kuvat
Linkit
Kansallisgalleria on kuvataiteen valtakunnallinen museo. Se ylläpitää kolmea Suomen tunnetuimmista museoista, jotka ovat Ateneumin taidemuseo, Nykytaiteen museo Kiasma ja Sinebrychoffin taidemuseo. Lisäksi se hallinnoi kansallista taidekokoelmaa sekä siihen liittyvää arkistoa, rakentaa kulttuuriperintöä ja edistää taiteellista sivistystä.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Ateneumin taidemuseo / Konstmuseet Ateneum / Ateneum Art Museum
Elga Sesemann inleder Ateneums nya utställningsserie Moderna klassiker26.5.2026 10:00:00 EEST | Pressmeddelande
Pressvisningen av utställningen äger rum den 13 augusti 2026 i utställningssalarna på första våningen i Ateneum. Anmäl dig vänligen till evenemanget senast tisdagen den 11 augusti. Elga Sesemanns utställning inleder Ateneums nya utställningsserie Moderna klassiker. Utställningen som granskar Sesemanns hela karriär är den första översikten över konstnärens produktion. Den självständiga och egensinniga Sesemann var en förnyare av den moderna tidens konst, och hon väckte kritikernas och konstpublikens uppmärksamhet redan med sina första utställningar. I kärnan på konstnärens produktion finns minnen från hennes barndom och flyktingresa.
Elga Sesemann avaa Ateneumin uuden Modernit klassikot -näyttelysarjan26.5.2026 10:00:00 EEST | Tiedote
Näyttelyn tiedotustilaisuus on torstaina 13.8.2026 Ateneumissa 1. kerroksen näyttelysaleissa. Ilmoittauduthan tilaisuuteen ti 11.8. mennessä. Elga Sesemannin näyttely aloittaa Ateneumin uuden Modernit klassikot -näyttelysarjan. Sesemannin koko uraa tarkasteleva näyttely on ensimmäinen katselmus taiteilijan tuotantoon. Itsenäinen ja omaehtoinen Sesemann oli modernin ajan taiteen uudistaja, joka kiinnitti kriitikoiden ja taideyleisön huomion jo ensimmäisillä näyttelyillään. Taiteilijan tuotannon ytimessä ovat hänen lapsuutensa ja evakkomatkansa muistot.
Elga Sesemann to open the Ateneum’s new Modern Classics series of exhibitions26.5.2026 10:00:00 EEST | Press release
The press briefing for the exhibition will take place on Thursday, 13 August 2026 at Ateneum, in the exhibition galleries on the 1st floor. Please register for the event by Tuesday, 11 August. An exhibition of works by Elga Sesemann opens the Ateneum’s new Modern Classics series of exhibitions. The exhibition, which covers Sesemann’s entire career, is the first comprehensive overview of her work. Independent and original, Sesemann was a reformist in modern-era art, drawing the attention of critics and the art public already with her first exhibitions. At the heart of the artist’s work are memories of her childhood and her evacuation from Vyborg.
Välkommen till presskonferensen för utställningen Eero Nelimarkka den 11 mars kl. 10.15.24.2.2026 10:00:00 EET | Pressmeddelande
Presskonferensen för utställningen hålls onsdagen den 11.3.2026 kl. 10.15 både på Ateneum och på nätet – noggrannare information nedan. Utställningen tar upp Eero Nelimarkkas (1891–1977) hela karriär och betraktar den mångsidiga konstnären med nya ögon. Utställningen belyser det perspektiv genom vilket Nelimarkka såg världen. Konstnärens fascinerande livsberättelse skildrar den resa genom vilken en son till en tvätterska i Vasa gjorde en målmedveten konstnärskarriär och blev en av Finlands mest omtyckta konstnärer.
Tervetuloa Eero Nelimarkka -näyttelyn tiedotustilaisuuteen keskiviikkona 11.3.202624.2.2026 10:00:00 EET | Tiedote
Näyttelyn tiedotustilaisuus on keskiviikkona 11.3.2026 klo 10.15 sekä Ateneumissa että verkossa – lisätiedot alempana. Eero Nelimarkan (1891–1977) koko uran kattava näyttely katsoo monipuolista taiteilijaa uusin silmin ja valottaa sitä, millaisen linssin läpi hän katsoi maailmaa. Taiteilijan kiehtova elämäntarina kertoo matkan vaasalaisen pyykinpesijän pojasta yhdeksi Suomen suosituimmista taiteilijoista, joka teki määrätietoisen taiteilijanuran.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme